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Дзюба еще на два года в «Зените». И – в четверке самых подешевевших игроков сборной России
30 июля 11:23
автор: Иван Сергеев

Дзюба еще на два года в «Зените». И – в четверке самых подешевевших игроков сборной России

Чемпионы России объявили о подписании контракта с Артемом Дзюбой по схеме «2+1», а агентство Transfermarkt обновило рыночные стоимости футболистов российской премьер-лиги.

В минувшем сезоне Дзюба поделил звание лучшего бомбардира РПЛ со своим одноклубником Сердаром Азмуном (оба забили по 17 мячей) и стал лучшим ассистентом турнира (12 голевых передач; некоторые источники указывают 13, ошибочно приписав форварду «Зенита» пас-фантом в матче с «Тамбовом»). О том, что он продлит соглашение с питерцами, разговоры ходили еще с зимы. Тогда же называлась предполагаемая зарплата Дзюбы - 3,7 млн евро в год. Но пока факт подписания контракта официально не подтвердился, в прессе продолжали циркулировать слухи о возможном отъезде нападающего в Европу - в Италию, Испанию или Англию.

Что ж, по крайней мере до зимнего трансферного окна, никуда Дзюба из «Зенита» не уйдет. А скорее всего, он отработает новый контракт до конца: в августе ему исполнится 32 года, момент для крутого поворота в карьере, пожалуй, уже упущен. Несмотря на потрясающую внутрироссийскую статистику, в глазах европейских работодателей ценность стареющего Дзюбы продолжает падать. Неслучайно эксперты Transfermarkt понизили его рыночную стоимость в обновленном рейтинге РПЛ. Теперь лидер «Зенита» оценивается в 12 млн евро - на миллион меньше, чем в апреле, и на четыре - чем в декабре 2019 года, когда его стоимость достигла пика.

Динамика изменения стоимости Дзюбы, млн евро

Напомним, апрельский рейтинг-лист ознаменовался резким падением трансферных стоимостей для всех футболистов в связи с пандемией. Однако с тех пор далеко не все продолжили падение. Если брать абсолютные величины, то Дзюба вошел в Топ-4 самых подешевевших кандидатов в сборную России: по два миллиона «сбросили» в цене Марио Фернандес (ЦСКА) и Александр Ерохин («Зенит»), полтора - Алан Дзагоев (ЦСКА). А в наибольшей степени в РПЛ с апреля подешевел так и не восстановившийся после травмы шведский легионер «Краснодара» Виктор Классон - на 3,5 млн (с 13,5 до 10).

Самые подешевевшие игроки РПЛ

В процентном отношении максимальное падение цены показал уже упомянутый Ерохин - с 5,2 до 3,2 миллиона, на 38,5 процента. Покинувший «Краснодар» вратарь Станислав Крицюк, которого вроде бы хочет заполучить «Локомотив», подешевел на 37,5% - с 3,2 до 2 млн. У Дзагоева минус составил 27,3% (с 5,5 до 4 млн), у Классона - 25,9% (с 13,5 до 10 млн), у Акинфеева - 23,1% (с 6,5 до 5 млн).

Однако, как уже было отмечено, многие футболисты с апреля, наоборот, подорожали. Самый бурный рост продемонстрировали полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили (плюс 300 процентов - с 250 тысяч евро до миллиона!), Хвича Кварацхелия из «Рубина» (почти 100% - с 2,3 до 4,5 млн) и отправляемый в «Спартак» из «Уфы» Даниил Фомин (75% - с 2 до 3,5 млн). А в абсолютных величинах десятку лидеров возглавил армеец Никола Влашич, цена которого подскочила на 4,5 миллиона и достигла 22.

Самые подорожавшие игроки РПЛ

Ну а вот как выглядит десятка самых дорогих на данный момент игроков РПЛ. Ее, как и раньше, возглавляет бразильский легионер «Зенита» Малком, который теперь оценивается в 30 миллионов, хотя еще год назад стоил 40. Отметим, что присутствие в Топ-10 Жоау Мариу условно. Ведь стартующий 8 августа сезон РПЛ-2020/21 португалец вряд ли проведет в России. Его аренда из «Интера» в «Локо» закончилась - и португалец уже попрощался с красно-зелеными.

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