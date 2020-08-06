У российского футбола нет плана Б на случай второй волны коронавируса. РПЛ анонсировала новый сезон

- Мы подходим к новому сезону в экстремальных по срокам условиях, - заявил Савин. - Была лишь небольшая пауза, а завтра уже Суперкубок. Это экстремальный для нас опыт.

- В сентябре в России ожидается вторая волна короновируса. РПЛ к этому готовится? Есть ли план «Б»?

- Это важный вопрос, и самонадеянно было бы говорить, что ничего такого мы не ожидаем. Когда случился первый карантин - и 17 марта был приостановлен сезон, у нас были разные сценарии доигровки. Сейчас плана, как будем действовать при новой волне, нет. Но есть опыт, который поможет.

Главное, что входим в сезон с санитарным регламентом. Чуть сократили срок тестирования – оно проводится не менее чем за 72 часа до матча. И не хотелось бы говорить, что скоро придется приостановить сезон. Однако сценариев много. Понятно, что мы живем не в вакууме, и понимаем, что все может быть.

- Если будет новый карантин, то придется играть без зрителей?

- Если разрешат, то лучше продолжить чемпионат без зрителей, чем вообще прекратить сезон. Будем ждать распоряжений. Футбол теряет антураж без болельщиков, но лучше доигрывать без них, чем не играть вообще.

- Насколько жестко в лиге решили вопрос с техническими поражениями? Не будет ли переносов для команд, подхвативших вирус?

- Много обсуждали эту тему. Мы хотели войти в новый сезон с едиными правилами. Коронавирус не закончился, и случаи заражения могут быть. Большинство клубов проголосовало за то, чтобы переносов не было. Если команды будут заражаться и не смогут участвовать в матчах, то это повлечет технические поражения.

- Клубы выступили за отмену ограничений на участие арендованных футболистов в матчах против команд, которым они принадлежат, и за то, чтобы одна команда не могла одалживать другой более двух игроков. Так и есть?

- Эти вещи обсуждались. Но надо дождаться официальной информации. Любое изменение в регламенте утверждает РФС.