Неоспоримый ФАКт. У нашего спорта больше нет деловой репутации

Как мы помним, в минувший уик-энд генеральный директор «Локомотива» показывал средний палец болельщикам. Он признал, что погорячился. Рассуждать сейчас об этом – наверное, не самое интересное. Гендир – всегда выразитель воли владельцев. Они там сами разберутся, прав он или нет. Пожурят на каком-нибудь собрании – в VIP-ложе в перерыве матча или на совете директоров в кабинете, где на стене висит карта железных дорог – на этом все закончится. Иногда это можно использовать как повод, чтобы выгнать. Однако к футбольным результатам это мало имеет отношения. И к этическим вопросам – тоже. Потому что тезис о том, что в любом наказании есть педагогическая составляющая – это не про нас с вами. Завтра любой другой этот «жест Эффенберга» показывать будет.

Не о том речь. Наш спорт постоянно показывает средний палец болельщикам. Посмотрите только на набор событий за последние дни.

Валерий Карпин, тренер футбольного клуба «Ростов», комментирует историю с разными подходами властей футбольной лиги к решению одних и тех же вопросов, цитирует Анатолия Бышовца, которого, правда, называет почему-то Павлом Федоровичем. Обзывает чемпионат «Роспотребнадзор – чемпионатом», за что ему очень быстро прилетает кляуза от президента РПЛ Сергея Прядкина с вызовом на заседание комитета по этике:

И тут же следует ернический комментарий от тренера Карпина: «Ух ты! Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги!» Ясно, что тут намек на историю с первыми турами после рестарта, когда все функционеры РПЛ где-то скрывались и как воды в рот набрали, когда ситуация требовала постоянного оперативного вмешательства или – как минимум – комментария.

Упоминание про «деловую репутацию», конечно, тут ключевое. Понимая, что без репутации не бывает нормального бизнеса, забота о репутации – это основа основ. Но когда мы сами превратили наш футбол во всеобщее посмешище (и тут с Карпиным сложно не согласиться), о какой защите репутации можно говорить?