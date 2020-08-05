Звезды на выданье. Не только Глушаков ищет работу накануне нового футбольного сезона

Пауза между двумя сезонами получилась такой короткой, что многие футболисты, у которых в июле истекли контракты, столкнулись с трудностями при поиске нового места работы. Некоторые именитости до сих пор не знают, где начнут сезон-2020/21, который откроется уже 8 августа... Речь, разумеется, о тех, кто, покинув клуб РПЛ, скорее всего, останется в России. Поэтому мы не рассматривали, скажем, не договорившегося с «Зенитом» по финансовым условиям Бранислава Ивановича, который связывает свое будущее с Европой, где до старта ледующего сезона времени полно.

Дени ГЛУШАКОВ, 33 года (Россия)

Позиция: центральный полузащитник

центральный полузащитник Последний клуб: «Ахмат»

«Ахмат» РПЛ-2019/20: 24 матча, 4 гола, 1 передача

24 матча, 4 гола, 1 передача Трансферная стоимость: 1,2 млн евро

После скандального ухода из «Спартака» прошлым летом Глушаков получил шанс перезапустить карьеру в «Ахмате», подписав контракт на один год. Видимо, он был уверен, что впоследствии получит более серьезное предложение. Большую часть сезона провел средне, но здорово проявил себя на летнем отрезке сезона.

Ведущий дела Глушакова агент Алексей Сафонов рассказал, что полузащитник скучает по оставшимся в Москве дочерям и хотел бы перебраться поближе к столице. Идеальным вариантом видятся «Химки», но там вряд ли потянут зарплату Дениса, поэтому тот хотел бы подписать контракт со «Спартаком» и уйти в аренду к химчанам. Звучит сомнительно, поскольку непонятно, зачем красно-белым такая благотворительность. Более реалистичным выглядит вариант с Тулой, где Глушаков воссоединился бы с Кириллом Комбаровым.

Мануэл ФЕРНАНДЕШ, 34 года (Португалия)

Позиция: атакующий полузащитник

атакующий полузащитник Последний клуб: «Краснодар»

«Краснодар» РПЛ-2019/20: 16 матчей, 2 гола

16 матчей, 2 гола Трансферная стоимость: 1,5 млн евро

Приехал в «Краснодар» на замену выбывшему на год из-за травмы Виктору Классону и достойно подменил коллегу, но в свете новой формулы лимита на легионеров «быкам» приходится избавляться от части иностранцев. Фернандеш и Йон Фьолусон пострадали первыми.

Несмотря на солидный возраст, экс-лидер «Локомотива» не намерен завершать карьеру и по-прежнему способен играть на высоком уровне. Кондиций проводить все матчи полностью ему может не хватить (в «Краснодаре» он отыграл все 90 минут только в четырех матчах), но включиться после перерыва ему все еще по силам. Фернандеш принес бы пользу большинству клубов РПЛ.

Интересно смотрятся его возвращение в «Локо» (там нужны опытные игроки под Лигу чемпионов), а также переход в «Ростов» (слишком маленькая обойма, а впереди Лига Европы), «Динамо» или «Рубин». Однако всем этим клубам для начала надо сократить количество иностранцев.

Станислав КРИЦЮК, 29 лет (Россия)

Позиция: вратарь

вратарь Последний клуб: «Краснодар»

«Краснодар» РПЛ-2019/20: 1 матч

1 матч Трансферная стоимость: 2 млн евро

Хотя в Краснодаре экс-вратарь сборной России неожиданно оказался за спиной у молодого Матвея Сафонова и в прошлом сезоне провел только пять матчей (по одному в РПЛ и Кубке России и три в Лиге Европы), в его уровне мастерства сомневаться не приходится.

Достаточно сказать, что в июне к Крицюку присматривался «Бешикташ» (на замену Лорису Кариусу), а в июле в гонку включился «Локо» (под стареющего Гилерме). Сообщалось, что красно-зеленые готовы платить голкиперу 600 тысяч евро в год. Косвенно возможность сделки подтверждает тот факт, что на днях гендиректор клуба Василий Кикнадзе отправил в дубль третьего вратаря Никиту Медведева.

Многое будет зависеть от состояния Крицюка. Летом он испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего и попросил клуб разорвать контракт досрочно. Вероятно, поэтому переезд в Стамбул или Москву до сих пор не состоялся.

Кирилл ПАНЧЕНКО, 30 лет (Россия)

Позиция: второй нападающий

второй нападающий Последний клуб: «Динамо»

«Динамо» РПЛ-2019/20: 22 матча, 2 гола

22 матча, 2 гола Трансферная стоимость: 1,5 млн евро

Обладатель одного из самых сильных ударов в РПЛ блистал в «Динамо» еще в ФНЛ, но с повышением амбиций и задач стал все больше разочаровывать своей игрой, проиграл конкуренцию дорогостоящему Максимиану Филиппу и выбыл из основы. Летом Панченко покинул стан бело-голубых и готов к новому вызову. Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков не скрывает желания заполучить игрока, так что если более интересных предложений не поступит (например, из «Арсенала»), Кирилл, видимо, подпишет контракт с аутсайдером.

Роман НОЙШТЕДТЕР, 32 года (Россия/Германия)

Позиция: опорный полузащитник/центральный защитник

опорный полузащитник/центральный защитник Последний клуб: «Динамо»

«Динамо» РПЛ-2019/20: 20 матчей, 1 передача

20 матчей, 1 передача Трансферная стоимость: 1,2 млн евро

Россиянин с немецким паспортом отыграл в РПЛ всего один сезон, после чего вместе с группой одноклубников покинул «Динамо». Может как вернуться в Турцию, где три года играл за «Фенербахче», так и остаться в России. Опытный игрок центра поля подошел бы «Ростову», «Ахмату» и «Арсеналу», хотя вариант с каким-нибудь турецким грандом наверняка выглядит для Нойштедтера предпочтительнее, в том числе с финансовой точки зрения.

