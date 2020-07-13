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Плохая новость для Абрамовича, хорошая – для шейхов. Дисквалификация «Ман Сити» отменена
13 июля 13:09
автор: Иван Сергеев

Плохая новость для Абрамовича, хорошая – для шейхов. Дисквалификация «Ман Сити» отменена

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию футбольного клуба английской премьер-лиги на двухлетнее отстранение от еврокубков.

Напомним, зимой УЕФА закрыл для «Ман Сити» дорогу в турниры под своей эгидой на ближайшие два сезона за нарушения правил финансового фэйр-плей в 2012 - 2016 годах. Кроме того, на «горожан» был наложен штраф в размере 30 миллионов евро. Если бы наказание осталось в силе, то клуб с самым дорогим на сегодняшний день составом (если суммировать совокупные траты на приобретение футболистов) наверняка лишился бы этим летом нескольких звезд, не пожелавших пропустить даже один розыгрыш Лиги чемпионов. Не исключено, мог покинуть «Сити» и Хосеп Гвардиола, пусть каталонец и уверял, что продолжит тренировать команду в любом случае.

Однако теперь Гвардиола, Кевин Де Брейне, Серхио Агуэро и компания могут спать спокойно. «Ман Сити», хотя и сложил с себя полномочия чемпионов Англии, по всем статьям проиграв гонку «Ливерпулю», остается в большой европейской семье. Решение CAS сэкономило клубу из Манчестера 20 миллионов прямо сейчас (на такую сумму был сокращен штраф) и еще примерно 200 миллионов потенциальных заработков в Лиге чемпионов в сезонах 2020/21 и 2021/22.

Чем продиктовано снисхождение судей? Во-первых, по многим нарушениям, как выяснилось, истек срок давности. Во-вторых, CAS наверняка счел обоснованными отсылки адвокатов «Сити» на почти аналогичный случай с «ПСЖ», который тоже завышал суммы спонсорских контрактов (причем даже в большей степени - 5 миллионов в отчетных документах парижан превратились в... 100), но, тем не менее, не был наказан УЕФА. В-третьих, был учтен и прецедент «Милана», двухлетняя дисквалификация которого была отменена в 2019 году. После такой же апелляции в CAS.

С одной стороны, можно отметить последовательность блюстетелей закона. С другой - возникает вопрос, зачем нужен финансовый фэйр-плей, если самые богатые в итоге избегают наказания. Не секрет, что теми же «Ман Сити» и «ПСЖ» рулят миллиардеры с Ближнего Востока - из ОАЭ (шейх Мансур - на фото справа от Гвардиолы) и Катара (Нассер Аль-Хелаифи). Привлечение дополнительных инвестиций для них не проблема вне зависимости от степени успешности футбольного бизнеса. Финансовые потоки в этих клубах контролируются лишь условно. И если идти на уступки таким «монстрам», то какой смысл загонять в жесткие рамки менее богатых, но при этом законопослушных, усиливая тем самым расслоение в европейском футболе?

Разумеется, вердикт CAS вызовет бурю негодования. В том числе - и в АПЛ, где от возвращения «Ман Сити» в Лигу чемпионов следующего сезона меняется спортивный расклад на концовку чемпионата-2019/20. Если бы бан «горожан» остался в силе, то пятое место давало бы путевку в главный еврокубок. Теперь же оно «обесценилось» до уровня Лиги Европы. Скажем, «Челси», до сих пор чувствовавший себя в относительной безопасности, всерьез рискует пролететь мимо ЛЧ-2020/21. Пока лондонцы идут на третьей строчке, но в случае сегодняшней победы «МЮ» над «Саутгемптоном» опустятся на четвертую. При этом перевес клуба Романа Абрамовича над «Лестером» составляет одно очко.

Турнирная таблица АПЛ

Ну а с «Сити» заодно свалился громадный груз ответственности перед августовским плей-офф ЛЧ-2019/20. Напомним, в случае победы по сумме двух встреч над «Реалом» (в гостях еще весной «горожане» выиграли 2:1) дальше команду Гвардиолы ждет »Финал восьми» в Португалии. Если бы это были последние большие европейские матчи на ближайшие два с половиной года, манкунианцы могли элементарно перегореть. Учитывая их непростую историю взамоотношений с Лигой, которая никак им не покоряется.

Зато после лозаннской «реабилитации» Гвардиоле и его подопечным нет смысла накручивать себя. Цена осечки уже не так высока. А в уравновешенном состоянии «Ман Сити» способен победить любого. Даже «Баварию», которую многие поспешили записать в главные фавориты португальского мини-турнира.

Плей-офф Лиги чемпионов

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