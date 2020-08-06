У российского футбола нет плана Б на случай второй волны коронавируса. РПЛ анонсировала новый сезон

- Мы подходим к новому сезону в экстремальных по срокам условиях, - заявил Савин. - Была лишь небольшая пауза, а завтра уже Суперкубок. Это экстремальный для нас опыт.
- В сентябре в России ожидается вторая волна короновируса. РПЛ к этому готовится? Есть ли план «Б»?
- Это важный вопрос, и самонадеянно было бы говорить, что ничего такого мы не ожидаем. Когда случился первый карантин - и 17 марта был приостановлен сезон, у нас были разные сценарии доигровки. Сейчас плана, как будем действовать при новой волне, нет. Но есть опыт, который поможет.
Главное, что входим в сезон с санитарным регламентом. Чуть сократили срок тестирования – оно проводится не менее чем за 72 часа до матча. И не хотелось бы говорить, что скоро придется приостановить сезон. Однако сценариев много. Понятно, что мы живем не в вакууме, и понимаем, что все может быть.
- Если будет новый карантин, то придется играть без зрителей?
- Если разрешат, то лучше продолжить чемпионат без зрителей, чем вообще прекратить сезон. Будем ждать распоряжений. Футбол теряет антураж без болельщиков, но лучше доигрывать без них, чем не играть вообще.
- Насколько жестко в лиге решили вопрос с техническими поражениями? Не будет ли переносов для команд, подхвативших вирус?
- Много обсуждали эту тему. Мы хотели войти в новый сезон с едиными правилами. Коронавирус не закончился, и случаи заражения могут быть. Большинство клубов проголосовало за то, чтобы переносов не было. Если команды будут заражаться и не смогут участвовать в матчах, то это повлечет технические поражения.
- Клубы выступили за отмену ограничений на участие арендованных футболистов в матчах против команд, которым они принадлежат, и за то, чтобы одна команда не могла одалживать другой более двух игроков. Так и есть?
- Эти вещи обсуждались. Но надо дождаться официальной информации. Любое изменение в регламенте утверждает РФС.
- Эти корректировки направлены на то, чтобы в РПЛ не было подобия фарм-клубов. Это актуальная проблема для лиги?
- Мне сложно комментировать. Давайте дождемся официальных решений и будем их обсуждать.
- Но вы согласны, что неразбериха вокруг «Химок», которые якобы превращаются в «фарм-клуб» для «Спартака», вредит имиджу РПЛ?
- Сложно отрицать, что подобные разговоры вредят. Но речь идет только о публикациях в СМИ. Юридически все с «Химками» в порядке. Никакие нормы не нарушены.
- Клубы, которые не избежали летом вспышек коронавируса, сделали выводы?
- Надеемся. Но никто не застрахован от этого. Надеемся, этот сезон пройдет в первоначально установленные сроки. И без эксцессов.
- Когда ожидать увеличения количества болельщиков на трибунах? Гостевые сектора должны быть закрыты, но в Сочи некоторые приезжие команды играли при поддержке своих зрителей. Как это прокомментируете? – вопрос Мейтину.
- Мы хотим видеть заполненные стадионы. И даже 10 процентов дают антураж. Но все зависит от эпидемиологической обстановки в регионах. Это отдано на откуп властей. В Москве, скажем, разрешили допускать 50 процентов зрителей, но мы пока можем заполнять трибуны только на 25 процентов из-за социальной дистанции...
Что касается гостевых секторов, у нас в санитарном регламенте не предусмотрена квота для приезжих болельщиков. Когда играет «Спартак», то продает билеты только абонементщикам. Но клубы с небольшим количеством болельщиков выбрасывают билеты в продажу, и любой может их купить. В Краснодар приезжали люди, которые законно приобрели билеты и попали на трибуны. Это было и в других городах.
- Будут ли усилены меры пропускного контроля, особенно в регионах? Летом складывалось впечатление, что на трибуны заполнялись выше нормы.
- У нас нет оснований для ужесточения мер. Главное - чтобы люди приходили в масках и перчатках, и им у стадиона мерили температуру. Все будет так, как и в прошлом сезоне.
- По каким принципам будут показываться матчи РПЛ по ТВ после смены руководящей команды основного вещателя? - вопрос Суворову.
- На момент запуска нового контракта мы оговаривали этот момент. Принципы останутся теми же. Матчи будут делиться по рейтингу - для распределения между платным и бесплатным сегментами.
- Кто увидит чемпионат России, кроме болельщиков из нашей страны?
- Мы доступны на всех рынках, где есть ютуб.
- Какой призовой фонд РПЛ на следующий сезон?
- Все деньги, заработанные лигой, аккумулируются и распределяются между клубами. Сильно эти показатели не изменятся по сравнению с предыдущими сезонами.