Андрей Стукалов: Верю, что однажды новый Аршавин появится именно в НСФЛ

Корреспондент «Советского спорта» встретился с лидером студенческого футбола России в виртуальном пространстве, и вот, что из этого получилось.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ РФС ЛЮБОЙ ПРОЕКТ ОБРЕЧЕН НА ТРУДНОСТИ

- Андрей Николаевич, давайте начнем сразу со стратегии!

- Мы начали работу над стратегией еще в сентябре 2012 года, когда я возглавил НСФЛ. Тогда реализовать ее нам помешало сразу несколько моментов, один из которых - частые кадровые изменения в структуре РФС. Это тормозило процесс, и потому весь 2013 год для нас – это как День взятия Бастилии, помните? Да, прошел впустую.

Лишь в сентябре 2014 года мы запустили первый сезон НСФЛ. Коллеги из РФС посоветовали нам не отвлекаться на формат «6х6», прописанный в стратегии, так как он в то время еще не был утвержден министерством спорта, а впереди был ЧМ 2018, так что мы остановились на классическом формате «11х11».

- У нас в стране уже презентовалось нечто подобное? Что вы взяли за образец?

- Мы изучили практики развития разных видов спорта и остановились на опыте АСБ (Ассоциация Студенческого Баскетбола). Они достаточно крепко стоят на ногах, работают давно, имеют солидный опыт в областях маркетинга и коммуникации, и мы подумали, что сумели бы от этих знаний оттолкнуться. В конце концов, мы все в одной стране живем и делаем общее дело. В марте этого года мы приготовили новую стратегию, хотя по сути это просто доработанный проект 2012 года. И презентовали.





- Как прошла презентация?

- Мы отчитались перед главой РФС Александром Дюковым за ту работу, что проделали за последние пять лет, и надеемся на то, что наша стратегия будет внедрена в жизнь. Теперь главное, чтобы со стороны РФС мы получили поддержку, и система начала работать. Кроме этого пишется стратегия всего массового футбола под названием «Россия – футбольная страна». Речь о развитии детского, любительского, массового, ветеранского футбола – очень много направлений.

- Какие могут быть гарантии успешного выполнения таких мощных планов?

- Без поддержки РФС это едва ли выполнимо. Для того мы и презентовали свой проект. При этом надо понимать, что мы не на пустое место приходили – и до нас вполне успешно проводились всероссийские соревнования, где были отобраны лучшие ВУЗы для участия в НСФЛ. Без этой предыстории все наши проекты и планы были бы невозможны.





Краснодар против Смоленска. В центре кадра один из ключевых игроков КубГУ Зафар Рахимов

ФУТБОЛ ТЫ МОЖЕШЬ НЕ ЛЮБИТЬ, КОМАНДУ ЖЕ СОЗДАТЬ ОБЯЗАН

- При создании проекта учитывались пожелания ректоров ВУЗов?

- Конечно, эта стратегия совсем не на пустом месте была нарисована – это плоды деятельности наших наиболее «спортивных» ректоров. Базовая часть развития футбола в ВУЗах заключается в том, чтобы активисты смогли организовать и контролировать не только проведение внутривузовских соревнований, но и освещение, продвижение в социальных сетях и так далее.

- А если ректор просто не хочет, чтобы в его ВУЗе был футбол? Немного странный вопрос, но все-таки.

- А вот когда стратегия развития получит статус государственного документа по развитию спорта номер один, то тут уже не будет иметь значения, любит ректор футбол или нет. Будь добр, собери команду внутри ВУЗа и играй у себя в регионе. И это будет являться фундаментом студенческого футбола в стране.

- Сейчас в НСФЛ два дивизиона. Премьер группа и Первая группа. Расширение команд будет носить региональный характер?

- Да. Сейчас у нас пятьдесят студенческих лиг в регионах. Есть лиги в Москве, Казани, Санкт-Петербурге. Дальше по стране идут маленькие краткосрочные турниры. Мы как бы объединяем регионы между собой, образуя региональную лигу. Формат «дома/на выезде». Приехали, отыграли, уехали. Переезды - основная статья расходов, так что расстояния между городами должны быть небольшими. Эти команды формируются на базе внутривузовских турниров. Победитель общероссийского соревнования имеет право выступать в Первой группе НСФЛ. Своего рода региональная футбольная пирамида. В конечном итоге мы получаем массовый футбол, где у нас 500 команд выступают в разных регионах нашей страны.





