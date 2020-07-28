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Андрей Кобелев: Правильно «Зениту» заранее прочат третье подряд золото. Ловрен – серьезное усиление
28 июля 10:53
автор: Юрий Волохов

Андрей Кобелев: Правильно «Зениту» заранее прочат третье подряд золото. Ловрен – серьезное усиление

Экс-полузащитник петербургского клуба и бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» поделился с «Советским спортом» мнением об изменениях в составах команд РПЛ.

«ПИТЕРЦЫ СРАЗУ НАЧНУТ БРАТЬ ОЧКИ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ – В ОТЛИЧИЕ ОТ КОНКУРЕНТОВ»

- «Зенит» выиграл РПЛ-2019/20 с рекордным отрывом от второго места - в 15 очков. Многие заранее поздравляют команду Сергея Семака с третьим подряд чемпионством. Не слишком ли оптимистично?
- Полностью согласен с такими оценками. »Зенит» сохранил основную обойму. На место ушедшего Бранислава Ивановича сразу купили центрального защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Учитывая, что следующий сезон начнется уже 8 августа, питерцы наверняка продолжат набирать очки так же регулярно, как в концовке предыдущего чемпионата. Это позволит сразу создать задел. Ведь конкуренты пока не усилились, и времени для этого у них остается все меньше. Его почти нет.

- Ловрен способен равноценно заменить Ивановича? В последние два сезона он мало играл за «Ливерпуль».
- Играл мало, но все равно играл. И он на пять лет моложе Ивановича, что важно, если думать о перспективе. За плечами у Ловрена богатый опыт выступлений АПЛ. Он вице-чемпион мира. Он чемпион Англии, выигрывал Лигу чемпионов. На мой взгляд, это очень серьезное усиление для «Зенита».

- А некоторые говорят, что нынешний «Зенит» - самый слабый за последние годы...
- Мягко говоря, спорное утверждение. Команда второй год чемпион. С запасом. Сейчас еще взяла Кубок России. Результат налицо. Какие к «Зениту» могут быть вопросы?

- Основные претензии касаются результатов команды в еврокубках.
- Что ж, мы теперь будем вечно вспоминать победный Кубок УЕФА 2008 года? Да, тот «Зенит» играл в очень хороший, привлекательный футбол. Но смнилось уже несколько поколений. Надо исходить из того, что есть сейчас. А сейчас «Зенит» - абсолютный лидер российского футбола. И с появлением Ловрена, восстановлением Малкома я вижу предпосылки к того, чтобы команда сыграла в Лиге чемпионов лучше, чем прошлой осенью.

Андрей Кобелев

«КАДРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ В «ДИНАМО» НЕ ПРОИЗОШЛО»

- «Динамо» не стало продлевать контракты с семью футболистами. В чем причины такого резкого обновления состава?
- Этот вопрос нужно задавать руководству клуба. Но со стороны это не выглядит какой-то кадровой революцией. У всех этих игроков закончились контракты, все это возрастные футболисты, и почти все - полузащитники. Никто из ушедших не имел стабильного места в стартовом составе. Так что, по сути, «Динамо» сохранило костяк, которым завершало предыдущий сезон. Параллельно разгрузив платежную ведомость. Теперь, думаю, на скамейку привлекут молодежь. Человек пять, не меньше. Ведь бело-голубым предстоит играть на три фронта - в РПЛ, Кубке и Лиге Европы.

- Как оцениваете сезон-2019/20 для «Динамо»?
- С учетом сложного начала итоговое шестое место и путевка в квалификацию Лиги Европы - это, безусловно, успех. Впрочем, то, что «Динамо» растеряет много очков на старте сезона, было понятно заранее. Прошлым летом пришла большая группа новичков. Дмитрий Хохлов предупреждал, что быстро сыграться не получится. Так и вышло. Это стоило Хохлову поста главного тренера - его заменил Кирилл Новиков.

«САМАРА ВЕРНЕТСЯ В РПЛ ЧЕРЕЗ ГОД»

- Еще один не чужой вам клуб «Крылья Советов» выбыли в ФНЛ. Самарцы, в том числе, пострадали из-за эпидемии коронавируса в «Сочи» - прямой конкурент «Тамбов» получил легкие три очка... Может, в таких форс-мажорных обстоятельствах РФС надо было расширить РПЛ, чтобы никто не вылетал?
- Не думаю. Ведь не только «Тамбову» присудили три очка из-за неявки соперника... Считаю, РФС принял непростое, но правильно решение: сначала - доиграть сезон, затем - сохранить формат обмена командами между лигами. Да, «Крыльям» обидно, но надо принимать ситуацию такой, какая она есть. Следующий сезон придется провести в ФНЛ. И это не повод впадать в отчаяние.

- Андрей Талалаев ушел из «Крыльев» в «Ахмат», а «Крылья» вместо него возглавил Игорь Осинькин, тренировавший до этого «Чертаново». Он наверняка приведет с собой нескольких талантливых воспитанников московской команды, регулярно поставляющей качественные кадры для топ-клубов. Верите в успех Осинькина в Самаре?
- Я видел в прошедшем сезоне только один матч «Чертанова». Поэтому мне трудно сказать что-то конкретное про футболистов, которых может пригласить в «Крылья» Осинькин. Но вообще, ФНЛ – довольно экзотичный турнир, не стоит уделять ему много внимания. В одном уверен: через год Самара вернется в РПЛ. Это футбольный город, с болельщиками, традициями, уделяющим клубу внимание губернатором. Так что в ФНЛ »»

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