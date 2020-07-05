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«На Крыховяке пенальти не было, гол Соболева – чистый». Хусаинов – о судействе «Спартака» и «Локо»
05 июля 16:30
автор: Артем Зибрак

«На Крыховяке пенальти не было, гол Соболева – чистый». Хусаинов – о судействе «Спартака» и «Локо»

Арбитр международной категории Сергей Хусаинов разобрал для «Советского спорта» спорные эпизоды субботних матчей 26-го тура РПЛ: «Спартак» - «Тамбов» (2:3) и «Локомотив» - Сочи» (0:0).

«ЛАРССОН ЗАБИЛ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ»

- Был ли пенальти в ворота «Тамбова» после падения Джордана Ларссона в штрафной гостей?
- Никакого нарушения не было. Мяч уже находился вне игрового эпизода, вне досягаемости игроков. Оба пытались уйти от столкновения: защитник Сослан Таказов лег на газон, сгибая ноги, Ларссон попытался перепрыгнуть оппонента. Футболисты почти всегда так стараются избежать столкновения с помощью какого-то акробатического действия.

- Правильно ли засчитан гол Ларссона?
- Перед ударом по воротам Ларссон отмахнулся от защитника. Это очень четкий для арбитров эпизод, потому что руки не должны использоваться в качестве помехи для соперника. Это очень строгое правильно. Второй мяч «Спартака» нельзя было засчитывать.

- А справедливо ли был отменен гол Александра Соболева при счете 2:2?
- Нет, это был шедевральный гол. Защитник «Тамбова» завис в воздухе и сымитировал толчок в спину. Главный судья Владимир Москалев просто не обладает знаниями, как игроки себя ведут в случае толчков и столкновений. Он реагировал только на поднятые вверх руки.

Сергей Хусаинов

- Правильно ли на 81-й минуте назначен пенальти в ворота «Спартака»?
- В этом эпизоде очень грамотно сыграл Александр Каплиенко – он прокинул мяч мимо Самюэля Жиго и развернулся к защитнику грудью. Жиго в этот момент пытался толкнуть его, что не запрещено правилами в том случае, если идет борьба плечо в плечо или негрубо плечом в разрешенную часть спины, когда оппонент закрывает мяч корпусом. Жиго надо было не толкать оппонента, а просто пропустить мяч. А в итоге он заработал пенальти. Это простейший для судьи любой квалификации эпизод.

- В компенсированное время спартаковец Эсекиэль Понсе упал в чужой штрафной.
- Это было легкое игровое столковение, никаких агрессивных действий со стороны защитников в данном эпизоде не было. Понсе пытался сымитировать контакт, но фола не случилось. Был ведь и еще один эпизод при счете 2:3, когда Соболев в чужой штрафной пошел в обводку, потерял мяч и упал, показывая, что был фол. Но арбитр Москалев в обоих случаях правильно выбрал позицию и не пошел на поводу у нападающих «Спартака».

- В чем причина двух грубых ошибки Москалева в моментах с пенальти на Ларссоне и незасчитанном голом Соболева?
- Главному арбитру нужно изменить подход к своему перемещению на поле. Чтобы это сделать, надо правильно понимать игру, а не просто строго придерживаться рекомендаций и смотреть на помощника. Если ты близко расположен к игровому эпизоду, даже в случае ошибки апелляция со стороны пострадавшей стороны будет нивелирована. А в эпизоде с пенальти арбитр находился далеко, да еще обзор был перекрыт лежавшим игроком гостей. К сожалению, это недостаток судейского образования.
Причина также кроется в том, что сегодня арбитр работает в поле, а завтра – в комнате VAR. В этом случае судьи лишаются части практики. Еще один момент – психология арбитра. Ведь в перерыве Москалев наверняка получил замечание от делегата или инспектора матча о том, что пенальти-то был левенький. И гол Соболева стал как бы ответкой. В логике арбитра он исправил свою ошибку, а по факту совершил второй грубый ляп и повлиял на ход матча. По судейским канонам так делать нельзя.

- Этот матч был единственным в туре без VAR. При наличии видеоповторов ошибок удалось бы избежать?
- Не следует ожидать, что с VAR тем же эпизодам была бы дана другая трактовка. Потому что судейский уровень арбитров и их понимание игры и правил на довольно низком уровне. Вы думаете, если бы Москалеву помогал Михаил Вилков, работавший видеоассистентом на матче «Локо» - «Сочи» и ошибочно назначивший пенальти в ворота гостей, что-то изменилось бы? Не вижу для этого причин.

«НЕ ЦАЛЛАГОВ НАРУШАЛ ПРАВИЛА, А КРЫХОВЯК»

- Пенальти в ворота «Сочи» в компенсированное время был назначен ошибочно?
- Это было просто абсурдно. Мало того, что Ибрагим Цаллагов не нарушал правила в борьбе с Гжегожем Крыховяком, так еще и, наоборот, это против него было нарушение. Для меня в этом эпизоде арбитр Алексей Матюнин расписался в недостатке квалификации.
А от Вилкова чего ждать? Это же он судил матч первого тура, в котором Алексей Миранчук забил «Рубину» со штрафного с нарушением правил – когда его партнеры слишком близко стояли к стенке. Александр Егоров тогда ответил: «А что, ребят? Это по понятиям – нас бы болельщики не поняли». Это был задан такой тренд. Егорова потом сменил Виктор Кашшаи, а судьи-то те же самые. Думаю, они следуют такой логике: «Нас бы болельщики не поняли после того, как мы не засчитали два гола из офсайда. Игра дается, только гола не хватало. О, падение есть!» И свисток. Это старый дедовский способ, как убить команду. Но футбольный бог на свете есть, и Миранчук 11-метровый не реализовал.

- Голы Эдера и Тимура Сулейманова в ворота «Сочи» не засчитаны верно?
- Да, в обоих случаях. Тут все было сделано правильно – оба раза действительно было положение вне игры.

- Что думаете об эпизоде, в котором Мурило порвал футболку Александру Кокорину, а штрафной был назначен в пользу «Локо»?
- Это фантастика. Кокорин-то в том эпизоде не был виноват, он прикрывал мяч. Игрок «Локо» схватил его руками, и вдруг судья определяет фол Кокорина. Вы чего? Не представляю, в чем можно было в том эпизоде обвинить нападающего.

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