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Алексей Миранчук: Ни у кого из игроков «Локомотива» не было разногласий с Семиным
15 июля 07:06
автор: Юлия Григорьевская

Алексей Миранчук: Ни у кого из игроков «Локомотива» не было разногласий с Семиным

Один из лидеров столичного клуба, признанный РПЛ лучшим футболистом июня, стал гостем телепередачи «Футбол России».

О ВЫСОКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЛЕТОМ (5 ГОЛОВ В 6 МАТЧАХ)
- Болельщики и журналисты следят за статистикой, а я, считаю, и до этого играл в целом неплохо. После возобновления сезона удавалось приносить пользу команде. Имею в виду не только голы, но и другие нюансы, на которые люди не всегда обращают внимание. Вообще, если выкладываешься в каждом матче, в конце концов, это выливается в статистику. Поэтому главное – продолжать работать.

О МНОГОЧИСЛЕННЫХ ТРАНСФЕРНЫХ СЛУХАХ О СЕБЕ
- Стал меньше следить за такими новостями. Хотя до меня, конечно, все доходит. Но смысла реагировать не вижу. Ажиотаж идет от того, что из России футболисты редко уезжают в Европу. Поэтому каждый вариант все начинают активно обсуждать. Обсуждал ли я свой возможный отъезд с Федором Смоловым? Периодически мы общаемся. Он сказал, что я могу обратиться за советом, если все-таки что-то в Европе срастется. Разумеется, у меня есть желание когда-нибудь попасть в топовый чемпионат. Но не хочу загадывать на будущее. Сейчас я игрок «Локомотива», и получаю удовольствие от выступлений в России.

О ГЛАМУРНОМ ОБРАЗЕ
- Почему раньше многие писали о нас с братом как о гламурных ребятах, а теперь эта тема ушла? На самом деле мы ни в чем не поменялись. Просто если кто-то что-то ищет о ком-то, то обязательно найдет. И выдумать можно что угодно. У нас же как бывает? Купит футболист дорогущую машину – и все говорят, что у него голова забита не тем. А это не всегда так. При чем тут вообще футбол?

ОБ УХОДЕ СЕМИНА
- Если кто-то не выставил в инстаграме прощание с Юрием Палычем, это не значит, с нашим бывшим тренером у кого-то были разногласия. Все ребята его уважали, со всеми у него был хороший контакт.

О НИКОЛИЧЕ
- При Марко Николиче стало больше тактических упражнений, новый тренер просит игроков чаще бить по воротам, даже с дальних расстояний. Иногда он может показать эмоции. И за эти недели успел проявить себя неплохим психологом. Николич знает, какому игроку что сказать. Но пока сложно делать какие-то глубокие выводы. Все-таки мы не так долго работаем. Главное – что все объедены целью выйти в Лигу чемпионов.

О СЕРИИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ НИЧЬИХ ПЕРЕД ДЕРБИ С ЦСКА
- Меня самого огорчает, что «Локомотив», неплохо играя против лидеров, часто теряет очки с командами из середины или нижней половины таблицы. Это же не сейчас началось, так и раньше часто бывало. Но это общая тенденция современного футбола. Сейчас почти все научились качественно обороняться. Видя, что ты играешь в Лиге чемпионов против Роналду и других звезд, средняя команда не станет ввязываться с тобой в открытый футбол. А взламывать организованную защиту не так просто.

…Напомним, что матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» - ЦСКА состоится на «РЖД Арене» 16 июля. Начало – в 20.30 по московскому времени. Красно-зеленые занимают второе место в таблице, опережая идущих четвертыми красно-синих на четыре очка.

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