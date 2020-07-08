Тедеско не уволился, но удалился. «Спартак» сыграл с «Локомотивом» вничью (видео)

У Марко Николича , впрочем, проблем было не меньше. Два последних домашних матча с «Крыльями Советов» (1:1) и «Сочи» (0:0) обнажили однобокость в игре «Локо». А тут еще выбыли из строя Гилерме (его подменяет Антон Коченков ) и оба квалифицированных опорника – Дмитрий Баринов травмировался, а Гжегож Крыховяк перебрал предупреждений. В результате за зону перед защитниками отвечали неопытные Станислав Магкеев и Даниил Куликов .

Из офиса Леонида Федуна пришла весть, что Доменико Тедеско точно начнет новый сезон на «Открытие Арене», но, как мы знаем, такие высказывания сродни «черной метке» - долго после них главные тренеры в «Спартаке» не задерживаются, так что немцу требовалось показывать результат здесь и сейчас. А проблем, в том числе кадровых, у него хватало – из-за дисквалификаций дерби пропускали Самюэль Жиго и Роман Зобнин . С учетом давней травмы Ильи Кутепова (он попал в заявку впервые с конца марта) вариантов в обороне красно-белых не оставалось – с первых минут вышли молодые Павел Маслов и Илья Гапонов , а в средней линии вновь появился Наиль Умяров .

Обе команды подошли к московскому дерби в не самом лучшем состоянии. Спартаковцы еще пару недель назад казались одними из серьезных претендентов на место в пятерке, но набрали в предыдущих трех турах одно очко, проиграв ЦСКА (0:2) и «Тамбову» (2:3), а накануне матча с «Локо» лишились... генерального директора Томаса Цорна .

Перед стартовым свистком на Тушино обрушился ливень, сделавших газон скользким и быстрым. Пропустивший два последних матча из-за травмы Мацей Рыбус не успел оценить изменения и уже на третьей минуте врезался в Николая Рассказова, продемонстрировав серьезный настрой гостей.

Игра большую часть тайма напоминала шахматы. Железнодорожники отдали мяч хозяевам, но не могли придумать, как продвигать его вперед. Атаки зарождались на правом фланге Рассказова, куда смещался Алекс Крал и, ситуативно, Зелимхан Бакаев. Но »Локо» был готов к такому развитию событий и не подпускал соперника к своей штрафной. Оставалось только забрасывать мяч вперед, а точности передачам не хватало, да и Ведран Чорлука с Мурило уверенно снимали весь верх у Джордана Ларссона и Эсекиэля Понсе. Александр Соболев лишь грустно взирал на эти потуги со скамейки запасных.

«Локо» позиционно атаковал как будто реже, зато подходы выглядели перспективнее. Жоау Мариу и братья Миранчуки поочереди опасно приближались к штрафной Александра Максименко, но бить не торопились, пытаясь довести атаку до ума. Троих защитников хозяевам хватало, чтобы свести эти усилия на ноль. Если удары и наносились, то блокировались. Возможно, причиной тому перевод Алексея Миранчука на левый край, тогда как позицию плеймейкера занял Мариу. На фланге лучшему бомбардиру «Локо» заметно не хватало пространства и вариантов развития атак.

В результате бесконечной толчеи моментов было минимум. Самый яркий имел Бакаев в том редком случае, когда ему удалось убежать в контратаку. Обыграв Чорлуку один в один, он оказался с глазу на глаз с Коченковым, но с правой пробил неудачно, попав во вратаря. Игра взорвалась в концовке тайма, когда команды обменялись голами: Понсе затылком замкнул подачу Айртона слева, а через пару минут Умяров заплел в штрафной ноги Миранчуку-старшему, и сам пострадавший реализовал 11-метровый. Этот гол стал для него пятым после рестарта сезона. Кроме него у «Локо» никто не забивал. Кроме того, Алексей реабилитировался за прошлый тур, когда в компенсированное время пробил с пенальти в штангу ворот «Сочи».

