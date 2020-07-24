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Рекорды сезона РПЛ, красно-белые против полосатых и Гарнетт против владельца «Миннесоты»
24 июля 06:31
автор: Эмиль Велиев

Рекорды сезона РПЛ, красно-белые против полосатых и Гарнетт против владельца «Миннесоты»

Самые важные новости прошедшего дня в рубрике «Пока вы спали»

Второй по длительности чемпионат и самый длинный матч. В РПЛ завершился сезон

Вчера закончился многострадальный сезон 2019-20 в РПЛ. Сложным он получился не только из-за двух длительных приостановок, но и из-за множества технических поражений, судейских скандалов, и игры в неравных составах. Этот футбольный год в России получился необычным во всех отношениях. И, кажется, руководство лиги быстро адаптироваться к новым реалиям оказалось не способно. В нынешнем сезоне впервые на полную заработал VAR. Только первые полгода видеоассистенты почему-то работали лишь на одном матче тура. После зимней паузы система видеопомощи была уже на всех играх, но и тут выяснились нюансы. Уже через через три тура после выхода из «зимней спячки» РПЛ, как и весь остальной спорт, поглотил коронавирус, поэтому все вынужденно вернулись домой на самоизоляцию. Продолжить чемпионат получилось только в июне, но лишь с 10% зрителей на стадионах и отрицательными результатами тестов на covid-19. Такие условия снова выявили отсутствие системности принятия решений в руководстве РПЛ. У нескольких команд в составе нашлись зараженные игроки, но «Локомотив» сыграл свой матч в полном составе, не считая футболистов с положительными тестами, «Сочи» и «Оренбург» получили несколько «технарей», в результате чего последние потеряли шансы на сохранение места в элите, «Динамо» смогло договориться с «Краснодаром» и лигой о переносе очной встречи, а «Ростову» пришлось выставлять игроков 2003 года против все того же «Сочи», который отказался двигать матч, сославшись на загруженный календарь. Избиение младенцев закончилось с рекордным для чемпионата счетом 10:1 в пользу команды Владимира Федотова. Вишенкой на торте под названием «Чемпионат России 2019-20» стало южное дерби «Ростова» и «Краснодара», которое побило рекорд по длительности встречи в нашем первенстве. Главного судью Виталия Мешкова так сильно увлекла концовка этого триллера, что он в течение 10 минут пересматривал момент с возможным пенальти в ворота «быков», после чего указал на «точку», откуда Ивелин Попов принес ростовчанам ничью. Финальный же свисток прозвучал лишь на отметке 111 минут 15 секунд. К слову, весь сезон РПЛ стал вторым по продолжительности в истории. Дольше на российских полях играли только в переходном сезоне 2011-12. (14 месяцев против 12).

Еще одна важная новость пришла с заседания Исполкома РФС, прошедшего вчера в Москве – Премьер-лига не будет расширена до 18 команд, большинство клубов выступило против увеличения количества участников. Инициатором голосования стал президент РФС Сергей Прядкин. «За» выступили лишь два клуба – «Ахмат» и «Рубин», против проголосовало большинство членов лиги, также были команды, воздержавшиеся от принятия решения. На заседании также выступила одна из заинтересованных в расширении сторон - вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Однако, представитель его региона – «Крылья Советов», занявшие 15-е место, а также закончивший последним «Оренбург», не имели права голоса, так как по итогам завершившегося сезона по спортивному принципу покинули состав высшего дивизиона. Путевки наверх достались «Ротору» и подмосковным «Химкам». Напомним, команда Сергея Юрана в последний момент нашла генерального спонсора и подала заявление на участие в сезоне РПЛ 2020-21. Также на заседании была утверждена окончательная дата старта следующего сезона – 8 августа.

