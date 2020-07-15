Судьи опять пытались убить «Спартак», но он все-таки победил (видео)

Доменико Тедеско (наблюдавший за игрой с трибуны из-за дисквалификации) и Игорь Шалимов приготовили друг другу несколько сюрпризов. У хозяев вместо Николая Рассказова вышел Илья Гапонов (он занял место в центре обороны, а на фланг ушел Павел Маслов ), при этом Наиль Умяров не попал даже в заявку. У грозненцев в запасе остались игравшие в прошлом туре с «Зенитом» Фелипе Визеу и Евгений Харин , а также выздоравливающий после травмы Одисе Роши . Зато в основу вернулись лучший дриблер РПЛ Бернард Бериша (более 4 обводок в среднем за матч) и форвард Владимир Ильин .

Одной из главных интриг виделось возвращение на «Открытие Арену» Дениса Глушакова , ушедшего из «Спартака» год назад. Он был капитаном москвичей, выиграл чемпионский титул, но неудачно лайкнул пост актера Дмитрия Назарова и поругался с Массимо Каррерой . Обоим конфликт стоил места работы. И вот Глушаков впервые вышел на знакомый газон не в красно-блой форме. Правда, феерии от Дениса не последовалао. На первых же минутах он выполнил неточную передачу «рабоной». И больше ничем не запомнился.

К предпоследнему туру «Спартак» и «Ахмат» подошли почти соседями в турнирной таблице. Команды разделяли два очка и одна строчка, занятая «Сочи». Так что в случае поражения красно-белые могли опуститься на 13-е место. Было ли при Леониде Федуне когда-нибудь хуже?

Нынешний «Спартак» плохо себя чувствует, когда соперники делают акцент на оборону, но при Шалимове «Ахмат» играет от себя, с удовольствием ходит вперед большими силами. Поэтому сзади и в опорной зоне гостей свободного пространства хватало. Москвичи получили возможность растягивать оборону и делать проникающие передачи через центр. Особенно интересно смотрелись зоны в полуфлангах, куда вбегали Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев.

Так в середине тайма к спартаковцам едва не пришел долгожданный пенальти. Бакаев настиг мяч в левом углу поля и отбросил Айртону. Бразилец рванул в штрафную, обыграл двоих оппонентов и спровоцировал нарушение правил. Арбитр Алексей Сухой показал на «точку», но VAR его поправил – фол был до входа защитника в штрафную.

Спустя всего минуту хозяева все-таки забили. Розыгрыш штрафного завершился угловым, а тот – голом. И вновь... арбитры VAR приняли решение против «Спартака». Гапонов на ближней штанге выиграл борьбу и скинул мяч на дальнюю, где Эсекиэль Понсе опередил Глушакова. Сухой указал на центр поля, а видеоассистенты выждали минуту-другую и гол отменили.

Вообще-то сложно понять, что именно не понравилось рефери, потому что гол – чистейший. Видимо, где-то разглядели офсайд у стоявшего неподалеку Самюэля Жиго. На экранах стадиона было просто написано «возможно, гол». Вот именно так, а не «возможно, офсайд». Потому что объяснений этому в здравом уме не найти. А знаете, что самое невероятное? Лайнсмен, услышав вердикт видеоассистента, не смог сдержать радости. Посмотрите на его реакцию. Такого просто не может быть. Так это Сергея Лапочкина надо было недавно проверять на полиграфе или кого-то другого?

Зрители лишь саркастично поаплодировали судейской бригаде. Как такое может быть, чтобы во всех матчах подряд каждое спорное решение трактовалось в пользу соперников «Спартака»? Параноидальные теории заговора кажутся все менее параноидальными. Сложно понять, как спартаковцы должны забить, чтобы арбитры гол засчитали? Прямым ударом с 30 метров? Или тогда тоже выяснится, что кто-то там был в пассивном офсайде? Было бы очень смешно, если бы и гол Зобнина после перерыва отметили.

