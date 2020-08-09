Француз Кабелля за 10 минут уложил «Уфу» на лопатки (видео)

НОВЫЕ ОБРАЗЫ »УФЫ» И ЕВСЕЕВА

Пауза между сезонами была слишком короткой, чтобы команды могли как-то принципиально измениться. Даже кардинально набрать или потерять форму времени у них не было. Тем не менее, в «Уфе» произошло несколько значимых событий, связанных с уходом игроков. Вслед за Шамилем Газизовым в «Спартак» отправился Остон Урунов, Даниил Фомин подписал контракт с «Динамо», Александр Пуцко оказался в Грозном, а Денис Терентьев вернулся в «Зенит». Потеря сразу двоих полузащитников, игравших большую роль в созидании, не могла не сказаться на игре хозяев.

«Быки», в свою очередь, отпустили только тех, кто не проходил стабильно в основу – вратаря Станислава Крицюка, защитника Йона Фьолусона и полузащитника Ману Фернандеша. Кроме того, уфимцы выкупили воспитанника «Краснодара» Артема Голубева. Тот с первых минут появился на поле, заменив в центре полузащиты Фомина. Оливье Тиль накануне стал отцом, поэтому не попал даже в заявку. Так что самое яркое изменение в стане башкирского клуба – новый образ Вадима Евсеева, примерившего стильные очки.

Мурад Мусаев каких-то особых сюрпризов оппоненту не приготовил. На 90 процентов состав «Краснодара» угадывается заранее. Главная сложность в выборе левого нападающего, ведь Виктор Классон до сих пор не вернулся на поле, а замену ему в клубе ищут. В столице Башкирии слева вышел статусный легионер Реми Кабелля, пропустивший почти весь прошлый сезон.

РАЗМИНКА ДЛЯ БЕЛЕНОВА

Общая картина игры читалась заранее. Гости много владели мячом и пытались пробиться в штрафную через центр, а их соперники подолгу оборонялись в ожидании ошибки. Так что моментов много быть не могло, хотя краснодарцы не стеснялись проверять Александра Беленова и из-за пределов штрафной.

Тем не менее, самую опасную атаку первых 40 минут провели подопечные Евсеева. Вячеслав Кротов разыграл широкую стенку с Голубевым и очень неприятно пробил – Матвей Сафонов со второй попытки мяч забрал. Впрочем, это была чуть ли не единственная попытка за тайм (еще был удар Голубева, заблокированный Кайо). В созидании хозява выглядели ужасно. Достаточно сказать, что мячом они владели менее 22 процентов (!) времени.

Краснодарцы по всем статистическим показателям многократно превзошли соперника, но, как ни странно, выглядели не так уж убедительно. В первую очередь за счет сильной разноплановости правого фланга на фоне противоположного края. Кристиан Рамирес и Кабелля выиграли в активности у Сергея Петрова и Вандерсона. К тому же бразилец в основном уповал на свою технику и много брал игру на себя – больше всех шел в дриблинг (6 успешных попыток из 7) и чаще других бил по воротам (2). Это мешало гостям довести атаки до ударов наверняка.

Французу же слева (он менялся местами с Кристофером Олссоном) не хватало тонкости и взаимопонимания с партнерами. Зато единственный классный момент гостей был создан при участии Кабелля, но Маркус Берг не сумел с близкого расстояния переиграть Беленова. Всего вратарь за тайм парировал шесть ударов, однако только последний был по-настоящему опасным.

12 МИНУТ НА РАЗГРОМ

Низом взломать эшелонированную оборону соперника не удавалось, и гости после перерыва стали чаще угрожать со второго этажа. Берг дважды переигрывал защитников в воздухе, сотряс перекладину и заставил потрудиться Беленова. Уфимцы постарались отодвинуть игру от своих ворот, но тут же получили контратаку – Вандерсон совершил рывок по правому краю и здорово набросил мяч набегавшему по центру Кабелля, на чей удар в ближний угол вратарь даже не среагировал.

Второй голевой удар француза вывел Беленова из себя. На сей раз пробить вратаря позхволил розыгрыш стандарта. Олссон подхватил мяч перед линией штрафной, сделал рывок вглубь и прострелил в центр. Мяч миновал частокол ног и оказался у Кабелля, чей удар в дальний верхний угол был неотразим.

После этого «Уфа» развалилась, всего пару минут спустя Берг замкнул на дальней штанге зрячую передачу Вандерсона, увенчавшего таким образом свой прорыв. Защитники хозяев к тому моменту уже не сопротивлялись.

Евсеев бросил в бой Николая Гиоргобиани, Андреса Вомбергара и Кирилла Фольмера (он дебютировал за «Уфу»), но нехватка Фомина и Урунова слишком бросалась в глаза. Особенно не доставало техничного дриблера из Узбекистана. В его отсутствие протащить мяч в финальную треть поля оказалось некому. Гиоргобиани пару раз попытался взять игру на себя, но легко был оттерт от мяча.

Любопытно, что уфимцы в прошлом сезоне на своем поле пропускали три мяча всего раз – от… «Краснодара». Причем, та игра, тоже была для них первой в РПЛ на своем поле. Правда, год назад хозяевам удалось дважды поразить ворота Сафонова (они даже вели 2:0), а на сей раз даже моментов почти не имели. «Краснодар» же одержал первую крупную победу в новом розыгрыше РПЛ, бросив вызов чемпиону «Зениту». Может, в этот раз краснодарцам удастся навязать борьбу за титул?

РПЛ. 1-й тур

«Уфа» - «Краснодар» - 0:3 (0:0)

Голы: Кабелля, 53 – 0:1. Кабелля, 63 – 0:2. Берг, 65 – 0:3.

«Уфа»: Беленов, Алиев, Неделчару, Никитин, Табидзе, Йокич, Карп, Голубев (Белоусов, 83), Безденежных (Фольмер, 69), Агаларов (Гиоргобиани, 54), Кротов (Вомбергар, 54).

«Краснодар»: Сафонов, С. Петров (Смольников, 73), Мартынович, Кайо, Рамирес, Газинский, Олссон (Мацукатов, 81), Вандерсон, Уткин, Кабелля (Сулейманов, 68), Берг (Кутовой, 81).