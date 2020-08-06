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«Череп ходил в бессменной косухе и с юности мыслил стратегически». Помогать ЦСКА будет русский Маск
06 августа 10:47
автор: Петр Терещенков,

«Череп ходил в бессменной косухе и с юности мыслил стратегически». Помогать ЦСКА будет русский Маск

У армейского клуба появился новый генеральный спонсор – компания, которую создал бизнесмен Антон Черепенников. Знающий его по школьным годам автор «Советского спорта» убежден, что такие люди способны встряхнуть весь наш футбол.

«Я смотрю на эти лица, кто кем стал теперь,
10 лет назад, десятый класс.
Каждый выходил в мир через собственную дверь,
Кто мог знать, что ждет снаружи нас?..»

Вот уж действительно, кто мог знать... Лирический герой панк-гимна легендарных «Тараканов» соотносил судьбы своих бывших одноклассников со школьным фотоальбомом, но бывает и так, что отголоски прошлого самым неожиданным образом настигают тебя в спортивных новостях.

И вот, листая ленту, ты читаешь: «Новым генеральным спонсором футбольного клуба ЦСКА стала компания «ИКС Холдинг». Соглашение рассчитано на два года. Согласно договору, логотипы холдинга появятся на передней части игровой формы армейцев, на бортах «ВЭБ Арены», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба. По информации источников, сделка принесет ЦСКА более миллиарда рублей».

При чем тут моя ностальгия по школьной поре? Ответ - в фигуре владельца компании-лидера российского рынка IT-услуг Антона Черепенникова. Пусть почти во всех источниках о сделке сообщается, что спонсировать армейцев будут структуры миллиардера Алишера Усманова, но де-факто «ИКС Холдингом» управляет Черепенников. И переход 100 процентов акций к Усманову не столь принципиален. В силу давнего партнерства всемирно известного миллиардера и 37-летнего «Бизнесмена года»-2018 по версии GQ, нетрудно предположить, кто будет непосредственно участвовать в жизни ЦСКА на правах генерального партнера. «Крестный отец» российского киберспорта. Человек, превративший «стрелялки» для, пардон, «задротов» в многомиллионную индустрию.

«Наша задача вникнуть в спортивную нишу, понять, какие продукты можно адаптировать под спорт. Мы работаем с корпоративным сектором, входим в топ-3 наиболее быстрорастущих холдингов. Технологии, которые мы предлагаем крупным предприятиям для успешного прохождения процесса цифровой трансформации, хотелось бы использовать и в спортивной сфере, - заявила «Коммерсанту» директор по корпоративным коммуникациям «ИКС Холдинга» Юлия Остроухова. - Тут и искусственный интеллект, и Big Data. Плюс мы видим возможность за счет сотрудничества с ЦСКА повысить узнаваемость собственного бренда».

Пока зафиксируем факт, что новый спонсор так или иначе планирует участвовать в жизни ЦСКА, а не просто делать отчисления, и вернемся в конец 90-х. Это будет любопытно тем, кто сейчас оставляет под текстами о сотрудничестве армейцев со структурами Усманова/Черепенникова комментарии примерно такого содержания: «Опять какие-то мутные схемы». Прежде всего, эти слова относятся к фигуре более молодого и менее известного из партнеров Евгения Гинера.

Для меня без пяти минут член списка Forbes и «поставщик решений для «закона Яровой» (цитата СМИ), которого наверняка давно кличут Антоном Андреевичем, - подростковый корефан Череп. Сами понимаете, другого прозвища с такой фамилией было не придумать, и я на правах человека, курившего когда-то с ним одну подстреленную сигарету на двоих, по-другому величать его уже не смогу.

И не знай я лично героя свежих публикаций о новом партнере ЦСКА, наверняка тоже придался бы привычным для простого гражданина РФ сомнениям/рассуждениям о том, насколько чисто в России сколачиваются крупные капиталы. Но в этой истории успеха могу однозначно утверждать: перед нами настоящий, а не киношный self made man. Такой себе русский аналог Илона Маска.

«Одна сигаретка на двоих» - не вымысел, а реальность. С Черепом мы когда-то просиживали штаны в культовом компьютерном клубе AstaLaVista (да-да, юные читатели, раньше по сети в игры рубились только в специально отведенных местах), состояли в одном клане по легендарной игре Quake 2. Что нужно было старшекласснику тех времен? Немножко деньжат оплатить время для любимой игры, но Антон мыслил стратегически. И мы получали скидки на час за компьютером, при этом каким-то образом еще и представляя клуб в турнирах.

Пацан в бессменной зимой и летом косухе, Череп уже тогда грезил о том, чтобы вариться в киберспорте не просто ради удовольствия. Впрочем, кто не мечтает о заработанных миллионах в 15 лет? Но, оказывается, всем известный рекламный слоган нашего «национального достояния» - не просто слова. Мечты действительно сбываются.

Не знай я стартовых позиций Черепенникова, никогда бы не поверил в искренность его ответов в интервью изданию «Секрет фирмы».

«Как вам удалось в 21 год создать телеком-бизнес?» «Работал много, честно». «А в других, самых разных сферах?» «Серьезно, я много работал». «Вы как инвестор становились совладельцем?» «Нет, я не инвестор. Все создал сам».

И Череп, можете не сомневаться, действительно все создал сам. Он не имеет никакого отношения к тем распиаренным менеджерам, которых нам, болельщикам, часто преподносят в футболе как проводников европейских бизнес-идей, а потом через полгода увольняют со скандальным шлейфом. Это не очередная история про «из грязи в князи». Не сочтите за подхалимаж, но Антон Андреевич добился всего своим талантом и напором.

Хочется только добавить одну просьбу. Череп, Антон Андреевич, к чему привело твое увлечение киберспортом, все уже знают. Увлекись теперь по-настоящему российским футболом. Нашей многострадальной РПЛ срочно требуются свежие идеи от таких энтузиастов, как ты.

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