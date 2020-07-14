6 тысяч убитых, 15 тысяч раненых... 51 год назад футбол спровоцировал войну Сальвадора и Гондураса

БЕЖЕНЦЕВ СДЕЛАЛИ КРАЙНИМИ

Напряженность в отношениях между двумя странами зрела давно. Здесь сплелись в единый клубок многие проблемы. Это и неопределенность в отношении некоторых участков границ, и разное экономическое положение соседей, и наличие в Гондурасе сальвадорских переселенцев, которые с 1930-х годов занимали пустующие земли и начинали их обрабатывать. Таким образом, возникали целые нелегальные поселения.

Правительство Гондураса решило сделать переселенцев виноватыми в том, что в стране большая безработица. В результате спланированной травли сотни граждан Сальвадора возвращались на родину без нажитого имущества и средств к существованию. Их рассказы о том, как с ними обошлись в соседнем Гондурасе, подогревали и без того накаленную атмосферу.

К 1969 году на территории Гондураса проживало около 200 тысяч сальвадорцев и гуанако (выходцев из Сальвадора, которые давно пустили корни на новом месте), при этом не более 50 тысяч имели документы, легализовавшие их статус.

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Известно расхожее выражение – «спорт вне политики». Подразумевается, что и футбол тоже. Но для жителей Латинской Америки футбол и есть сама жизнь. Поэтому вне политики он в этом регионе никак не может находиться.

Так некстати получилось, что в столь сложный период во взаимоотношениях двух стран Сальвадор и Гондурас сошлись в отборочном раунде чемпионата мира, который через год, летом 1970-го, должен был пройти в Мексике.