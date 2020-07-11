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Продолжит ли «Спартак» побеждать при Хинкеле? Интриги 28-го тура РПЛ
11 июля 10:31
автор: Иван Сергеев
автор фото: Александр Ступников

Продолжит ли «Спартак» побеждать при Хинкеле? Интриги 28-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.

КОКОРИН МОЖЕТ ОБОГНАТЬ КРАСНО-БЕЛЫХ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был дисквалифицирован на три матча за удаление в дерби с «Локо» (1:1). Таким образом, немец пропустит концовку чемпионата, в которой осталось провести как раз три тура. Может получиться, что единственным матчем красно-белых под руководством Тедеско на финише сезона станет назначенный на 19 июля полуфинал Кубка России против «Зенита». Если «Спартак» проиграет в Питере, то главный тренер команды возобновит работу уже в РПЛ-2020/21. Если, конечно, его не уволят.

А пока «Спартаком» будет руководить ассистент Тедеско Андреас Хинкель. Любопытно, что этим летом он уже подменял главного тренера, отбывавшего дисквалификацию за весенние желтые карточки, - и красно-белые добились победы в Туле (3:2). Тот успех остается единственным для спартаковцев после возобновления сезона. А продолжить побеждать при Хинкеле они могут уже сегодня, 11 июля, в Сочи. Эта игра станет первой для Шамиля Газизова в качестве нового генерального директора «Спартака».

«Сочи», как и красно-белые, подходят к 28-му туру с четырехматчевой безвыигрышной серией. Но в случае победы с перевесом в два мяча и более хозяева «Фишта»... обойдут «Спартак» в турнирной таблице: по набранным очкам соперники сравняются, а в первом круге москвичи взяли верх со счетом 1:0. Мотивация Александра Кокорина не вызывает сомнений. От зоны вылета южан отделяют всего три очка, а завершать сезон им предстоит двумя гостевыми матчами против прямых конкурентов - «Тамбова» и «Крыльев Советов».

В общем, команду Хинкеля ждет непростое испытание. Тем более что «Спартаку» из-за перебора предупреждений не поможет лидер полузащиты Зелимхан Бакаев.

ВЫДЕРЖИТ ЛИ ЛУЦЕНКО ГОНКУ С РОНАЛДУ И ДИБАЛОЙ?

За переменами в «Спартаке» на второй план отошли бомбардирские подвиги форварда «Арсенала» Евгения Луценко. Между тем 33-летний нападающий выдал рекордную для нынешнего российского сезона голевую серию, отличившись в каждом (!) из пяти туров после возобновления чемпионата РПЛ.

Во время пандемии такими сериями (из пяти матчей с голами) в европейских топ-чемпионатах могут похвастать только одноклубники по «Ювентусу»Криштиану Роналду и Пауло Дибала. В субботу им предстоит матч чемпионата Италии против «Аталанты». А Луценко сыграет дома с «Тамбовом». Шансы на очередной гол есть у каждого из участников этой российско-португало-аргентинской «гонки».

Кстати, Луценко преследует и другую цель – побороться с Артемом Дзюбой за звание лучшего бомбардира РПЛ-2019/20. У зенитовца 16 голов (7 – с пенальти), у Луценко – пока 14 (все с игры). Столько же забил и одноклубник Дзюбы Сердар Азмун.

Проблема для Луценко – то, что с «Тамбовом» из-за перебора карточек не сыграет Даниил Лесовой, с передач которого Евгений забил два из пяти своих посткарантинных мячей.

СЯДЕТ ЛИ ЦСКА НА КОЛЕСО «ЛОКОМОТИВУ»?

После трех подряд побед с общим счетом 10:0 перед армейцами, которые еще недавно рисковали покинуть еврокубковую зону, вдруг забрезжила надежда побороться за… прямое попадание в Лигу чемпионов. Отрыв от второго места составляет уже четыре очка. При этом «Локомотив» принимает на своем поле колючую «Уфу» (ни одного поражения после рестарта), а ЦСКА - «Рубин», который команде Виктора Гончаренко, безусловно, по зубам. Если железнодорожники потеряют очки, а красно-синие победят, то в следующем туре «Локо» и ЦСКА могут поменяться местами после очной схватки (ее перенесли на 16 июля для того, чтобы система VAR работала на всех матчах).

Отметим, что на волне слухов о покупке армейцами аргентинского нападающего Адольфо Гайча резко активизировался Федор Чалов. «Молчавший» с осени форвард отличился в двух турах кряду. А Никола Влашич забил и «Спартаку» (дважды), и «Ахмату», и «Оренбургу». У «Локо» же вся надежда по-прежнему на Алексея Миранчука (пять голов команды из пяти этим летом). Такая однобокость делает команду Марко Николича крайне уязвимой против железобетонной уфимской обороны Вадима Евсеева.

При этом теневым фаворитом в борьбе за второе место остается «Краснодар», который может получить солидные дивиденды от разборок ЦСКА и «Локо». Правда, «быки» в последнее время резко затормозили (ноль очков и ноль голов в матчах с «Зенитом» и «Рубином»). Если завтра, 12 июля, подопечные Мурада Мусаева не победят дома находящийся на подъеме «Урал», то заметно осложнят задачу пробиться хотя бы в квалификацию Лиги чемпионов.

ПОКИНЕТ ЛИ ТАЛАЛАЕВ ЗОНУ ВЫЛЕТА?

После замены Миодрага Божовича на Андрея Талалаева «Крылья Советов» перестали проигрывать (5 очков в 3 матчах), ушли с последнего места, к которому теперь, видимо, окончательно приговорен «Оренбург», однако по-прежнему находятся в зоне вылета. Впереди у самарцев встречи с «Динамо», «Краснодаром» и «Сочи». И хотя бы в одной из них необходимо «зацепить» три очка, иначе все предыдущие усилия пойдут прахом.

Можно не сомневаться: в Москве Талалаев сыграет против «Динамо» на победу. Бело-голубые после истории с заражением коронавирусом находятся в кризисе (2 поражения, 2 ничьи), а экс-чертановская связка «Крыльев» Антон Зиньковский - Максим Глушенков творит в последнее время чудеса. В предыдущем туре в Туле еще и словенец Денис Попович отличился (гол со штрафного плюс две голевые передачи). В общем, фаворитом матча на «ВТБ Арене» скорее можно считать гостей. Для них это самая настоящая игра жизни. Если «Крылья» победят, положение внизу турнирной таблицы обострится до предела. Угроза вылета в ФНЛ может нависнуть даже над «Спартаком» (в случае поражения красно-белых в Сочи).

Расписание 28-го тура

Турнирная таблица

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