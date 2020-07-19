Пять лет тюрьмы, два года дисквалификации, «баранка». Рассказ о побоище в Лужниках

Трибуны ответили пронзительным свистом. Соперники вышли из берегов. Жесткий матч превратился в рубилово. Вскоре армеец Евгений Крылов (он, кстати, сравнял счет, который открыл Олег Базилевич ) за удар лежачего киевлянина Юрия Ковалева был удален с поля. Тренер армейцев Григорий Пинаичев хотел заменить вошедшего в раж Крылова, да не успел. У кромки поля уже бил копытом резервист Виктор Бровкин .

На 65-й минуте при счете 1:1 рефери из Риги Эдгарс Клавс назначил пенальти в ворота хозяев. Оспаривать решение арбитра было бессмысленно – фол очевидный. К мячу подошел Валерий Лобановский по прозвищу Балерина. Его удар вратарь Юрий Коротких парировал. Однако судья потребовал повторить попытку, поскольку один из защитников хозяев раньше времени ворвался в свою штрафную. Повторным ударом Лобановский вывел киевлян вперед – 2:1.

19 июля в Лужниках на глазах 60 тысяч зрителей московские армейцы сражались с киевскими динамовцами. Игра жгла. Было много стыков, порой жестких. Соперники не щадили друг друга.

За четыре тура до финиша предварительного раунда в турнирной таблице наблюдалась удивительная плотность. В группе «Б» лидировали «Локомотив» и ленинградский «Адмиралтеец», на одно очко отставали киевляне, на два – ЦСКА и еще две команды.

Чемпионат СССР 1960 года проводился по витиеватой формуле. На первом этапе команды, разбитые на две группы, проводили двухкруговой турнир. По три сильнейшие продолжали борьбу за медали.

И тут несколько десятков болельщиков хлынули с трибун на газон.

- Я там был, выбегал, - поведал автору этих строк один из болельщиков, в то время молодой рабочий из Подмосковья. – Нашей целью был судья. Но игроки ЦСКА взяли его в живое кольцо. Пришлось снимать туфли и кидать их в арбитра. Киевлян мы не тронули, разве что слегка попинали. Они забились в ворота. Мне запомнился Лобановский – весь белый, верхняя губа тряслась, а из трусов стекала струйка. Милиция металась между болельщиками, но ничего поделать не могла. Наших футболистов мы унесли с поля на руках.

Матч так и не доиграли, официально он был прерван на 70-й минуте. Спустя несколько дней инцидент, о котором газеты ничего не написали, разбирался на президиуме Федерации футбола СССР. Порешили засчитать хозяевам поля поражение, аннулировав (!) забитые и пропущенные мячи. Бедолагу Крылова «за удар соперника по ногам без мяча» отстранили от футбола на 2 (!) года. Притом что за подобные «преступления» давали от одного до трех матчей.

А что хулиганы-болельщики? Народный и общественный суды выписали им тюремные сроки. Хотя все нарушители были комсомольцами с положительными характеристиками с места работы. Процесс в клубе Шелкоотделочной фабрики имени Свердлова растянулся на три дня.

Одному дали пять лет лагерей с запрещением после колонии проживать в Москве три года, другому – три года плюс два лишения прописки.

«Чей туфля?» – вспоминается эпизод из «Кавказской пленницы» Леонида Гайдая. – «Мое». На суде в качестве орудия преступления фигурировала сандалия одного из обвиняемых, которой он якобы мутузил киевлян, а потом запустил в судью.

Пожурили и судью Эдгарса Клавса. Не за решения, их признали верными. А за то, что не пресек вакханалию на корню, не заметив, как на поле выбежал сначала один болельщик, а потом и другой. Игру рефери не остановил. Его оправдывало позднее прибытие в Москву в день матча. Рижанин, едва успев перекусить, метнулся на стадион.

Еженедельник «Футбол» (№13) посвятил репортажу из зала суда 12-ю страницу целиком. Заметка вышла с заголовком «Дело С-193-60».

По результатам разбирательства были приняты повышенные меры безопасности. Так, в Лужниках в день игры запретили продавать спиртные напитки, в том числе и пиво.

Однако ни потеря бойца, ни техническое поражение не помешали ЦСКА зацепиться за третье место, вытеснив из тройки «Адмиралтеец» и московский «Спартак». Помогли два разгрома (5:1 и 6:1) занявшего второе место «Локомотива», а также две победы (2:0 и 1:0) в дерби над «Спартаком».