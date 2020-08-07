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Голы после игры рукой будут засчитываться, «клоунада» вратарей запрещена. Новые правила футбола
07 августа 10:25
автор: Артем Зибрак,

Голы после игры рукой будут засчитываться, «клоунада» вратарей запрещена. Новые правила футбола

Член судейского комитета РФС Сергей Мацюра рассказал об изменениях в правилах, которые вступили в силу с 1 августа и будут действовать уже в сегодняшнем матче за Суперкубок России «Зенит» - «Локомотив».

В КУБКОВЫХ МАТЧАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДВЕ ЖЕЛТЫЕ КАРТОЧКИ И НЕ УДАЛИТЬСЯ

- Это не столько изменения, сколько уточнения и дополнения, - подчеркнул Мацюра. - В кубковых матчах предупреждения, полученные в ходе игры, не суммируются с предупреждениями, заработанными при исполнении послематчевых пенальти. Футболист в этом случае не удаляется - в протокол вносятся два предупреждения.

Бывает, что при исполнении пенальти правила нарушают одновременно и игрок, и вратарь. Ранее наказывались оба, теперь – только игрок, вне зависимости от того, был ли забит гол. Связано это с тем, что, как правило, исполнитель 11-метрового провоцирует вратаря оторвать обе ноги от линии - ложным замахом. В серии пенальти такой удар считается утраченным, а бьющий предупреждается.

ГОЛЫ ИЗ ОФСАЙДА ПОСЛЕ ИГРЫ РУКОЙ ЗАЩИТНИКА НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ

- Если защитник умышленно играет рукой в мяч, и после этого мяч попадает к игроку атаки, находящемуся в офсайде, тот имеет право продолжать эпизод. Забитый им гол будет засчитан. Почему? Такая игра рукой приравнивается к игре в мяч, а после игры защитником в мяч офсайд у атакующего футболиста не фиксируется.

ВЫШЕ ЛИНИИ ПОДМЫШКИ ИГРА РУКОЙ НЕ ФИКСИРУЕТСЯ

- Эпизоды с игрой рукой всегда будут вызывать споры и дискуссии. По новым правилам, касание мяча рукой выше уровня подмышки за игру рукой не считается никогда, вне зависимости от расположения руки. Пограничных моментов будет много, но плюс в том, что судьям VAR при таком подходе проще разобрать эпизод.

Еще один нюанс. В правило о том, что гол после любого касания рукой мяча забившим игроком, должен быть отменен, добавилось уточнение, что это касается и того случая, когда мяч отскочил к автору гола от партнера - но при условии, что гол был забит «немедленно». Термин «немедленно» здесь определяющий. Если мяч попадает в руку партнеру автора гола, но атака продолжается еще какое-то время (до ворот большое расстояние, следуют передачи или обводки), гол должен быть засчитан. Подчеркну – в том случае, если арбитр решит, что умышленной игры рукой у этого партнера не было. Степень «немедленности» судья определяет самостоятельно.

ИГРОКИ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ В 4 МЕТРА, ПОКА «СПОРНЫЙ МЯЧ» НЕ КОСНУЛСЯ ЗЕМЛИ

- По большому счету, понятие «спорный мяч» утратило свой смысл, потому что мяч всегда отдается одному игроку. Так что правильнее трактовать такой эпизод как «вбрасывание мяча», это калька с английского. Ограничение заключается в том, что оба футболиста соперничающих команд должны находиться на расстоянии четырех метров от места вбрасывания до того момента, пока мяч не коснется земли. Несоблюдение этого требования карается предупреждением.

В МОМЕНТ ПЕНАЛЬТИ ИГРОКИ МОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬ ЛИНИЮ ШТРАФНОЙ КОРПУСОМ

- При возобновлении игры положение игрока теперь определяется теми частями тела, которыми он касается земли. Например, если в момент исполнения пенальти партнер футболиста, наносящего удар, ногами находится за пределами штрафной, а его корпус пересек линию, такое положение считается правильным. Если же, например, он коснулся рукой газона внутри штрафной, то это нарушение. То есть, если при офсайде мы смотрим на ту часть тела, которой игрок может касаться мяча, то при вводе мяча в игру – на ту, которой он касается земли.

ТРЮКИ ПРИ ВВОДЕ МЯЧА ОТ ВОРОТ НЕДОПУСТИМЫ

- Когда командам разрешили разыгрывать мяч от ворот внутри штрафной, начались чудачества. Например, вратарь подбрасывает мяч стоящему рядом партнеру, и тот головой возвращает в руки вратарю, чтобы тот вбросил мяч в поле. Теперь это неправильный ввод мяча. Команда должна повторить розыгрыш удара от ворот... С точки зрения правил игры, в подобных действиях нет ничего незаконного, но они не соответствуют духу игры и позволяют команде получить незаслуженное преимущество.

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