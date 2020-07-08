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ЦСКА штампует победы 4:0, Чалов и Влашич снова забивают (видео)
08 июля 20:30
автор: Владислав Домрачев

ЦСКА штампует победы 4:0, Чалов и Влашич снова забивают (видео)

Армейский клуб одержал вторую подряд гостевую победу с крупным счетом и вышел на третье место в таблице РПЛ-2019/20.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко успел вернуться из Минска, где у него умерла мать, и руководил в Оренбурге командой с лавки. Как и ожидалось, в стартовом составе армейцев вышел пропустивший матч в Грозном Марио Фернадес, а работоспособный Константин Кучаев остался в запасе, уступив место более мастеровитому в завершающей стадии атаки Арнору Сигурдссону.

Впервые после рестарта чемпионата в заявку попал залечивший очередную травму Алан Дзагоев, однако на раскаленное от жары синтетическое поле стадиона «Газовик» он так и не вышел. Тренеры решили не рисковать здоровьем креативного полузащитника.

Знойная погода в Оренбурге заставила сдвинуть время матча на два часа вперед, стартовый свисток Алексей Сухой дал в 20.00 местного времени. Решение о проведении встречи было принято буквально накануне. Хозяевам, получившим две «баранки» (0:3) за неявку на игры с «Краснодаром» и «Уралом», отступать некуда. После обидного поражения 0:1 в Казани «Оренбург» опустился на самое дно турнирной таблицы. Команде Константина Парамонова, знатного в прошлом бомбардира, позарез нужны не просто очки, а победы. Однако состав у него по известным причинам экспериментальный. В списке резервистов всего пять фамилий. Четверо игроков основы по-прежнему в больнице с двусторонним воспалением легких. Еще до рестарта покинул Оренбург главный бомбардир команды Джордже Деспотович.

В атаке хозяева действовали излишне робко. Особенно это касалось завершающих ударов. Хотя перспективные подходы к штрафной гостей имели.

Армейцы же, отдав территорию, преуспели на контратаках. Первую из них на 19-й минуте должен был увенчать голом защитник Хердур Магнуссон, которого изящным разрезающим пасом вывел к воротам Федор Чалов. Однако исландец покатил мяч не только мимо вратаря, но и ворот.

Вскоре Чалов уверенно разобрался с вратарем. Его удар из штрафной после выверенной скидки Влашича, отобравшего мяч у защитника Виталия Шахова, был неберущимся.

После перерыва поймавший кураж Чалов отблагодарил хорвата чудо-передачей пяткой: Влашич неотразимо пробил в дальний нижний угол. 0:2.

На 73-й минуте рефери назначил было в ворота хозяев 11-метровый за игру рукой защитника Михаила Сивакова. Вмешался VAR. Повтор не оставил сомнений: мяч после удара со «штыка» Фернандеса попал в прижатый к туловищу локоть, поэтому пенальти и желтую карточку пришлось аннулировать.

И все-таки красно-синие, вышедшие в этот вечер в черной форме, добились второй подряд крупной победы благодаря точному удару защитника Георгия Щенникова между ног вратарю. Гол Ивана Облякова на последних секундах компенсированного времени – мяч влетел в сетку рикошетом от голени полузащитника гостей – лишь подчеркнул незавидное положение «Оренбурга».

Впрочем, этот успех дался ЦСКА весьма дорогой ценой. Во втором тайме лишние для себя предупреждения получили центральные защитники Игорь Дивеев и Кирилл Набабкин, которые не смогут сыграть в воскресенье с «Рубином» из-за дисквалификации. Придется Гончаренко поломать голову над тем, как переформатировать линию обороны.

РПЛ. 27-й тур

«Оренбург» - ЦСКА - 0:4 (0:1)
Голы: Чалов, 32 - 0:1. Влашич, 59, - 0:2. Щенников, 78 - 0:3. Обляков, 90+4 - 0:4.

Турнирная таблица

источник: «Советский спорт»
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ЦСКА штампует победы 4:0, Чалов и Влашич снова забивают (видео)
ЦСКА штампует победы 4:0, Чалов и Влашич снова забивают (видео)
Армейский клуб одержал вторую подряд гостевую победу с крупным счетом и вышел на третье место в таблице РПЛ-2019/20.
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