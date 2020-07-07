Цорн ушел, Тедеско пока остался, нужны же «Спартаку» не Газизов с Евсеевым, а Черчесов или Каррера

Игра спартаковцев выглядела ужасной во всех отношениях. Конечно, можно и нужно предъявлять претензии главному тренеру Доменико Тедеско . Одно дело проиграть ЦСКА – это равный по классу соперник. Но «Тамбову», оставшемуся, к тому же, без своего лучшего бомбардира Георгия Мелкадзе , команде с амбициями «Спартака» непозволительно уступать ни при каких обстоятельствах. Даже без тренера.

Исходя из этого вывод: поспешность Федуна в отношении Томаса Цорна может быть обусловлена чем-то, что вывело его из равновесия. И такой причиной, скорее всего, было не положение команды в турнирной таблице, в этом плане ничего не ухудшилось с весны. Вероятно, сильнейшим толчком к переменам стал последний матч «Спартака», проигранный дома самой бедной команде премьер-лиги «Тамбову» (2:3). Чей бюджет составляет две трети от суммы, которую красно-белые потратили за прошлый год только на комиссионные агентам. Благо закупились москвичи на серьезные для РПЛ 40 миллионов евро. А инициатором большинства покупок был никто иной как Цорн...

Обычно Федун, если речь касается его главной забавы в жизни – «Спартака», тщательно вынашивает свои решения по тренерам. Каждого следующего выгоняет, когда общественность уже чуть ли не кричит: «Ну когда же, когда и до вас, Леонид Арнольдович, дойдет, что и с этим специалистом нам всем пора попрощаться?!» То же происходило и с генеральными директорами, правда, в отличие от тренеров, их уход, как правило, не вызывал много эмоций у болельщиков, но был лакмусовой бумажкой, указывающей на то, что босса красно-белых принципиально не устраивает вектор развития клуба.

Но в том-то и дело, что уровень нынешних красно-белых не сильно отличался от мастерства игроков «Тамбова». За исключением двух-трех старожилов, оставшихся с «золотых времен» Массимо Карреры. Невольно схватишься за голову, осознавая, как тебя развели на деньги, подсунув вместо фирменного товара подделку. А как еще оценить работу мастеров, которых команда Цорна привела в клуб? Некоторых вроде Андре Шюррле уже и след простыл. От некоторых, вроде 20-миллионного Гуса Тила, толку ноль без палочки. Да на таком фоне Зе Луиш с Луисом Адриано выглядели инопланетянами, которые уж «Тамбов»-то порвали бы на пару в клочья, можно не сомневаться. Именно это и увидел Федун в последней игре.

ОЧЕРЕДИ НА УВОЛЬНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ

Накануне увольнения Цорна появились слухи о том, что 33-летний менеджер перейдет на должность спортивного директора. Эта информация выглядела странной. За спортивную составляющую Цорн и ответственен. Что касается финансовых вопросов, то теперь уже экс-гендир принципиально не отличался от своих предшественников. Лидером по агентским выплатам «Спартак» становится третий год подряд, практика началась до прихода Цорна в клуб. Нельзя перекладывать на него и убытки, которые несет сейчас «Спартак», играя почти без зрителей.

Дело наверняка в проблемах, которые не зависят от прихода эпидемии. А это как раз спортивная составляющая - кадровая политика, в которой «Спартак» очередной раз наломал дров. Отвечать за трансферные неудачи придется и Тедеско, которого Цорн привел в клуб. Очевидно, главный тренер стоит в очереди на увольнение. Теоретически у итальянского немца есть шанс сохранить свою работу, но для этого он должен победить «Локомотив» в ближайшем туре чемпионата России и решить задачу завоевания шестого места, которое дает путевку в Лигу Европы. Либо же пройти «Зенит» в полуфинале Кубка страны, который намечен на 19 июля в Санкт-Петербурге, а затем взять этот трофей.

Верится в это мало. Слишком уж неубедительно выглядел «Спартак» в последних трех турах, начиная с нулевой ничьи дома против «Уфы». Кстати, именно башкирский клуб сегодня находится под пристальным вниманием поклонников красно-белых. Ведь генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов называется одним из кандидатов на замену Цорну. Наравне с Вадимом Васильевым, который с 2013 года по 2019-й работал в «Монако». Но шансы Газизова перебраться в Тушино оцениваются выше. При этом фамилия возглавляющего «Уфу» Вадима Евсеева мелькает при перечислении возможных сменщиков Тедеско.

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Если в Газизова в «Спартаке» вполне можно поверить, то в Евсеева как-то не очень. «Уфа» идет в группе команд, которые ведут борьбу за шестое место, но играет в довольно скучный футбол. Для шестого места такая игра может и годится, но Федуна-то оно не может устраивать. Ему нужен журавль в небе, а это птица большого полета.

В такой ситуации стоит поразмышлять о Станиславе Черчесове. Когда-то нынешний наставник сборной России, герой ЧМ-2018, вынужден был уйти из «Спартака», и та часть его карьеры оставила ощущение недосказанности. Его «Спартак» действительно не блистал на поле, скорее смотрелся неутомимым тружеником. Дисциплина – главное оружие Черчесова, с которым он добрался до серии пенальти в четвертьфинале чемпионата мира. И это то, чего так не хватает красно-белым сегодня.

Черчесов ушел в обиде на Федуна, и было от чего. То черчесовское серебро-2007 сегодня видится недостижимой задачей для команды. Так было и во многие другие сезоны. К тому же не ясно, как может отреагировать на совмещение должностей в клубе и сборной РФС, потому что не верится, что Станислав Саламович оставит национальную команду в преддверии отчасти домашнего чемпионата Европы. И все же, совмещение пошло бы на пользу тренеру, который из-за пандемии вынужден был простаивать долгое время. А потеря игрового тонуса никогда еще не шла на пользу никому.

Есть, правда, еще человек, которого точно с распростертыми объятиями ждут в Тушине фанаты «Спартака». Массимо Каррера, приводивший клуб к единственному в годы правления Федуна чемпионству, а сегодня возрождающий греческий АЕК, наверняка с радостью вернулся бы в Москву. Для этого, правда, Леониду Арнольдовичу придется признать, что ни Цорн с Сергеем Родионовым, ни Олег Кононов с Тедеско и ни Каррера виноваты в полном развале золотого «Спартака». Прежде всего, ответственность за это несет лично босс красно-белых.

Это ведь Федун не захотел принимать ничью сторону в конфликте Карреры с частью лидеров. Хотя казалось, что тот коллектив необходимо было сохранять любыми способами. В итоге клуб покинули и тренер-чемпион, и капитан-чемпион Денис Глушаков. К чему привела борьба на взаимное уничтожение, все мы увидели в матче против «Тамбова».

Хватит ли духу у Федуна вернуть Карреру? Как знать. А было бы круто, если бы он вернул еще и Глушакова. Помирив главных творцов спартаковского чемпионства-2017. Это был бы номер.