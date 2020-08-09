У судьи Казарцева – ни сердца, ни совести. «Спартак» без Кокорина упустил победу над «Сочи» (видео)

В продажу поступили 9 тысяч билетов - такого количества болельщиков на трибунах в Москве мы не видели уже давно. Игра вызвала интерес у Станислава Черчесова, Виктора Кашшаи, Дениса Глушакова (после ухода из «Ахмата» он стал свободным агентом) и экс-главного тренера «Химок» Сергея Юрана , критиковавшего руководство красно-белых за собственную отставку из подмосковного клуба.

Впервые увидев стартовый состав «Спартака», стало очень интересно посмотреть на расположение ироков на поле. Почти весь прошлый сезон Доменико Тедеско не отходил от схемы 3-5-2, но с приходом Урунова и Кокорина и возвращением Глушенкова главный тренер красно-белых получил возможность перестроиться на 4-3-3 или приближенную к ней модель (например, 4-2-3-1). Однако на тотальные перемены Тедеско не решился: Глушенков занял позицию Романа Зобнина , а тот ушел направо в зону, которую обычно закрывал Николай Рассказов .

Главной интригой этого матча считался дебют за «Спартак» экс-форварда сочинцев Кокорина. Но ни он, ни перешедший из «Уфы» Остон Урунов не попали даже в заявку. По утверждению пресс-службы москвичей, у Кокорина незначительное повреждение. Поэтому единственным «новичком» в составе хозяев оказался Максим Глушенков , проведший вторую половину прошлого сезона в «Крыльях Советов», а у гостей – арендованный у «Оренбурга» защитник Сергей Терехов .

Первый матч в Москве в новом сезоне выпал на встречу «Спартака» и «Сочи». Любопытно, что год назад эти же команды тоже встречались в первом туре. Та игра завершилась скандальной победой хозяев после гола Самюэля Жиго , забитого с нарушением правил...

КРАСНО-БЕЛЫЙ БЛИЦКРИГ

Всю летнюю часть сезона болельщики красно-белых недоумевали от целой серии решений арбитров в пограничных эпизодах, завершившихся против москвичей. В новом розыгрыше РПЛ у фанатов екнуло сердечко уже на восьмой минуте, когда злосчастный VAR принялся проверять гол Александра Соболева, продавившего в верховой борьбе Миху Мевлю. На сей раз видеоассистент встал на сторону спартаковцев, а автор гола получил предупреждение... за снятую футболку, под которой оказалось изображение его матери, умершей 1 августа. Судья Василий Казарцев проявил преступный формализм. Джанлуиджи Буффон про него наверняка сказал бы: «У этого арбитра мусорный бак вместо сердца».

Спустя всего две минуты «Спартак», казалось, решил исход матча. Гости пошли отыгрываться и мгновенно пропустили контратаку, в ходе которой Зелимхан Бакаев вывел Джордана Ларссона один на один с Сосланом Джанаевым. Швед уверенно реализовал буллит, отпраздновав таким образом получение нового, 11-го номера (еще месяц назад он выходил на поле с цифрой 23 на спине).

Но «Спартак» не был бы собой, если бы хладнокровно засушил игру и довел ее до спокойной победы. Всего пять минут спустя Павел Маслов, пытаясь перехватить передачу в штрафной на Кирилла Заику, наступил тому на ногу. Василий Казарцев мгновенно указал на 11-метровую отметку. Эпизод наверняка вызовет дискуссии в болельщицкой среде. Защитник первым сыграл в мяч, но предварительно врезал оппоненту по стопе. Очень сложный момент для судейства. Удивляет лишь, что паузу на просмотр повтора рефери не брали. Ну а Дмитрий Полоз забил первый гол сочинцев в новом сезоне.

Что касается изменений в игре «Спартака» по сравнению с прошлым сезоном, отметим хорошую физическую форму игроков, эпизодами действовавших динамично. Основой всего конструктива Тедеско сделал тройку Крал – Зобнин – Бакаев, расположившихся треугольником в правой от центральной оси половине поля. Здесь они пытались создать большинство, чем вскружить головы оппонентам, и таким образом найти путь в штрафную.

