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Ведущему футбольному судье России грозит пожизненная дисквалификация? Его «сообщник» все отрицает
12 июля 12:41
автор: Иван Сергеев

Ведущему футбольному судье России грозит пожизненная дисквалификация? Его «сообщник» все отрицает

Арбитра Сергея Лапочкина могут подозревать в причастности к махинациям, связанным со ставками на тотализаторе.

Пока по делу о ставках якобы проходит бывший судья Павел Стипиди, которого, по информации Metaratings, некоторое время назад задержала латвийская полиция. По данным того же источника, свои махинации он мог совершать в сговоре с Лапочиным - российским арбитром ФИФА, представителем знаменитой судейской династии, сыном Сергея Лапочкина-старшего.

Предположительно, ставки производились в международных матчах на количество желтых карточек. В 2019 году Лапочкин обслуживал в качестве гланого арбитра матчи между чешским «Яблонцем» и армянским «Пюником» (0:0), эстонским «Нымме Калью» и люксембургским «Дюделанжем» (0:1) в Лиге Европы, сборными Норвегии и Португалии (2:3) в отборочном турнире молодежного Евро и «Лиллем» и «Аяксом» (1:2) в рамках юношеской Лиги УЕФА.

По итогам сезона-2018/19 РФС признал Лапочкина лучшим судьей страны. В нынешнем сезоне он отработал в поле 19 матчей РПЛ, включая недавнее дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1). В этой игре Лапочкин удалил за две желтые карточки главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, который впоследствии заработал трехматчевую дисквалификацию.

Данные по делу Стипиди якобы переданы латвийской полицией в УЕФА. Если его связь с Лапочкиным будет установлена, то к российскому арбитру могут быть применены самые жесткие санкции вплоть до пожизненного отстранения от футбольной деятельности.

Стипиди завершил судейскую карьеру в 1999 году, после чего занимал административные должности в различных клубах. В 2017-м он непродолжительное время работал исполнительным директором «Анжи».

«Не понимаю, какой негодяй придумал эту ложь», - отреагировал «подозреваемый» на сообщения о своем «задержании». По словам Стипиди, он никогда не делал ставки на спорт и... не бывал в последнее время в Латвии. Кстати, его племянник Алексей Стипиди был лайнсменом субботнего поединка «Сочи» - «Спартак» (1:0).

Сегодня, 12 июля, Лапочкин будет работать на матче 28-го тура РПЛ «Краснодар» - «Урал» в качестве ответственного за VAR. Информация о том, что РФС сняла питерского арбитра с игры, не подтвердилась.

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Ведущему футбольному судье России грозит пожизненная дисквалификация? Его «сообщник» все отрицает
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