«Спартак» против всех

Ни один тур после возобновления не обошелся без претензий к судейскому корпусу как от самих клубов, так и от болельщиков. Особенно ущемленными чувствовали себя поклонники «Спартака». Красно-белым после просмотра VAR то и дело отменяли голы, не ставили чистые пенальти и удаляли главного тренера Доменико Тедеско, обвинявшего рефери в нечестном судействе, за что последние три матча немец был вынужден смотреть игры своей команды из вип-ложы, поедая чебуреки. При этом, москвичи были недовольны тем, что главный судья порой даже не пытался посмотреть повтор очевидных, по их мнению, фолов, принимая решения в пользу соперника. Впрочем, причины для недовольства действительно были, ведь в матче 26-го тура «Спартак» - «Тамбов» система VAR попросту отсутствовала, потому что видеоассистент рефери мог работать лишь на пяти матчах тура в течение одного дня, а в ту же дату также проходили матчи «Динамо» - Арсенал» и «Локомотив» - «Сочи». За тур до этого, в игре динамовцев и южан, VAR не использовался, поэтому в этот раз не повезло уже «Спартаку», который уступил дебютанту премьер-лиги. В этом матче главный судья также отменил гол форварда хозяев Александра Соболева. Впрочем, уже в 29-м туре лига перенесла два матча на следующий день, чтобы у арбитров всех игр была возможность смотреть повторы и консультироваться с коллегами у телевизора. Апогеем конфликта с судьями стал полуфинал кубка России между «Зенитом» и «Спартаком», где главный арбитр Сергей Иванов отменил гол гостей, а также не поставил спорный пенальти в ворота команды из Санкт-Петербурга. В итоге «Зенит» выиграл 2:1, подарив себе путевку в Екатеринбург и шанс на золотой дубль. После матча красно-белые опубликовали открытое письмо, в котором попросили главу судейского корпуса Виктора Кашшаи разъяснить четыре спорных момента из полуфинальной встречи, в которых решения были приняты в пользу «Зенита». Венгерский экс-арбитр ответил, что не будет это комментировать в СМИ, однако направит москвичам ответ, после чего все же прошелся по всем эпизодам, отметив, что все решения были приняты верно.

- Судейские решения иногда вызывают вопросы, когда-то делаются ошибки, а когда-то принимаются правильные решения. В эпизоде Соболева и Жиркова «спартаковец» тянул и толкал «зенитовца», на что последовала ответная реакция.

У него был небольшой контакт с рукой соперника, но он поскользнулся и упал. Соболев также не выражал недовольства, у него не было следов на лице. Это часть футбола, такое случается, — приводит слова Кашшаи РИА Новости.

«Спартак» довольно иронично ответил на заявление арбитра в твиттере.

Гарнетт может приобрести родную команду, однако мешает личная неприязнь

Известный в прошлом баскетболист, чемпион НБА 2008 в составе «Бостона» Кевин Гарнетт вместе с группой инвесторов может приобрести свою родную команду «Миннесота Тимбервулвз». Напомним, владелец «волков» Глен Тейлор выставил свой актив на продажу, оценив его в 1,2 миллиарда долларов. Впрочем, здесь не все так однозначно. У Тейлора несколько потенциальных покупателей, и Гарнетт далеко не первый в списке. Причин здесь несколько. Во-первых, личные отношения. «Кей Джи» вернулся в ставший родным Миннеаполис (именно «Тимбервулвз» задрафтовали Гарнетта в 1995 году и дали возможность дебютировать в НБА) не только, чтобы красиво закончить карьеру, но и с целью стать акционером клуба после сложения игровых полномочий. По крайней мере, такой расклад обещал звездному защитнику Тейлор. Однако все изменилось после смерти лучшего тренера в истории команды Флипа Сондерса, возглавлявшего «Миннесоту» с 1995 по 2005 год и вернувшегося на свой пост в 2013 году – незадолго до камбэка Гарнетта в родные края. Как отметил сам «Big Ticket» (это прозвище Кевина), вместе с Сондерсом ушло и взаимопонимание, за что он никогда не простит владельца клуба. Тейлору уже 80 лет, «волки» - его последний актив, поэтому он хочет отдать его в хорошие руки доверенному человеку, со спокойствием отойдя на пенсию, а экс-баскетболист, пусть и действующая легенда клуба, с группой непонятных инвесторов - явно не тот вариант. Другое дело – Зигфрид Уилф. Второй претендент на «Тимбервулвз» уже владеет куда более успешным местным спортивным проектом - «Уайткингс» из НФЛ. Уилф, придя 15 лет назад в клуб со средними возможностями, построил для него современный тренировочный комплекс, новый стадион и подобрал один из лучших в лиге тренерский штаб и обслуживающий персонал. Еще одним важным фактором является то, что Уилф и Тейлор, занимая одинаковые роли в одной сфере спортивного менеджмента, наверняка встречались множество раз и обсуждали возможность потенциальной сделки, поэтому контакты между бизнесменами налажены куда лучше, чем между действующим владельцем баскетбольной команды и ее живой легендой.

источник: «Советский спорт»
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