ЦСКА штампует победы 4:0, Чалов и Влашич снова забивают (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко успел вернуться из Минска, где у него умерла мать, и руководил в Оренбурге командой с лавки. Как и ожидалось, в стартовом составе армейцев вышел пропустивший матч в Грозном Марио Фернадес, а работоспособный Константин Кучаев остался в запасе, уступив место более мастеровитому в завершающей стадии атаки Арнору Сигурдссону.

Впервые после рестарта чемпионата в заявку попал залечивший очередную травму Алан Дзагоев, однако на раскаленное от жары синтетическое поле стадиона «Газовик» он так и не вышел. Тренеры решили не рисковать здоровьем креативного полузащитника.

Знойная погода в Оренбурге заставила сдвинуть время матча на два часа вперед, стартовый свисток Алексей Сухой дал в 20.00 местного времени. Решение о проведении встречи было принято буквально накануне. Хозяевам, получившим две «баранки» (0:3) за неявку на игры с «Краснодаром» и «Уралом», отступать некуда. После обидного поражения 0:1 в Казани «Оренбург» опустился на самое дно турнирной таблицы. Команде Константина Парамонова, знатного в прошлом бомбардира, позарез нужны не просто очки, а победы. Однако состав у него по известным причинам экспериментальный. В списке резервистов всего пять фамилий. Четверо игроков основы по-прежнему в больнице с двусторонним воспалением легких. Еще до рестарта покинул Оренбург главный бомбардир команды Джордже Деспотович.

В атаке хозяева действовали излишне робко. Особенно это касалось завершающих ударов. Хотя перспективные подходы к штрафной гостей имели.

Армейцы же, отдав территорию, преуспели на контратаках. Первую из них на 19-й минуте должен был увенчать голом защитник Хердур Магнуссон, которого изящным разрезающим пасом вывел к воротам Федор Чалов. Однако исландец покатил мяч не только мимо вратаря, но и ворот.