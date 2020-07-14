Неоспоримый ФАКт. У нашего спорта больше нет деловой репутации

Как мы помним, в минувший уик-энд генеральный директор «Локомотива» показывал средний палец болельщикам. Он признал, что погорячился. Рассуждать сейчас об этом – наверное, не самое интересное. Гендир – всегда выразитель воли владельцев. Они там сами разберутся, прав он или нет. Пожурят на каком-нибудь собрании – в VIP-ложе в перерыве матча или на совете директоров в кабинете, где на стене висит карта железных дорог – на этом все закончится. Иногда это можно использовать как повод, чтобы выгнать. Однако к футбольным результатам это мало имеет отношения. И к этическим вопросам – тоже. Потому что тезис о том, что в любом наказании есть педагогическая составляющая – это не про нас с вами. Завтра любой другой этот «жест Эффенберга» показывать будет.
Не о том речь. Наш спорт постоянно показывает средний палец болельщикам. Посмотрите только на набор событий за последние дни.
Валерий Карпин, тренер футбольного клуба «Ростов», комментирует историю с разными подходами властей футбольной лиги к решению одних и тех же вопросов, цитирует Анатолия Бышовца, которого, правда, называет почему-то Павлом Федоровичем. Обзывает чемпионат «Роспотребнадзор – чемпионатом», за что ему очень быстро прилетает кляуза от президента РПЛ Сергея Прядкина с вызовом на заседание комитета по этике:
И тут же следует ернический комментарий от тренера Карпина: «Ух ты! Оказывается, у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже лиги!» Ясно, что тут намек на историю с первыми турами после рестарта, когда все функционеры РПЛ где-то скрывались и как воды в рот набрали, когда ситуация требовала постоянного оперативного вмешательства или – как минимум – комментария.
Упоминание про «деловую репутацию», конечно, тут ключевое. Понимая, что без репутации не бывает нормального бизнеса, забота о репутации – это основа основ. Но когда мы сами превратили наш футбол во всеобщее посмешище (и тут с Карпиным сложно не согласиться), о какой защите репутации можно говорить?
На днях глава ВФЛА подавал иск против одного из СМИ с той же самой формулировкой. В итоге закончилось все тем, что сам глава федерации подал в отставку. Он, может, и хороший человек, но репутацию тому, кто лежит, словно пьяный болельщик позади дающего интервью президента клуба, уже спасти не мог. ВФЛА дошла до такого состояния, что помочь нашим спортсменам выступать она может, только самораспустившись.
Ничего не имею против ушедшего с поста биатлонного начальника господина Драчева, но и там репутация упала ниже плинтуса. И от фамилии того, кто во главе, не верю, что может что-то измениться. Но пришел человек, который, если верить некогда популярному журналисту Василию Уткину, далеко не ангел: «Виктор Майгуров, который половину постспортивной жизни жил и получал работу в администрации ХМАО и льготы как капитан милиции благодаря ПОДДЕЛЬНОМУ диплому о высшем образовании, возглавил российский биатлон. Я нигде не нашел сведений о том, что за поддельный диплом он понес какое-то наказание, или хотя бы извинился, или эта история была каким-то образом дезавуирована. Что ж, мы на правильном пути».
Есть такой спортивный врач и неплохо раскрученный в спортивной прессе человек – Эдуард Безуглов. Он, похоже, был единственным человеком в руководстве ВФЛА, кто пытался честно говорить о происходящем бардаке в организации – по слухам, именно за это пресловутое «нарушение этики» его убрали с поста вице-президента. Юрий Ганус открыто боролся с допингом – похоже, найден способ удавку накинуть и на него.
Хотя когда я начинаю читать опубликованные данные об аудите в РУСАДА, понимаю, что и здесь у меня возникают вопросы, на которые я одной только верой в честность Гануса, с которым в очень хороших отношениях, ответить не смогу. Странные закупки у фирм, где фигурируют люди с такой же фамилией (все-таки чуть более редкой, чем Иванов, правда?), фальсификации подписей контрагентов, факты если не коррупции, то того, что называется коррупционным поведением – как с этим быть?
Одна за другой федерации, лиги, ассоциации показывают нам средний палец. Разумеется, оскорбляются в ответ на любое осторожное замечание.
Если у твоего бизнеса не остается деловой репутации, скоро наступает конец бизнесу. Есть ли деловая репутация у нашего спорта? Большой вопрос. Остался один только жест со средним пальцем.