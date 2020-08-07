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Дмитрий Сенников: Забьет ли Дзюба «Локомотиву»? В серии пенальти – да, с игры – не уверен
07 августа 10:50
автор: Юлия Григорьевская,

Дмитрий Сенников: Забьет ли Дзюба «Локомотиву»? В серии пенальти – да, с игры – не уверен

Воспитанник «Зенита» и двукратный чемпион России в составе «Локо» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча за Суперкубок на «ВЭБ Арене» в Москве (начало – в 19.00).

«У СМОЛОВА ВСЕ В ПОРЯДКЕ С МОТИВАЦИЕЙ»

- В матче «Зенит» - «Локо» есть фаворит?
- Очевидного – не вижу. Да в Суперкубке его и не может быть. Это же одна игра. Вспомните прошлый год, когда за трофей боролись также «Зенит» и «Локомотив». Многие ждали победы питерцев, в получился веселый футбол – и в нем преуспела команда Юрия Семина, взяв верх со счетом 3:2. Вот и сейчас игры в одни ворота точно не будет. Возможно, «Локо» отдаст «Зениту» инициативу. Но москвичам так удобнее. Их козырь – контратаки.

- Сменивший Семина Марко Николич выпустит с первых минут Федора Смолова, который вернулся из аренды в «Сельте»?
- Зависит от того, в какой форме находится Смолов. Так-то он должен стабильно играть в России. Голы «Реалу» и «Барселоне» за «Сельту» доказали его уровень. В Испании, может, этого недостаточно, но по меркам РПЛ Смолов – топ-нападающий.

- А мотивации ему после испанского чемпионата хватит? Он же не горел желанием возвращаться…
- Слушайте, у профессионала не может быть проблем с мотивацией. А то, что «Сельта» не стала выкупать его контракт, только добавит Смолову желания. Надеюсь, он быстро восстановит игровые связи с братьями Миранчуками, Гжегожем Крыховяком. И для «Локо» Федор сейчас – ключевая фигура. С отъездом Джефферсона Фарфана дефицит нападающих в команде стал еще острее. Остались Эдер, который не совсем центрфорвард, молодежь, и вот теперь добавился Смолов. Приобретенный им в Испании опыт должен помочь «Локомотиву».

Дмитрий Сенников

«ГЛАВНАЯ ПОТЕРЯ «ЗЕНИТА» - КУЗЯЕВ»

- В прошлом сезоне «Зенит» ни разу не взял верх над железнодорожниками: поражение в Суперкубке, 0:0 и 0:1 в чемпионате. Но все это было еще при Семине…
- Юрий Палыч умеет настраивать команду. Этот фактор и становился ключевым в тех матчах. «Локо» на максимуме отрабатывал план на игру – и ловил свои моменты. Но сейчас нет смысла возвращаться в прошлое. Уверен, в Суперкубке оба соперника выложатся на сто процентов. За такую короткую паузу между сезонами невозможно растерять кондиции.

- За «Зенит», если не обращать внимания на опровергнутые клубом сообщения о коронавирусе в команде, точно не сыграют Андрей Лунев, Далер Кузяев и Эмануэль Маммана. Кого Сергею Семаку больше всего не будет хватать?
- Конечно, Кузяева. Михаил Кержаков способен достойно заменить Лунева. А в центре обороны у «Зенита» и без Мамманы достаточно футболистов – Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, приехавший из «Ливерпуля» Деян Ловрен.

«МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА РАВНЯТЬСЯ НА ЧОРЛУКУ И ГИЛЕРМЕ»

- Как скажется на «Локо» уход из команды Жоау Мариу?
- Португалец, вне всяких сомнений, играл важную роль. Но Мариу есть кем заменить. При наличии Крыховяка, Миранчуков, Дмитрия Баринова за полузащиту «Локо» я лично спокоен. Да и в защите все нормально. Ведран Чорлука умело руководит. А в воротах – опытный Гилерме. На таких ветеранов молодежь должна равняться.

- Если в Суперкубке дойдет до серии послематчевых пенальти, «Локо» получит преимущество?
- Согласен, Гилерме в серии 11-метровых выглядит предпочтительнее Кержакова. Но важно, кого тренеры отправят бить пенальти.

- Артем Дзюба, собравший все возможные индивидуальные призы по итогам прошлого сезона, продолжит забивать?
- Если дойдет до серии пенальти, Дзюба точно забьет. (Смеется.) А вот насчет его гола с игры не уверен.

ОБЛАДАТЕЛИ СУПЕРКУБКА РОССИИ

  • 7: ЦСКА (2004, 2006, 2007, 2009, 2014, 2018)
  • 4: Зенит (2008, 2011, 2015, 2016)
  • 3: Локомотив (2003, 2005, 2019)
  • 2: Рубин (2010, 2012)
  • 1: Спартак (2017)

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