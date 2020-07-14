6 тысяч убитых, 15 тысяч раненых... 51 год назад футбол спровоцировал войну Сальвадора и Гондураса

БЕЖЕНЦЕВ СДЕЛАЛИ КРАЙНИМИ
Напряженность в отношениях между двумя странами зрела давно. Здесь сплелись в единый клубок многие проблемы. Это и неопределенность в отношении некоторых участков границ, и разное экономическое положение соседей, и наличие в Гондурасе сальвадорских переселенцев, которые с 1930-х годов занимали пустующие земли и начинали их обрабатывать. Таким образом, возникали целые нелегальные поселения.
Правительство Гондураса решило сделать переселенцев виноватыми в том, что в стране большая безработица. В результате спланированной травли сотни граждан Сальвадора возвращались на родину без нажитого имущества и средств к существованию. Их рассказы о том, как с ними обошлись в соседнем Гондурасе, подогревали и без того накаленную атмосферу.
К 1969 году на территории Гондураса проживало около 200 тысяч сальвадорцев и гуанако (выходцев из Сальвадора, которые давно пустили корни на новом месте), при этом не более 50 тысяч имели документы, легализовавшие их статус.
18-ЛЕТНЯЯ БОЛЕЛЬЩИЦА ПУСТИЛА ПУЛЮ В ЛОБ
Известно расхожее выражение – «спорт вне политики». Подразумевается, что и футбол тоже. Но для жителей Латинской Америки футбол и есть сама жизнь. Поэтому вне политики он в этом регионе никак не может находиться.
Так некстати получилось, что в столь сложный период во взаимоотношениях двух стран Сальвадор и Гондурас сошлись в отборочном раунде чемпионата мира, который через год, летом 1970-го, должен был пройти в Мексике.
Первый матч состоялся 6 июня 1969 года в столице Гондураса Тегусигальпе. Хозяева победили 1:0. Однако после игры начались беспорядки, в ходе которых гондурасцы избивали сальвадорцев. А в столице Сальвадора 18-летняя болельщица Амелия Боланьос заявила, что такого позора не переживет и... застрелилась. Ее похороны спустя два дня транслировало телевидение. Это еще больше подогрело страсти перед ответной игрой.
Она прошла 15 июня в Сан-Сальвадоре, хозяева одержали победу со счетом 3:0. На церемонии исполнения гимнов вместо флага Гондураса была поднята тряпка. В Гондурасе на двойное унижение отреагировали погромами в эмигрантских кварталах. В Сальвадоре в это время пострадали гондурасские болельщики. Какие-то отчаянные парни осмелились в такой обстановке отправиться на ответный матч. Их здорово избили. Но также досталось футболистам сборной Гондураса и даже членам официальной делегации.
Поскольку тогда не учитывали разницу забитых и пропущенных мячей, был назначен третий матч на нейтральном поле. Он был сыгран 27 июня в столице будущего чемпионата – Мехико. Сальвадор выиграл со счетом 3:2. В тот же день Гондурас разорвал дипломатические отношения со своим соседом.
БОИ НА ЗЕМЛЕ И В ВОЗДУХЕ
После этого конфликт перешел в настоящую войну. И футбол здесь выступил последней каплей. 11 июля были зафиксированы первые боевые столкновения, а 14-го более мощная армия Сальвадора начала вторжение в Гондурас, которое сопровождалось воздушными ударами по военным и невоенным целям. В небе шли бои между летчиками обеих стран, велись ожесточенные боевые действия и на земле.
В конфликт срочно пришлось вмешаться всем соседним странам. Они смогли уговорить Гондурас и Сальвадор сначала прекратить огонь, а затем и развести войска. Правда, окончательный мирный договор был подписан только через десять лет. Тогда же проведена демаркация границы между государствами.
БЕССЛАВНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В МЕКСИКЕ
«Футбольная война» оказалась короткой (ее еще называют «Сточасовой войной»), завершилась 20 июля и, тем не менее, привела к большим потерям – до шести тысяч убитыми и до 15 тысяч ранеными. Причем, в подавляющем большинстве речь идет о гражданских. Еще одним последствием войны стало возвращение в Сальвадор десятков тысяч переселенцев, что вскоре погубило экономику страны.
А что же сборная Сальвадора? В следующем отборочном туре она обыграла Гаити и впервые в своей истории вышла в финальную стадию чемпионата мира. Там сальвадорцы попали в группу 1. Многострадальная команда проиграла все три матча (Бельгии – 0:3, Мексике – 0:4 и СССР – 0:2) и без очков и голов бесславно покинула турнир.