⚽ Эсекель Понсе откликнулся на передачу Айртона и открыл счёт в дерби.



📺 #СпартакЛоко на канале МАТЧ

💻 https://t.co/gskCweyBmzhttps://t.co/M1ZrDhND6L — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 8, 2020

Алексей Миранчук реализовал пенальти и записал на свой счёт десятый гол в сезоне.



📺 #СпартакЛоко на канале МАТЧ

💻 https://t.co/gskCweyBmzhttps://t.co/1HpLHrYrpV — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 8, 2020

Тедеско в ответ на решение судьи Сергея Лапочкина (справедливое, надо сказать) психанул – оттолкнул резервного Ивана Сиденкова, наговорил что-то главному и был удален (а уходя в подтрибунное помещение еще крикнул что-то Николичу и жестко отреагировал на движение в его сторону сотрудника службы безопасности). Красная карточка наставнику завела футболистов, и до свистка на перерыв они здорово наседали на штрафную соперника, но лишь заработали восьмую желтую карточку для Бакаева (как и Тедеско, матч в Сочи он пропустит). Последние семь минут затмили все происходившее до первого гола, однако команды остались при своих.

Результат не устроил никого

После перерыва атмосфера стала еще более наэлектризованной, а футбола стало еще меньше. Болельщики яростно поддерживали «Спартак» и освистывали бригаду арбитра в каждом спорном эпизоде. Айртону здорово удалось проскользнуть через троих защитников, но прокинуть мяч мимо Коченкова не получилось. Падение, и вся скамейка запасных вскочила в истерике, а фанаты засвистели так, что могли бы оглушить рефери. Повтор же показал, что вратарь действительно сыграл в мяч, но в последнее время спартаковцы так много жалуются на судейство, что завели этим и себя, и своих поклонников.

Выждав, когда у соперника догорит запал, подопечные Николича стали нагнетать давление, для чего Куликова сменил Рифат Жемалетдинов. Но красно-белые здорово оборонялись и, более того, получили возможность проводить излюбленные контратаки. Правда, кроме Бакаева тащить мяч вперед у них по-прежнему некому, а сам Зелимхан хотя и выглядел лучше, чем в предыдущих турах после рестарта, все же слишком часто терял мяч (то в скорости проиграет, то передачу отдасть неточную). За 15 минут до конца его заменил Александр Соболев. Тройка атакующих стала еще более акцентированной.

Концовка показала, что «Локо» все-таки мотивированнее соперника. Железнодорожники бьются с «Краснодаром» за место в группе Лиги чемпионов, поэтому вынуждены были идти вперед. В некоторых атаках они делали более 10 передач подряд, выискивая слабости в обороне противника. Убойный момент после розыгрыша углового упустил Алексей Миранчук, пробивший в сантиметрах от дальней штанги, еще один отличный удар нанес Жемалетдинов. Тем не менее, остроты гостям очевидно не хватало (всего один удар в створ за 90 минут). Чаще спартаковцы убегали в контратаки, чем красно-зеленые доволили атаку до ума.

В результате боевая ничья, которая не устроила ни тех, ни других. «Локо» упускает инициативу в борьбе за вторую строчку, «Спартак» не выигрывает уже на протяжении четырех туров.

«Спартак» - «Локомотив» - 1:1 (1:1)

Голы: Э. Понсе, 38 – 1:0. Ал. Миранчук, 42 – с пенальти – 1:1.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Гапонов, Рассказов (Ещенко, 90+2), Крал, Айртон, Умяров, З. Бакаев (Соболев, 78), Ларссон, Э. Понсе (Мирзов, 90+2).

«Локомотив»: Коченков, В. Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Магкеев, Куликов (Жемалетдинов, 46), Ан. Миранчук (Рыбчинский, 88), Ал. Миранчук, Мариу, Эдер.

Предупреждения: Рыбус, 3. Куликов, 8. Э. Понсе, 13. Магкеев, 27. З. Бакаев, 45+1. Ал. Миранчук, 52. Джикия, 90.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).