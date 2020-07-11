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«Не хочу вечно жить во лжи». Звездный футболист АПЛ боится совершить каминг-аут
11 июля 12:30
автор: Иван Сергеев

«Не хочу вечно жить во лжи». Звездный футболист АПЛ боится совершить каминг-аут

Лидер одного из клубов английской премьер-лиги написал открытое анонимное письмо, в котором рассказал о страхах признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Текст обращения опубликовало издание The Sun, а инициатором акции стал фонд Джастина Фашану, созданный в прошлом году родственниками первого в истории британского футболиста, совершившего каминг-аут. Эта организация оказывает поддержку спортсменам-геям. И делает это анонимно, так как на данный момент в Великобритании нет ни одного действующего спортсмена, признавшегося в своей гомосексуальности. Хотя, по данным фонда, каждый (!) клуб АПЛ имеет в заявке не менее одного такого игрока .

Представители ЛГБТ-сообщества встречаются и среди звезд первой величины. Одна из них и выступила с письмом к болельщикам и руководству лиги. Вот фрагменты этого обращения, или, лучше сказать, крика души:

«С детства я мечтал стать футболистом. Меня не интересовали успехи в школе, каждую свободную минуту я проводил с мячом. Мои мечты сбылись. Хотя я до сих пор не до конца верю в реальность происходящего, когда каждую неделю выхожу играть перед десятками тысяч болельщиков... Однако есть то, что отличает меня от большинства футболистов АПЛ. Я - гей. И признаться в этом сейчас, даже не называя своего имени, - уже большой шаг для меня. Мой секрет знают только самые близкие родственники и узкий круг друзей. Я не могу поделиться этим с командой и клубом, за который выступаю. Я прекрасно общаюсь со всеми ребятами, и все же внутренний страх не позволяет быть до конца откровенным.

О своей особенности я узнал в 19. И с тех пор продолжается этот кошмар. Я будто загнан в ловушку, понимая: мое признание может только усугубить ситуацию. У меня хорошее финансовое положение, есть дом, машина, я могу позволить себе купить практически все, что нужно мне и моим близким. И я боюсь все это потерять. В то же время у меня нет возможности строить серьезные отношения. Потому что очень сложно найти партнера, которому я мог бы настолько доверять. Ведь нам придется жить в обстановке секретности. Не любой готов к этому. А на данный момент ничего другого не остается.

Знаю, что футбольная ассоциация предложила помощь таким игрокам, как я. Но мне не нужны консультации. Я могу заказать их сам в частном порядке. Чтобы ситуация кардинально изменилась, нужно проводить масштабную работу не среди нас, тех, кто боится совершить каминг-аут, а среди болельщиков, игроков, тренеров, менеджеров, которые до сих находятся в плену предрассудков. Мы же слышим почти на каждом матче откровенно гомофобные скандирования, потом читаем такого же рода комментарии в интернете. Они не направлены на кого-то конкретно, но люди привыкли так относиться к геям. И я, разумеется, боюсь вызвать такое же отношение к себе. В этом случае продолжать карьеру будет практически невозможно.

Мне было приятно видеть, как футболист Томас Битти в июне совершил каминг-аут. Он слелал это уже по окончании карьеры. Но как решиться на такой шаг, пока играешь? Пока я не вижу возможности для этого. Но жить вечно во лжи тоже не хочу. Не исключено, я все-таки не выдержу. И, принеся в жертву несколько лет прибыльной карьеры, признаюсь во всем. Чтобы сбросить камень с души. Ведь твое спокойствие, на самом деле, бесценно».

Британские СМИ не делали предположений, кто мог стать автором письма. Известно, что услугами фонда Фашану пользуются не менее двух игроков АПЛ. Средства в поддержку футболистов-геев внесли три неназванных представителя «Норвича».

Добавим, что Джастина Фашану, раскрывшего свою гомосексуальность, ждала печальная судьба. Спустя восемь лет после каминг-аута, в 37, темнокожий игрок совершил самоубийство.

источник: «Советский спорт»
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«Не хочу вечно жить во лжи». Звездный футболист АПЛ боится совершить каминг-аут
«Не хочу вечно жить во лжи». Звездный футболист АПЛ боится совершить каминг-аут
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