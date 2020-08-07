Дмитрий Сенников: Забьет ли Дзюба «Локомотиву»? В серии пенальти – да, с игры – не уверен

«У СМОЛОВА ВСЕ В ПОРЯДКЕ С МОТИВАЦИЕЙ»

- В матче «Зенит» - «Локо» есть фаворит?

- Очевидного – не вижу. Да в Суперкубке его и не может быть. Это же одна игра. Вспомните прошлый год, когда за трофей боролись также «Зенит» и «Локомотив». Многие ждали победы питерцев, в получился веселый футбол – и в нем преуспела команда Юрия Семина, взяв верх со счетом 3:2. Вот и сейчас игры в одни ворота точно не будет. Возможно, «Локо» отдаст «Зениту» инициативу. Но москвичам так удобнее. Их козырь – контратаки.

- Сменивший Семина Марко Николич выпустит с первых минут Федора Смолова, который вернулся из аренды в «Сельте»?

- Зависит от того, в какой форме находится Смолов. Так-то он должен стабильно играть в России. Голы «Реалу» и «Барселоне» за «Сельту» доказали его уровень. В Испании, может, этого недостаточно, но по меркам РПЛ Смолов – топ-нападающий.

- А мотивации ему после испанского чемпионата хватит? Он же не горел желанием возвращаться…

- Слушайте, у профессионала не может быть проблем с мотивацией. А то, что «Сельта» не стала выкупать его контракт, только добавит Смолову желания. Надеюсь, он быстро восстановит игровые связи с братьями Миранчуками, Гжегожем Крыховяком. И для «Локо» Федор сейчас – ключевая фигура. С отъездом Джефферсона Фарфана дефицит нападающих в команде стал еще острее. Остались Эдер, который не совсем центрфорвард, молодежь, и вот теперь добавился Смолов. Приобретенный им в Испании опыт должен помочь «Локомотиву».