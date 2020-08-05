Салам алейкум, Остон. С Уруновым Тедеско сможет крутить схему «Спартака» до бесконечности

Чтобы понять, как новички изменят игру «Спартака», сначала обозначим их сильные и слабые стороны. Кокорин нам хорошо известен. Это сильный по российским меркам состоявшийся футболист, способный закрыть любую позицию в нападении. Едва ли не лучший свой футбол он демонстрировал в роли второго нападающего (20 голов и 10 голевых передач в 42 матчах), но большую часть карьеры все же провел на флангах. Здесь у него есть возможность открыться без жесткой опеки, разбежаться, оценить положение партнеров и в случае необходимости протащить мяч самому. Кокорин хорошо играет на втором этаже, поэтому эффективен при подачах на дальнюю штангу. Это качество делает его полезным и в центре нападения.

До сих пор Тедеско, быстро осознавший проблемы »Спартака» в обороне, предпочитал играть в три центральных защитника. С учетом столь короткого межсезонья, в РПЛ-2020/21 мы наверняка снова увидим вариации на тему 3-Х-Х. Однако при нынешнем подборе исполнителей впихнуть в нее всех игроков средней линии и атаки просто невозможно.

19-летнего Урунова мы знаем значительно хуже, поскольку он приехал в Россию из Узбекистана только полгода назад. Но этого времени хватило, чтобы «Уфа» получила по нему сразу несколько предложений, в том числе из-за границы. «Спартак» Остон выбрал во многом благодаря фигуре Газизова, о чем между строк говорят и в самой Башкирии.

Урунов летом настолько сильно выделялся индивидуальными действиями в дисциплинированной, но слишком сухой атаке уфимцев, что сразу обратил на себя внимание. В первую очередь - невероятной заряженностью на борьбу, очень ярким, силовым дриблингом (7 успешных обводок в матче с «Уралом», 6 - со «Спартаком») и нацеленностью на удар (1,6 за игру, больше в команде было только у Даниила Фомина – 1,8).

Урунов – центральный полузащитник. Не боится навязывать борьбу (в том же матче со «Спартаком» 25 раз вступал в единоборства) и достойно смотрится в отборе, при этом с мячом выглядит еще интереснее. Большинство игр РПЛ он провел на позициях, предполагающих активное продвижение вперед, – »верхнего» полузащитника в тройке, под нападающими, второго форварда и даже левого крайнего.

В определенном смысле Урунов – некий симбиоз имеющихся в составе Зелимхана Бакаева (схожие качества - скорость, дриблинг) и Романа Зобнина (интенсивность единоборств) и давно покинувшего «Спартак» Дениса Глушакова (работоспособность, мощный удар). Как и эти трое, он не слишком уверен в верховых единоборствах.

ПРОСАДКА ОПОРНОЙ ЗОНЫ

Кокорина и Урунова, очевидно, позвали для отладки быстрого выхода из обороны в атаку. Россиянин хорош на скорости, умело открывается, способен обострить игру, узбек – всегда готов протащить мяч в финальную треть поля, обыграв попутно пару-тройку оппонентов...

Однако есть проблема. Финиш сезона-2019/20 обозначил острую потребность «Спартака» в классном профильном опорнике и правом защитнике. Вторую позицию, видимо, займет кто-то из пары Гуга («Атлетико Минейро») – Кенни Лала («Страсбур»). Бразильские инсайдеры утверждают, что по 21-летнему Гуге клубы уже согласовали финансовые условия. Это значит, что если никто из легионеров не уедет (с Уруновым и Гугой новый лимит в 8 иностранцев будет полностью выбран), усиления в опорной зоне не последует. Ведь свободных опорников-россиян высокого уровня на рынке днем с огнем не сыщешь. Все-таки Роман Нойштедтер не вдохновляет, а Далер Кузяев выбирает между «Зенитом» и Европой.

То есть, новый сезон «Спартаку» почти наверняка опять придется начинать с Алексом Кралом и Зобниным в качестве опорных полузащитников. Они, безусловно, отличные футболисты, но ни один из них не может забетонировать зону перед собственной штрафной, не говоря уже о Наиле Умярове.

Избежать негативного сценария можно, только продав кого-то из иностранцев. Появление Кокорина позволяет сказать Эсекиэлю Понсе: «Вы – самое слабое звено. Прощайте». А Урунов в состоянии заменить Гуса Тила, которого имеет смысл отправить на годик в аренду в родную Голландию... Многое будет зависеть от того, где Тедеско видит Бакаева. Если в центре полузащиты (на месте Тила), то отпускать надо голландца, если справа – то аргентинца.

ТРИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАЩИТНИКА - РАСТОЧИТЕЛЬСТВО

В том случае, если новый опорник не появится, Тедеско будет вынужден сохранить модель с тремя центральными защитниками просто для того, чтобы плотнее заполнять зоны перед штрафной и в ее пределах. Тогда в его распоряжении останутся варианты 3-5-2 и 3-4-3 (и их вариации).

