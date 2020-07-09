Слуцкий догнал «Спартак» и очень помог ЦСКА. Расклады на Лигу чемпионов, Лигу Европы и вылет

Пропущенный мяч сломал план Мурада Мусаева . Краснодарцы засуетились, принялись «грузить» вперед, что им не свойственно, и допускать огромное количество ошибок. Зато Леонид Слуцкий мог быть полностью удовлетворен. Его команда отоборонялась на «отлично», более того, «Рубин» забил второй раз - но судьи усмотрели у Евгения Маркова миллимитровый офсайд.

Казанцы же здорово действовали на контратаках. Особенно нацелен на гол был экс-краснодарец Иван Игнатьев. «Рубин» мог получить пенальти, когда Юрий Газинский придержал в штрафной Филипа Уремовича , однако арбитр Станислав Васильев «быков» пожалел. Впрочем, в начале второго тайма все тот же Уремович все-таки вписал свое имя в протокол - как автор результативной передачи на Дениса Макарова . А тому отличиться помог рикошет от ноги Егора Сорокина , который дезориентировал Матвея Сафонова .

Заключительный матч 27-го тура «Рубин» - «Краснодар» получился веселым: уже в первом тайме команды нанесли по воротам друг друга 23 удара! Гости привычно много владели мячом, часто атаковали, но голевые моменты создавали с трудом: в отсутствие травмированного Ари и дисквалифицированного Маркуса Берга центрфорварда был вынужден играть Вандерсон .

Таким образом, «Краснодар» потерпел второе поражение кряду и не смог опередить по набранным очкам ЦСКА. По потерянным южане по-прежнему находятся выше армейцев, зато снова отстают от «Локомотива». А по большому счету, гонка за вторую и третью российские путевки в Лигу чемпионов после 27-го тура запустилась заново. И Слуцкий благодаря победе над «быками» заметно повысил шансы своей бывшей команды на прямое попадание в групповой этап ЛЧ-2020/21. Да, ЦСКА теперь - реальный претендент на вторую строчку. Хотя еще полторы недели назад поверить в такое было невозможно. Да и «Рубин» из борцов за выживание плавно переместился в группу команд, сражающихся за потенциально еврокубковое шестое место. По очкам казанцы сравнялись со «Спартаком»!

А вот и весь расклад более подробно.

БОРЬБА ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

«Локомотив» - 50 очков

ЦСКА - 46

«Краснодар» - 45 (матч в запасе)

«Ростов» - 43

Только ростовчане практически лишились шансов на вторую строчку (групповой этап ЛЧ), но на третью (квалификация) претендуют и они. Многое в этой закрутке решится в 29-м туре, когда сойдутся «Локо» и ЦСКА. Краснодарцы по-прежнему могут обойти тех и других, но у команды Мусаева возникли очевидные игровые трудности. Календарь «быков» вроде бы проще, чем у конкурентов. Однако попробуй сейчас останови в Самаре разыгравшиеся при Андрее Талалаеве «Крылья». Да и появление в и без того плотном графике перенесенного на 19 июля матча с «Динамо» - тоже проблема. «Краснодар» рискует задохнуться на финише.

Ну а Слуцкий может еще раз подсобить ЦСКА. Только теперь не победой, а... поражением от армейцев в ближайшем туре. Впрочем, красно-синие, выдавшие отрезок из трех побед с общим счетом 10:0, в помощи не нуждаются. Это сейчас самая горячая РПЛ. Кстати, ЦСКА 19-й раз кряду обеспечил себе попадание в еврокубки.

Календарь на финише

«Локомотив»: «Уфа» (д), ЦСКА (д), «Урал» (г)

«Краснодар»: «Урал» (д), «Крылья Советов» (г), «Динамо» (д), «Ахмат» (д)

ЦСКА: «Рубин» (д), «Локомотив» (г), «Тамбов» (д)

«Ростов»: «Оренбург» (г), «Рубин» (г), «Зенит» (д)

БОРЬБА ЗА ШЕСТОЕ МЕСТО

«Уфа» - 36 очков

«Урал» - 35

«Спартак» и «Рубин» - 33

«Динамо» - 32 (матч в запасе)

Если «Зениту» удастся завоевать Кубок России, шестая строчка в таблице РПЛ станет пропуском в квалификацию Лиги Европы. В этой борьбе также многое определится в 29-м туре, когда сразятся «Уфа» и «Динамо». «Уралу» в заключительных турах предстоят два матча с топ-клубами («Краснодар» и «Локомотив»). Самый сложный календарь на бумаге у «Рубина». А «Спартак» сейчас настолько нестабилен, что набрать на четыре очка больше уфимцев для красно-белых - практически нерешаемая задача. Почему на четыре? Потому что при равенстве в силу вступят личные встречи, а в них теперь уже бывший клуб Шамиля Газизова преуспел больше нынешнего (1:0, 0:0). А еще говорят, что новый гендир красно-белых пошел на повышение. Команда Вадима Евсеева с этим не согласится.

Календарь на финише

«Уфа»: «Локомотив» (г), «Динамо» (д), «Арсенал» (д)

«Урал»: «Краснодар» (г), «Арсенал» (д), «Локомотив» (д)

«Спартак»: «Сочи» (г), «Ахмат» (д), «Рубин» (г)

«Рубин»: ЦСКА (г), «Ростов» (д), «Спартак» (д)

«Динамо»: «Крылья Советов» (д), «Уфа» (г), «Краснодар» (г), «Оренбург» (д)

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

«Арсенал» - 31 очко

«Сочи» и «Ахмат» - 30

«Тамбов» - 28

«Крылья Советов» - 27

«Оренбург» - 23

Внизу таблицы борьба тоже пойдет до самого конца. «Оренбург», правда, обречен. А вот «Крылья» (5 очков в матчах с «Локо», «Ростовом» и «Арсеналом») теперь точно посражаются. Самарцам необходимо набрать как минимум на очко больше, чем «Тамбов», которому предстоят матчи с «Арсеналом», «Сочи» и ЦСКА... Сочинцы тоже напряжены. Как и «Ахмат», который обязан отобрать хоть что-то у «Спартака», «Зенита» и «Краснодара». А вдруг, несмотря на летний прогресс, не получится?.. Скорее всего, решающими станут матчи «Крыльев» и «Тамбова» против «Сочи».

Календарь на финише

«Арсенал»: «Тамбов» (д), «Урал» (г), «Уфа» (г)

«Сочи»: «Спартак» (д), «Тамбов» (г), «Крылья Советов» (г)

«Ахмат»: «Зенит» (д), «Спартак» (г), «Краснодар» (г)

«Тамбов»: «Арсенал» (г), «Сочи» (д), ЦСКА (г)

«Крылья Советов»: «Динамо» (г), «Краснодар» (д), «Сочи» (д)

«Оренбург»: «Ростов» (д), «Зенит» (г), «Динамо» (г)

РПЛ. 27-й тур

«Рубин» - «Краснодар» - 1:0 (0:0)

Гол: Макаров, 51 – 1:0.

Турнирная таблица