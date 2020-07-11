Фантастический камбэк команды «Ноа»

ВСЕ РЕШИЛИ ПЕНАЛЬТИ

Подробности драматичного поединка «Советскому спорту» рассказал пресс-секретарь клуба «Ноа» Рубен Мелоян.

– Матч получился просто потрясающим по своей интриге. К концу первого тайма «Арарат-Армения» вел в счете 4:1 и все уже решили, что интрига умерла. Однако во втором тайме «Ноа» совершил фантастический камбэк, сумел сравнять счет и перевести матч в дополнительное время. В овертайме команды обменялись голами, счет стал 5:5. Для определения обладателя Кубка пришлось прибегнуть к серии пенальти.

Удача сопутствовала «Ноа», который одержал победу со счетом 7:6 и впервые в своей истории завоевал Кубок Армении. Уникальность победы в том, что клубу «Ноа» всего лишь год, и уже выигран первый трофей. Хотел бы отметить, что тренирует «Ноа» бывший игрок «Краснодара», работавший со второй командой кубанского клуба Игорь Пикущак.

ЗА ВЫИГРЫШ КУБКА – 5 МИЛЛИОНОВ

- Игра проходила в сильный дождь, без зрителей, - продолжает Мелоян. - Из-за пандемии в Армении продолжает действовать карантин. Поэтому болельщиков на трибуны не пускают.

Как отпраздновали победу? Руководство клуба отметило, а у футболистов продолжается сезон. Уже 14 июля этим же командам предстоит фактически золотой матч в рамках чемпионата. На данный момент лидирует «Арарат-Армения», «Ноа» отстает на одно очко...