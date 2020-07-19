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Пять лет тюрьмы, два года дисквалификации, «баранка». Рассказ о побоище в Лужниках
19 июля 12:11
автор: Владислав Домрачев

Пять лет тюрьмы, два года дисквалификации, «баранка». Рассказ о побоище в Лужниках

Ровно 60 лет назад в Москве был сорван матч ЦСКА – «Динамо» Киев. В середине второго тайма толпа разъяренных армейских болельщиков выбежала на поле, чтобы расправиться с судьей. «Советский спорт» вспоминает подробности ЧП.

Чемпионат СССР 1960 года проводился по витиеватой формуле. На первом этапе команды, разбитые на две группы, проводили двухкруговой турнир. По три сильнейшие продолжали борьбу за медали.

За четыре тура до финиша предварительного раунда в турнирной таблице наблюдалась удивительная плотность. В группе «Б» лидировали «Локомотив» и ленинградский «Адмиралтеец», на одно очко отставали киевляне, на два – ЦСКА и еще две команды.

19 июля в Лужниках на глазах 60 тысяч зрителей московские армейцы сражались с киевскими динамовцами. Игра жгла. Было много стыков, порой жестких. Соперники не щадили друг друга.

На 65-й минуте при счете 1:1 рефери из Риги Эдгарс Клавс назначил пенальти в ворота хозяев. Оспаривать решение арбитра было бессмысленно – фол очевидный. К мячу подошел Валерий Лобановский по прозвищу Балерина. Его удар вратарь Юрий Коротких парировал. Однако судья потребовал повторить попытку, поскольку один из защитников хозяев раньше времени ворвался в свою штрафную. Повторным ударом Лобановский вывел киевлян вперед – 2:1.

Трибуны ответили пронзительным свистом. Соперники вышли из берегов. Жесткий матч превратился в рубилово. Вскоре армеец Евгений Крылов (он, кстати, сравнял счет, который открыл Олег Базилевич) за удар лежачего киевлянина Юрия Ковалева был удален с поля. Тренер армейцев Григорий Пинаичев хотел заменить вошедшего в раж Крылова, да не успел. У кромки поля уже бил копытом резервист Виктор Бровкин.

И тут несколько десятков болельщиков хлынули с трибун на газон.

- Я там был, выбегал, - поведал автору этих строк один из болельщиков, в то время молодой рабочий из Подмосковья. – Нашей целью был судья. Но игроки ЦСКА взяли его в живое кольцо. Пришлось снимать туфли и кидать их в арбитра. Киевлян мы не тронули, разве что слегка попинали. Они забились в ворота. Мне запомнился Лобановский – весь белый, верхняя губа тряслась, а из трусов стекала струйка. Милиция металась между болельщиками, но ничего поделать не могла. Наших футболистов мы унесли с поля на руках.

Матч так и не доиграли, официально он был прерван на 70-й минуте. Спустя несколько дней инцидент, о котором газеты ничего не написали, разбирался на президиуме Федерации футбола СССР. Порешили засчитать хозяевам поля поражение, аннулировав (!) забитые и пропущенные мячи. Бедолагу Крылова «за удар соперника по ногам без мяча» отстранили от футбола на 2 (!) года. Притом что за подобные «преступления» давали от одного до трех матчей.

А что хулиганы-болельщики? Народный и общественный суды выписали им тюремные сроки. Хотя все нарушители были комсомольцами с положительными характеристиками с места работы. Процесс в клубе Шелкоотделочной фабрики имени Свердлова растянулся на три дня.

Одному дали пять лет лагерей с запрещением после колонии проживать в Москве три года, другому – три года плюс два лишения прописки.

«Чей туфля?» – вспоминается эпизод из «Кавказской пленницы» Леонида Гайдая. – «Мое». На суде в качестве орудия преступления фигурировала сандалия одного из обвиняемых, которой он якобы мутузил киевлян, а потом запустил в судью.

Пожурили и судью Эдгарса Клавса. Не за решения, их признали верными. А за то, что не пресек вакханалию на корню, не заметив, как на поле выбежал сначала один болельщик, а потом и другой. Игру рефери не остановил. Его оправдывало позднее прибытие в Москву в день матча. Рижанин, едва успев перекусить, метнулся на стадион.

Еженедельник «Футбол» (№13) посвятил репортажу из зала суда 12-ю страницу целиком. Заметка вышла с заголовком «Дело С-193-60».

По результатам разбирательства были приняты повышенные меры безопасности. Так, в Лужниках в день игры запретили продавать спиртные напитки, в том числе и пиво.

Однако ни потеря бойца, ни техническое поражение не помешали ЦСКА зацепиться за третье место, вытеснив из тройки «Адмиралтеец» и московский «Спартак». Помогли два разгрома (5:1 и 6:1) занявшего второе место «Локомотива», а также две победы (2:0 и 1:0) в дерби над «Спартаком».

источник: «Советский спорт»
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