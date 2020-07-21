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3 по 50! Роналду открыл бомбардирский клуб имени самого себя
21 июля 10:16
автор: Иван Сергеев

3 по 50! Роналду открыл бомбардирский клуб имени самого себя

Криштиану Роналду первым в истории достиг отметки 50 забитых мячей в трех разных европейских топ-чемпионатах.

После дубля в матче 34-го тура с «Лацио» (2:1) у португальца стало ровно 50 голов за «Ювентус» в итальянской серии А. На то, чтобы выбить «полтинник», ему хватило 61 игры. Так быстро этого рубежа в чемпионате Италии (начиная с сезона-1994/95) еще никто не достигал. Роналду «обогнал» на семь матчей Андрея Шевченко и Роналдо.

Самые быстрые «полтинники» в серии А

  • 61 матч: Криштиану Роналду («Ювентус»)
  • 68 матчей: Андрей Шевченко («Милан»)
  • 70 матчей: Роналдо («Интер»)
  • 78 матчей: Диего Милито («Дженоа», «Интер»)
  • 78 матчей: Давид Трезеге («Ювентус»)

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле также отличился в этом матче - таким образом, в гонке лучших бомбардиров серии А теперь сразу два лидера.

Лучшие бомбардиры чемпионата Италии-2019/20

  • 30 голов: Криштиану Роналду («Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»)
  • 21 гол: Ромелу Лукаку («Интер»)
  • 18 голов: Франческо Капуто («Сассуоло»), Жоао Педро («Кальяри»)

Теперь Роналду не хватает двух мячей, чтобы стать единоличным рекордсменом по голам за один сезон в истории «Ювентуса». В сезоне-1933/34 Феличе Борель отличился за туринцев 31 раз. Роналду отстает на один гол и имеет в запасе матчи с «Удинезе», «Сампдорией», «Кальяри» и «Ромой». В принципе португальцу по силам замахнуться не только на клубный рекорд Бореля, но и на высшее достижение всей серии А (36 голов), который сейчас принадлежит Джино Россетти («Торино»-1928/29) и Гонсало Игуаину («Наполи»-2016/17).

Заодно, раз уж отменили «Золотой мяч», Роналду может посягнуть на «Золотую бутсу»-2019/20. Здесь лидирует Роберт Левандовски, наколотивший за «Баварию» 34 мяча. Но поляк-то уже ушел на короткие каникулы перед плей-офф Лиги чемпионов и свой результат точно не улучшит.

Лидеры зачета «Золотой бутсы»-2019/20

  • 34 гола: Роберт Левандовски («Бавария»)
  • 30 голов: Криштиану Роналду («Ювентус»)
  • 30 голов: Чиро Иммобиле («Лацио»)
  • 28 голов: Тимо Вернер («Лейпциг»)
  • 25 голов: Лионель Месси («Барселона»)

20 июля. Турин. Криштиану Роналду после своего 50-го гола в чемпионатах Италии.

Наконец, самое ценное дростижение Роналду в матче с «Лацио» - то, что он стал первым автором 50 и более мячей в трех разных национальных чемпионатах. Криштиану открыл новый «элитарный клуб», в который будет не так-то просто попасть кому либо еще.

Результативность Роналду в национальных чемпионатах

  • Англия («МЮ»): 84 гола
  • Испания («Реал»): 311 голов
  • Италия («Ювентус»): 50 голов
  • Португалия («Спортинг»): 3 гола

Из бомбардиров современности не менее 50 голов в двух разных чемпионатах забивали Серхио Агуэро (74 за «Атлетико» в примере и 180 за «Ман Сити» в АПЛ), Игуаин (107 за «Реал» в примере и 122 за «Наполи», «Ювентус» и «Милан» в серии А), Златан Ибрагимович (113 за «ПСЖ» в лиге 1 и 127 за «Ювентус», «Интер» и «Милан» в серии А), Эдинсон Кавани (78 за «Наполи» в серии А и 138 за «ПСЖ» в лиге 1), Пьер-Эмерик Обамеянг (98 за «Боруссию» в бундеслиге и 52 за «Арсенал» в АПЛ).

Луис Суарес, как и Роналду, отличился 50+ раз в трех разных лигах, но одна из них не входит в пятерку ведущих. У уругвайского форварда 81 гол за «Аякс», 69 за «Ливерпуль» и 147 за «Барселону».

И, кстати, «Юве» практически обеспечил себе очередной, девятый подряд чемпионский титул. Кто бы сомневался.

Чемпионат Италии. 34-й тур

«Ювентус» - «Лацио» - 2:1 (0:0)
Голы: Роналду, 51 - с пенальти - 1:0. Роналду, 54 - 2:0. Иммобиле, 83 - с пенальти - 2:1.

Турнирая таблица серии А

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