...Еще через несколько минут защитник Андрей Семенов, блокируя удар оппонента, накрыл мяч в штрафной рукой, но такие пустяки по нынешним временам даже не обсуждаются. Только если в штрафной «Спартака». Повтор, естественно, даже смотреть не стали. Такое впечатление, что всех не равнодушных к красно-белым дразнят специально. Пора задуматься о роли и смысле нахождения Виктора Кашшаи во главе судейского корпуса РФС. Пока он на месте, красно-белые могут даже не заявляться на сезон. Федуну надо или нанимать киллеров, или продавать клуб. Во всяком случае, на полуфинал Кубка России в Петербург 19 июля можно уже не ехать.

📸 С первого тайма 🔴⚪#СпартакАхмат – 0:0 pic.twitter.com/e5ntBJb0iQ — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 15, 2020

ВЫСТРЕЛ ЗОБНИНА, ПРОХОД ЖИГО, ЧЕРПАК СОБОЛЕВА

В перерыве исполняющий обязанности Тедеско Андреас Хинкель заменил слабо сыгравшего Джордана Ларссона на Александра Соболева и нашел способ воспользоваться агрессивной игрой в отборе гостей. Спартаковцы раскатывали мяч на своей половине поля, вытягивали оппонентов подальше от их штрафной и, пользуясь обширными пространствами, длинной передачей искали Соболева и Понсе. Пустоты в опорной зоне «Ахмата» позволили Зобнину в начале тайма подобрать по центру скидку Маслова и метров с 27-30 пушечным выстрелом уложить мяч в ближний верхний угол. Такой гол все-таки засчитали...

Шалимов в ответ бросил в бой Харина, Визеу и Роши, Хинкель мгновенно отреагировал заменой Айртона на Резиуана Мирзова. Решение немца странное. Если в Сочи появление Мирзова было обусловлено тем, что команда много атаковала и не позволяла соперникам пересекать середину поля, то на сей раз картина была обратной. «Спартак» прижался, и Мирзову пришлось много обороняться. А делает он это, мягко говоря, невзрачно.

Игра раскрылась. Гости много атаковали, но регулярно пропускали контрвыпады. Красно-белые оказались в той среде, которая идеально им подходит. Хорошо вошел в игру Гус Тил, заменивший уставшего Бакаева. В скорости он партнеру уступает, зато лучше видит поле и может отдать тонкую передачу, которой скоростным атакам москвичей так не хватало.

Концовка получилась яркой. Дважды Александр Максименко выручал партнеров после опасных ударов – выстрела Исмаэла из-за пределов штрафной и тычка головой в упор при розыгрыше углового Роши. Зобнин ответил красивым ударом по дуге с лета – мяч лизнул перекладину и ушел за лицевую. А за 10 минут до конца спартаковцам удалась потрясащая атака. В начальной ее фазе Жиго продрался в середине поля через троих оппонентов (последним из них оказался Глушаков) и выдал в свободную зону Соболеву. Тот приблизился к воротам, раскачал Семенова и технично перебросил мяч через Евгения Городова.

В самом конце Тил оформил такую редкую для «Спартака» крупную победу. В Петербург красно-белые едут в отличном настроении и с чувством вернувшейся уверенности в своих силах. Хотя бывший полузащитник красно-белых Максим Калиниченко уверен, что ничего хорошего на «Газпром-Арене» команду Тедеско не ждет. И связано это не с футболом...

«Ахмат» же, несмотря на поражение, обеспечил себе прописку в РПЛ на следующий сезон, поскольку «Крылья Советов» в параллельном матче не смогли обыграть «Краснодар» (0:0).

РПЛ. 29-й тур

«Спартак» - «Ахмат» - 3:0 (0:0)

Голы: Зобнин, 51 – 1:0. Соболев, 81 – 2:0. Тил, 90+3 – 3:0.

«Спартак»: Максименко, Гапонов, Жиго, Джикия, Маслов (Рассказов, 71), Крал (Бакалюк, 89), Айртон (Мирзов, 59), З. Бакаев (Тил, 71), Зобнин, Ларссон (Соболев, 46), Э. Понсе.

«Ахмат»: Городов, Ненахов, Семенов, Нижич (Мбенг, 83), Богосавац, Исмаэл, Швец, Глушаков, Иванов (Визеу 61), Бериша (Роши, 58), Ильин (Харин, 58).

«Крылья Советов» - «Краснодар» - 0:0

«Урал» - «Арсенал» - 1:3 (1:1)

Турнирная таблица