ЖОАОЗИНЬО, 31 (Россия/Бразилия)

Позиция: крайний полузащитник

крайний полузащитник Последний клуб: «Динамо»

«Динамо» РПЛ-2019/20: 20 матчей, 1 передача

20 матчей, 1 передача Трансферная стоимость: 1,8 млн евро

Еще один натурализованный иностранец. Юркий полузащитник начинал российский этап в «Краснодаре», а два последних года провел в «Динамо». После отъезда из Москвы тренируется в клубе Сергея Галицкого, но контракт пока не подписал. Будет довольно странно, если это случится – в данный момент клуб заметно перерос одного из своих лидеров прошлого, здесь Жоаозиньо точно не будет игроком стартового состава. Куда логичнее было бы увидеть его в «Локо» (где есть кадровые трудности, особенно на флангах), а также в менее амбициозных, но крепких «Рубине», «Ахмате» или «Арсенале».

Юрий ЛОДЫГИН, 30 лет (Россия/Греция)

Позиция: вратарь

вратарь Последний клуб: «Арсенал»

«Арсенал» РПЛ-2019/20: 20 матчей, 1 передача

20 матчей, 1 передача Трансферная стоимость: 0,6 млн евро

Еще совсем недавно был вратарем сборной России, а сейчас проигрывает в «Арсенале» конкуренцию Михаилу Левашову, Егору Шамову и Артуру Нигматуллину. Тем не менее, в свои 30 еще готов несколько лет выступать на высоком уровне в командах второй половины турнирной таблицы – «Урале» (конкурент – 35-летний Ярослав Годзюр), «Тамбове» (39-летний Сергей Рыжиков), «Роторе» (33-летний Александр Довбня) или «Химках» (35-летний Дмитрий Хомич). Лодыгин мог оказаться и в «Торпедо», но автозаводцы сделали выбор в пользу еще одного ветерана Евгения Конюхова.

Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО, 29 лет (Парагвай)

Позиция: полузащитник

полузащитник Последний клуб: «Спартак»

«Спартак» РПЛ-2019/20: 12 матчей, 1 гол

12 матчей, 1 гол Трансферная стоимость: 2,5 млн евро

Индеец (прозвище в фанатской среде) выступает в РПЛ с 2013 года, а после расставания со «Спартаком» получил статус свободного агента и может сам выбирать свою дальнейшую судьбу. Сам Мельгарехо говорил о желании еще пару лет поиграть в Европе, но наверняка согласится и на хорошее предложение из России. С учетом лимита на легионеров с этим могут возникнуть сложности, тем не менее, опытный универсал, способный закрыть практически любую позицию, кроме центра обороны, наверняка пригодился бы большинству команд. Особенно «Ростову» и «Динамо», которым осенью играть в Лиге Европы.

Виталий ДЕНИСОВ, 33 года (Россия/Узбекистан)

Позиция: левый защитник

левый защитник Последний клуб: «Ротор»

«Ротор» РПЛ-2019/20: 8 матчей

8 матчей Трансферная стоимость: 0,8 млн

Возрастной и уже не такой мобильный крайний защитник прошлым летом покинул «Локомотив». С тех пор его карьера идет на спад – сначала не закрепился в «Рубине», потом в «Роторе». Однако его опыт наверняка пригодился бы кому-нибудь из аутсайдеров. В «Химках» подстраховал бы капитана Евгения Гапона, а в «Тамбове» – украинца Александра Каплиенко. Не испортил бы погоды и в «Ахмате», страдающем от перебора иностранцев и имеющем трех исполнителей на две позиции крайних защитников.

Далер КУЗЯЕВ, 27 лет (Россия)

Позиция: центральный полузащитник

центральный полузащитник Последний клуб: «Зенит»

«Зенит» РПЛ-2019/20: 20 матчей, 2 передачи

20 матчей, 2 передачи Трансферная стоимость: 8 млн евро

Самый ценный актив на рынке свободных агентов. Во второй части сезона вернул себе место в основе, но еще полгода назад, будучи лишенным игровой практики, настроился уехать в Европу. Если не подпишет новый контракт с «Зенитом» (а тренироваться с командой он перестал еще в конце июля), вероятно, так и случится. Тем не менее, ясно, что пригодился бы абсолютно любому клубу РПЛ. В меньшей степени «Локомотиву», не испытывающему дефицита игроков в опорной зоне.

Игорь КОНОВАЛОВ, 24 года (Россия)

Позиция: центральный полузащитник

центральный полузащитник Последний клуб: «Рубин»

«Рубин» РПЛ-2019/20: 29 матчей, 1 гол

29 матчей, 1 гол Трансферная стоимость: 2,5 млн евро

Едва ли не самое странное появление на рынке свободных агентов. Молодой воспитанник академии «Спартака» на протяжении двух сезонов был железным игроком основы «Рубина» и не потерял этого статуса с приходом Леонида Слуцкого, но истекший в конце июля контракт с клубом не продлил, хотя об интересе других клубов к Коновалову ничего не известно. По своему потенциалу и благодаря российскому паспорту вполне способен пойти на повышение. Наверняка не затерялся бы «Краснодаре», «Спартаке» или «Динамо».

ДРУГИЕ СВОБОДНЫЕ АГЕНТЫ РПЛ