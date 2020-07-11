Продолжит ли «Спартак» побеждать при Хинкеле? Интриги 28-го тура РПЛ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был дисквалифицирован на три матча за удаление в дерби с «Локо» (1:1). Таким образом, немец пропустит концовку чемпионата, в которой осталось провести как раз три тура. Может получиться, что единственным матчем красно-белых под руководством Тедеско на финише сезона станет назначенный на 19 июля полуфинал Кубка России против «Зенита». Если «Спартак» проиграет в Питере, то главный тренер команды возобновит работу уже в РПЛ-2020/21. Если, конечно, его не уволят.

А пока «Спартаком» будет руководить ассистент Тедеско Андреас Хинкель. Любопытно, что этим летом он уже подменял главного тренера, отбывавшего дисквалификацию за весенние желтые карточки, - и красно-белые добились победы в Туле (3:2). Тот успех остается единственным для спартаковцев после возобновления сезона. А продолжить побеждать при Хинкеле они могут уже сегодня, 11 июля, в Сочи. Эта игра станет первой для Шамиля Газизова в качестве нового генерального директора «Спартака».

«Сочи», как и красно-белые, подходят к 28-му туру с четырехматчевой безвыигрышной серией. Но в случае победы с перевесом в два мяча и более хозяева «Фишта»... обойдут «Спартак» в турнирной таблице: по набранным очкам соперники сравняются, а в первом круге москвичи взяли верх со счетом 1:0. Мотивация Александра Кокорина не вызывает сомнений. От зоны вылета южан отделяют всего три очка, а завершать сезон им предстоит двумя гостевыми матчами против прямых конкурентов - «Тамбова» и «Крыльев Советов».

В общем, команду Хинкеля ждет непростое испытание. Тем более что «Спартаку» из-за перебора предупреждений не поможет лидер полузащиты Зелимхан Бакаев.