ЮФУ - победитель НСФЛ сезона 2018-2019

- И это приведет к тому…

- …Что множество ребят, у которых по разным причинам не удалось пробиться в профессиональные клубы, но они профи и учились 5-7 лет в футбольных школах, появится возможность поиграть за региональный ВУЗ, который вот тут под боком, и постараться через этот путь все-таки пробиться в большой футбол.

- Какова была реакция президента РФС?

- Александр Дюков внимательно нас выслушал, изучил все документы, а у нас их огромное количество. Я просто надеюсь, что его работа в РФС – это всерьез и надолго, потому что уверен: если мы реализуем свои планы, то вы не найдете в мире аналогов подобной системы массового футбола в стране. Да что там, уже сейчас нет аналогов НСФЛ. Солнышко мы уже создали и к нему стремимся. Просто лиге не хватает фундамента.





Осенний футбол в подмосковной Рузе

СОЛНЦЕ СВЕТИТ, НО ГРЕЕТ НЕ ВСЕГДА

- Постепенно переходим к делам НСФЛ. Фундамент – это хорошо, но неужели лиге хватает болельщиков? Как их привлечь на стадионы?

- Кто болеет за студенческие команды? Да сами студенты! Нужно обеспечить массовость спорта в самом ВУЗе. Если в учебном заведении играют в футбол круглый год, там же набирается команда, так вот сами студенты и придут поддержать своих же ребят, которые пробились сначала на региональный, а потом, кто знает, может быть и на федеральный уровень.

Это же создание болельщицкой среды: один привел другого, другой третьего. Нехитрая цепочка. Студенты повзрослеют, обрастут семьями, детьми и если привить своему потомству любовь к футболу, то только так и будут у нас возникать новые Аршавины. Не на конвейерной основе, конечно, но все-таки.

- Конкуренция внутри лиги отражается на результатах студенческих команд в Европе?

- Это выражается в том, что наши команды уже без помощи профи (как было раньше) выигрывают чемпионат Европы. Когда НСФЛ только зарождалась, то за краснодарский ВУЗ, например, выступал, в сущности, дубль ФК «Краснодар». А сейчас это на сто процентов игроки НСФЛ и они дают результат в Европе. Это же касается не только Краснодара, но и Смоленска (СГАФКСТ).

- Критерии выхода команд в Европу не изменились?

- Во-первых, весь календарь «съезжает» на год. Во-вторых, на европейские соревнования уже отобраны команды – это трехкратный чемпион НСФЛ краснодарский КубГУ, так как они помимо этого являются чемпионами Европы, ну и, конечно же, ЮФУ (Ростов-на-Дону) как действующий чемпион НСФЛ.





Президент НСФЛ на открытии очередного турнира в подмосковной Рузе

- Главный вопрос: будет ли доигран сезон?

- На сегодняшний день мы полны решимости довести сезон до конца. Есть определенные амбиции у большого количества команд, потрачены силы, средства. Было бы неправильно все это бросать на половине пути.

- Тогда еще один главный вопрос: когда доигрывать?

- Я постоянно нахожусь на связи с руководителями ВУЗов. Говорил с представителями Волгограда – у них до середины июля карантин. А Ростов-на-Дону, например, телефонирует, что карантин у них до конца июня и с июля уже можно тренироваться. Как быть? Ситуация сложная, но мы всеми силами стараемся восстановить соревнования, точечно рассматриваем тот или иной вопрос. Думаю, что при лучшем раскладе мы возобновим сезон не раньше середины сентября. Но, признаюсь, это маловероятно. Если накатит новая волна коронавируса, то все сроки снова будут размыты.

- Не хотелось бы, но представим, что карантин, самоизоляция, разного рода ограничения – все это продлевается. У лиги есть вариант «Б» на этот случай?

