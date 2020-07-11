«Спартак» забил ударом скорпиона... в свои ворота и опустился ниже «Сочи» (видео)

Ко всем своим проблемам красно-белые до конца чемпионата потеряли главного тренера Доменико Тедеско , умудрившегося в прошлом туре получить две желтые карточки в течение десяти секунд. Он дисквалифицирован на три оставшихся матча РПЛ-2019/20, поэтому смотрел встречу с «Сочи» из ложи с новым генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым . На скамейке Тедеско подменил помощник Андреас Хинкель , уже руководивший командой этим летом. Как раз в Туле.

Обе команды подошли к очной встрече в печальном состоянии. Последний раз они праздновали победу аж в первом после рестарта туре. Спартаковцы тогда в отличном стиле выиграли в Туле и вселили в болельщиков надежды на спасение сезона, а сочинцы в прославившемся на весь мир матче разгромили даже не молодежный, а юношеский состав «Ростова». С тех пор хозяева добыли три ничьи, гости – две...

В основу «Сочи» вернулся пропустивший матч в Петербурге Андрей Мостовой. Он заменил Антона Заболотного, получившего в середине недели четвертую желтую карточку. Но без Заболотного все-таки не обошлось. Однофамилец нападающего Николай занял место в воротах вместо получившего повреждение во время разминки Сослана Джанаева.

«Удар скорпиона» Маслова, безучастный VAR

Воспитанник «Спартака» (Заболотный провел в составе первой команды шесть матчей, в которых пропустил семь мячей) стал участником первого же опасного инцидента в самом начале встречи. Айртон здорово подал на дальнюю штангу, а вратарь, снимая мяч с головы Александра Соболева, сбросил его прямо на ногу Николаю Рассказову. Непонятно, какое принял решение защитник – подать или закрутить мяч в дальний угол, но не получилось ни то, ни другое.

Команды начали матч очень энергично, что неудивительно, ведь они даже не гарантировали себе сохранение прописки на следующий сезон, а красно-белые еще не потеряли шансов и на место в Лиге Европы. Как и в Петербурге, сочинцы с первых минут бросились забивать, но открыли сзади много свободного пространства и позволяли москвичам опасно контратаковать. До автогола Павла Маслова в середине тайма (после прострела Мостового защитник красиво внешней стороны пятки перебросил мяч через себя и верхом отправил в свобственные ворота) казалось, что именно гости намного ближе к голу.

https://twitter.com/matchpremier/status/1282013026250563584

В каждом матче Тедеско, сохраняя по мере возможности сочетания центральных полузащитников (по возможности играют Алекс Крал, Бакаев и Зобнин, а Наиль Умяров первый запасной), находит для них новые функции. В Сочи без мяча они составляли треугольник с вершиной ближе к чужой штрафной, в опорной зоне располагались Умяров (левее) и Крал (правее). А при перехвате Крал поднимался на одну линию с Зобниным, оставляя Умярова сзади. Новшество в том, что до сих пор Зобнин всегда атаковал из правого полуфланга, где наладил отличное взаимопонимание с Рассказовым. На сей раз он смещался левее, а «его» зону заполнял чех. Так они действовали в первые полчаса, а затем Зобнин и Крал поменялись полуфлангами.

В результате самый опасный момент гости создали, когда как раз Зобнин оказался у правой бровки. Он забросил мяч за спины защитникам на ход Эсекьелю Понсе. Форвард убегал один на один, столкнулся с вратарем и упал в штрафной, выпрашивая пенальти. Эпизод очень похож на пенальти, но игру даже не остановили, то есть VAR не стал вмешиваться вообще. Как после этого не поверить в антиспартаковский заговор? В перерыве соцсети буквально впали в истерику.

https://twitter.com/AnatoByshovets/status/1282015922740498432

45 минут перед штрафной Заболотного

Второй тайм начался с еще одного спорного эпизода. Кристиан Нобоа в верховом единоборстве выиграл мяч у Соболева, но тот прокатился у сочинца по руке. Происходило это в паре метров от линии штрафной – VAR вмешаться не мог, а арбитр Сергей Иванов ничего криминального в этом не увидел и наградил форварда «Спартака» желтой карточкой за споры.

На исходе часа игры Хинкель сделал двойную замену, выпустив двух атакующих игроков вместо футболистов середины поля. Вместо Рассказова и Умярова вышли Резиуан Мирзов и Джордан Ларссон. Россиянин сменил латераля по позиции, заняв его место на правом фланге. Выглядело это не очень рискованно – сочинцы почти все время проводили без мяча и даже на контратаки решались нечасто. По владению мячом преимущество «Спартака» было тотальным – 73% на 27%. Швед занял позицию под нападающими, Зобнин опустился глубже.

Атаковали москвичи беспрестанно, но даже в штрафную довести мяч получалось очень тяжело. Особенно отметим сильный матч в исполнении Михи Мевли и Ивана Новосельцева, выигравших на двоих девять верховых единоборств. Хинкель сделал еще один неожиданный ход, поменяв Мирзова и Айртона флангами, но и это успеха не принесло. Резиуан очень много шел в обводку, и даже обыгрывал первого оппонента, но оказывался в штрафной перед стеной из соперников. Тонкости футбольного мышления, чтобы найти свободного партнера, ему не хватало, и он просто зарывался в частоколе ног.

В концовке гости перешли на навал, но не преуспели. Вновь свисток судьи промолчал после того, как Соболев упал в штрафной после столкновения с Заболотным. Трибуны, по большей части заполненные болельщиками красно-белых, взорвались негодованием. Справедливости ради, эпизод в первом тайме куда больше был похож на пенальти.

В результате «Сочи» в последней домашней игре сезона удалось удержать минимальную победу, догнать «Спартак» в турнирной таблице и оторваться от зоны вылета. Несмотря на то, что красно-белым не удалось выиграть уже в пятом туре кряду, отметим, что уж поражения они точно не заслужили. Достаточно сказать, что они нанесли полтора десятка ударов по воротам Заболотного против двух у «Сочи» (в створ – одно попадание), но слишком часто мазали. Например, Зобнин, Соболев и Крал нанесли по три удара, а попали лишь по разу. Так что, несмотря на неудачу, безнадежным «Спартак» не выглядит.

РПЛ. 28-й тур

«Сочи» - «Спартак» - 1:0 (1:0)

Гол: Маслов, 24 – в свои ворота.

«Сочи»: Н. Заболотный, Маргасов, Мевля, Новосельцев, Заика, Цаллагов, Нобоа, Набиуллин, Полоз (Карапетян, 76), Кокорин, Мостовой.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Рассказов (Мирзов, 58), Крал, Айртон, Зобнин, Умяров (Ларссон, 58), Э. Понсе, Соболев.

Турнирная таблица