ГЛУШЕНКОВ МОЖЕТ ЛУЧШЕ

Отдельно стоит сказать про Глушенкова. Формально он дебютировал в «Спартаке» в октябре прошлого года в Краснодаре, когда москвичами в статусе и.о. руководил Сергей Кузнецов. С ума сойти, это ведь было менее года назад! Однако в той встрече он вышел всего на минуту, так что по серьезному он впервые сыграл в красно-белой футболке.

Тедеско определил его на непривычную позицию центрального атакующего полузащитника (обычно он играет на краю или в нападении). В позиционной атаке молодой хавбек нечасто встречался с мячом просто потому, что выход из обороны хозяева проводили через правый полуфланг.

Зато в контратаках Максим смотрелся очень здорово и в концовке первого тайма дважды должен был завершать контратаки партнеров из убойных позиций, но сначала попал в Джанаева, а затем пробил мимо. Оба раза он пробил на силу вместо того, чтобы аккуратно пробить в угол. Еще можно вспомнить эпизод, когда с линии штрафной он выкатил мяч под удар Бакаеву, но Зелимхан запустил его над перекладиной. В целом Глушенков понравился, но конкретики в завершении ему заметно не хватает. Возможно, просто от большого желания отличиться. На поле он провел 53 минуты, уступив в начале второго тайма свое место Эсекиэлю Понсе.

И СНОВА СУДЕЙСКИЙ СКАНДАЛ

Тедеско сделал двойную замену, выпустив помимо Понсе и Илью Гапонова. Выход защитника потребовался после того, как Маслов в результате одного из единоборств повалился на газон, и Георгий Джикия показал – нужна замена. Павел вскоре поднялся и даже разбегался, но все равно покинул поле.

Если эта замена была по позиции, то выход аргентинского форварда вынудил опуститься глубже Ларссона. Удивительно, как Тедеско раз за разом передвигает в центр быстрых технарей, привыкших к игре на флангах – Глушенкова, Бакаева, теперь Ларссона. В то же время классические игроки центра поля вроде Зобнина оказываются на краях.

Второй тайм получился для хозяев менее позитивным. В первом они довольно много владели мячом, а в концовке провели несколько классных контратак. Во втором же преимущество стало сходить на нет. Вроде бы мяч держался неплохо, но продвижения вперед было минимум. Остроты стало меньше. У ворот Александра Максименко тоже не было жарко, но счет был слишком скользким, чтобы быть в чем-то уверенным. В одном эпизоде вратарь, спасая команду от углового, выронил мяч из рук. Вся красно-белая гвардия выбивала этот мяч из штрафной и добилась своего не с первой попытки.

Завершилось же все очередным судейским скандалом, как не раз бывало этим летом. За считанные минуты до финального свистка Казарцев узрел нарушение правил со стороны Жиго, пытавшегося заблокировать удар вышедшего на замену Анатолия Немченко, но не успевшего это сделать. Соперник врезался в спартаковца, и арбитр указал... на 11 метров. VAR подтвердил ошибочное мнение рефери, а «Спартак» лишился заслуженной победы - Кристиан Нобоа уверенно реализовал пенальти. Новый сезон, но старые проблемы. И опять несправедливость в отношении «Спартака». Что с этим делать? Загадка.

РПЛ. 1-й тур

«Спартак» - «Сочи» - 2:2 (2:1)

Голы: Соболев, 8 – 1:0. Ларссон, 10 – 2:0. Полоз, 15 – с пенальти – 2:1. Нобоа, 90 – 2:2.

«Спартак»: Максименко, Маслов (Гапонов, 53), Жиго, Джикия, Зобнин, Крал, Айртон, З. Бакаев (Умяров, 77), Глушенков (Э. Понсе, 54), Ларссон, Соболев.

«Сочи»: Джанаев, Новосельцев (Набиуллин, 72), Мевля, Миладинович, Маргасов, Нобоа, Цаллагов, С. Терехов, Бурмистров (Немченко, 65), Заика, Полоз (А. Заболотный, 84).

Предупреждения: Соболев, 8. С. Терехов, 40. Ларссон, 74. Маргасов, 82. Крал, 84. Гапонов, 85. Максименко, 90. Умяров, 90+2.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

Турнирная таблица