- Да. Мы сдвигаем оставшийся календарь на год вперед, завершаем турнир в Москве в «Лужниках», но летом 2021 года. И потом, как положено, в сентябре начинаем новый сезон. Понимаете, мы просто не хотим попусту дергать представителей команд. Они готовятся, планируют, организуют подготовку к каждому этапу. Весной, когда казалось, что все это несерьезно, мы сдвинули весь календарь на месяц, а оказалось, что возможно придется все переносить на полгода, а может быть и на год. На свой страх и риск успели доиграть турнир в Краснодаре, но больше так рисковать нельзя.

- С учетом сложившейся ситуации будут ли вноситься какие-либо поправки в регламент?

- Скорее нет. Единственный нюанс: мы как можно шире распахнем трансферные окна и позволим командам по необходимости продлить срок заявки для действующих игроков и дозаявить новых футболистов, если это нужно.

- Предпосылок к тому, что кто-то из ВУЗов «отвалится» и не сможет довести сезон до конца, нет?

- Наоборот! Есть те, кто звонят мне каждый день и спрашивают: когда же мы уже начнем играть? Люди соскучились по футболу и их можно понять.





Праздник студенческого футбола в Евпатории

НСФЛ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

- Поделитесь вашим впечатлением от монументального матча «Ростов» - «Сочи»?

- Впечатление двоякое. С одной стороны, конечно, жаль «Ростов», что он оказался в такой ситуации и потерял очки. А с другой стороны, я очень рад за ребят. Представьте себе на минутку: сегодня вы тренируетесь за дубль или даже юниоров, а завтра вам говорят, что вы выходите на поле за основную команду своего города, и на это будет смотреть вся страна! Ну, сказка же! И воспоминание на всю жизнь.

- «Сочи» могли бы чуть гуманнее отнестись к пацанам?

- Знаете, я отвечу своей историей. Когда наша лига только создавалась, мы договорились о товарищеском матче между командой Орловского государственного университета имени Тургенева против тульского «Арсенала». Бомба! Туляков тогда тренировал Дмитрий Аленичев, состав у них был мощнейший, а ОрелГУ тренировал бессменный Валерий Ноздрин.

- Как сыграли?

- Понятно, что орловчане всего пару раз смогли перейти середину поля, но в обороне перекусили всё! «Арсенал» создавал моменты с огромным трудом. Я не к тому, что тренер «Ростова» уступает в квалификации тренеру из Орла, я скорее о том, что и в нашей лиге есть свои звезды. Ноздрин – опытный тренер, который изучил соперника и знал, что делает. А кто защищал ворота ОрелГУ в том матче, помните?





Орел преследует Краснодар

- Александр Селихов.

- Именно! Тащил все, что можно и нельзя. А поскольку нам удалось договориться о трансляции этой игре в интернете, то представляете, какой шанс поймал Селихов? И уже на следующий день вратарь отправился в пермский «Амкар». А потом был «Спартак» и расширенный состав сборной…

Словом, мы рады, что прямо или косвенно рекламируем свою лигу. Вот и сейчас в матче «Сочи» - «Ростов» за дончан вышла сразу дебютанта из НСФЛ (Томаз Топурия и Никита Колотиевский – оба из ДГТУ), и это для ребят и для нас важнейшее событие.





- Насколько я знаю, лига зажигает звезды не только на футбольном поле, но и вне его?

- Да, в конце июня одна из наших лучших пресс-атташе лиги Гульназ Тухватшина возглавила пресс-службу министерства спорта Татарстана. Я очень рад за Гульназ и всегда говорил, что она крутая.

Но я бы вспомнил еще и Алексея Берестова, который, фактически вместе с нами строил команду из Орла. Человек просто невероятно открылся как организатор и, наверное, неслучайно спустя некоторое время становится министром спорта Орловской области.

Не устаю повторять, что лига дает мощную платформу для развития буквально всем: не только игрокам и тренерам, но и пишущим авторам, фотокорреспондентам, операторам, режиссерам, комментаторам. История с Гульназ лишний раз говорит о том, что мы движемся в верном направлении.