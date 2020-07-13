В выходные бесился не только Карпин. Вратарь Попа удалился за два отраженных пенальти (видео)

Встреча завершилась со счетом 0:0 - прямо как игра 28-го тура РПЛ «Оренбург» - «Ростов», после которой Валерий Карпин на эмоциях назвал наш чемпионат «ненормальным», а премьер-лигу - Роспотребнадзор-лигой. Однако в Плоешти событий на футбольном поле было гораздо больше, чем в Оренбурге. И «нормальными» их точно не назовешь.

Все началось с назначения на 65-й минуте пенальти в ворота «Рапида». Футболиста хозяев сбили в штрафной - и судья уверенно показал на точку. К мячу подошел нападающий «Плоешти» Сергиу Арнауту, однако с его ударом вратарь гостей Михай Попа справился без особого труда. И тут 19-летнего парня ждало разочарование: боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав нарушение. Обе ноги голкипера в момент удара находились внутри поля, не касаясь линии ворот, что правилами запрещено.

Попа пришел в бешенство, отшвырнул мяч - и получил заслуженное предупреждение. Тем не менее, выплеск эмоций не помешал ему отразить повторный пенальти, теперь в исполнении Лоренцо Маринеску. Тот пробил лучше Арнауту, в другой угол, но Попа снова угадал. И снова... оторвав еще до удара обе ноги от белой линии. Так что арбитрам пришлось отменить и этот сейв, приведя несчастного вратаря в бешенство. Сдержать себя он уже не мог - и был удален.

Пока Попа в слезах покидал поле, его место в воротах занял Александру Тэтару, готовясь к третьему подряд 11-метровому «Плоешти». И что вы думаете? Хозяева так и не открыли счет: парагваец Давид Меса пробил выше перекладины.