Вторая схема интереснее тем, что в атакующую линию можно отрядить сразу и Бакаева, и Кокорина и Александра Соболева (либо полезного в контратаках Джордана Ларссона в топ-матчах, не предполагающих тотального доминирования). В этом случае скидки Соболева будут иметь, по меньшей мере, двоих адресатов. Команда станет быстрее, агрессивнее и ярче на флангах. Но тогда на Зобнина и Крала ляжет титанический объем беговой работы, и неясно, куда девать Тила и Урунова (а ведь еще есть Умяров, Аяз Гулиев и талантливый Михаил Игнатов из «Спартака-2», о котором, кажется, совсем забыли).

Присутствие Тила и Урунова вынудит «Спартак» играть в три центральных полузащитника, а это значит, что на краю позиций для Бакаева и Кокорина нет (фланги по-прежнему будут закрывать Айртон и Николай Рассказов). Тогда Зелимхан останется под нападающими (или, как сейчас, левым центральным на одной линии с Зобниным), а Кокорин (Ларссон) получит роль второго форварда в пару к Соболеву (Понсе).

Этот вариант тоже не выглядит оптимальным, поскольку Урунов и Тил останутся за спиной Бакаева и будут вдвоем претендовать на роль сменщиков Зелимхана. Если первый по ситуации способен заменить еще и Зобнина, то второй точно получит меньше игрового времени, чем сейчас. А ведь мы говорим о футболисте, приобретенном за 16 миллионов евро! Так разбрасываться ценными активами стратегически неверно.

Впрочем, проблему мог бы разрешить переход на игру в четыре защитника. Это позволило бы сохранить треугольник в центре поля (4-2-3-1 или более агрессивные 4-1-4-1). Однако если в первом варианте еще как-то можно обойтись своими силами (Крал – Зобнин – Урунов/Тил), то во втором однозначно нужен хороший опорник, способный освободить партнеров по центральной оси от большей части черновой работы.

Снова упираемся в то, о чем говорили выше.

Все это варианты, которые лежат на поверхности, но у Тедеско может быть совершенно иное видение роли Урунова. Например, он может использовать узбека на фланге – скорость, дриблинг, агрессия и умение обострить игру в арсенале новичка значатся. Остон правша, поэтому справа может растягивать оборону, играя по самому краю, а слева занимать позицию в полуфланге под уход в центр и удар. Так играют Резиуан Мирзов, Бакаев, Александр Ломовицкий (помните такого?) и Максим Глушенков.

В этом случае все рассуждения можно начинать с нуля, с той лишь поправкой, что в любом случае «Спартаку» придется искать возможность выпускать крайних полузащитников. А для этого надо отказаться от игры в три центральных защитника. С учетом имеющегося подбора игроков этот переход кажется необходимым.

Во-первых, в команде аж пять вингеров, не считая Кокорина и Георгия Мелкадзе, которым надо дать игровое время, даже если кто-то из них (Александр Ташаев или тот же Ломовицкий) уедет в аренду. Например, Мелкадзе и Глушенков точно заслужили свой шанс. Во-вторых, Илья Кутепов, кажется, окончательно сдулся. Теперь можно лишь с грустью вспоминать, что после ЧМ-2018 им интересовались «Фиорентина», «Лион, «Вест Хэм» и «Лейпциг». А Павел Маслов и Илья Гапонов при всем своем потенциале прямо сейчас быть основными в команде, претендующей на место хотя бы в тройке, не готовы. То есть, в «Спартаке» не набирается троих стабильных центральных защитников.

Как ни крути: у красно-белых феерический перебор исполнителей в средней линии и нападении. При желании крутить-вертеть схемы можно хоть в каждом матче. На этом фоне приезд Урунова выглядит совсем неоднозначно.

СХЕМА 4-2-3-1

Максименко – Рассказов (Гуга?), Жиго, Джикия, Айртон – Крал, Зобнин – Бакаев (Кокорин/Ларссон), Урунов (Бакаев /Тил), Кокорин (Мирзов/Урунов/Мелкадзе) – Соболев (Понсе/ Кокорин/Ларссон/Мирзов/Мелкадзе)

СХЕМА 4-1-2-3 (в центре - треугольник вершиной вниз)

Максименко – Рассказов (Гуга?), Жиго, Джикия, Айртон – Крал (новый игрок/Зобнин) – Зобнин (Крал), Урунов (Тил, Бакаев) – Бакаев (Кокорин/Ларссон), Соболев (Понсе/ Кокорин/Ларссон/Мирзов/Мелкадзе), Кокорин (Мирзов/Урунов/Мелкадзе)

СХЕМА 3-4-1-2

Максименко – Кутепов (Маслов/Гапонов) Жиго, Джикия – Рассказов (Гуга?), Крал (Умяров), Зобнин (Урунов), Айртон – Бакаев (Урунов/Тил) – Соболев (Понсе, Мелкадзе), Кокорин (Ларссон, Мирзов)

СХЕМА 3-4-3

Максименко – Кутепов (Маслов/Гапонов) Жиго, Джикия – Рассказов (Гуга?), Крал (Умяров), Зобнин (Урунов), Айртон – Бакаев (Кокорин/Ларссон), Соболев (Понсе/ Кокорин/Ларссон/Мирзов/Мелкадзе), Кокорин (Мирзов/Урунов/Мелкадзе)