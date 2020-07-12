Ведущему футбольному судье России грозит пожизненная дисквалификация? Его «сообщник» все отрицает

Пока по делу о ставках якобы проходит бывший судья Павел Стипиди, которого, по информации Metaratings, некоторое время назад задержала латвийская полиция. По данным того же источника, свои махинации он мог совершать в сговоре с Лапочиным - российским арбитром ФИФА, представителем знаменитой судейской династии, сыном Сергея Лапочкина-старшего.

Предположительно, ставки производились в международных матчах на количество желтых карточек. В 2019 году Лапочкин обслуживал в качестве гланого арбитра матчи между чешским «Яблонцем» и армянским «Пюником» (0:0), эстонским «Нымме Калью» и люксембургским «Дюделанжем» (0:1) в Лиге Европы, сборными Норвегии и Португалии (2:3) в отборочном турнире молодежного Евро и «Лиллем» и «Аяксом» (1:2) в рамках юношеской Лиги УЕФА.

По итогам сезона-2018/19 РФС признал Лапочкина лучшим судьей страны. В нынешнем сезоне он отработал в поле 19 матчей РПЛ, включая недавнее дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1). В этой игре Лапочкин удалил за две желтые карточки главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, который впоследствии заработал трехматчевую дисквалификацию.

Данные по делу Стипиди якобы переданы латвийской полицией в УЕФА. Если его связь с Лапочкиным будет установлена, то к российскому арбитру могут быть применены самые жесткие санкции вплоть до пожизненного отстранения от футбольной деятельности.

Стипиди завершил судейскую карьеру в 1999 году, после чего занимал административные должности в различных клубах. В 2017-м он непродолжительное время работал исполнительным директором «Анжи».