Оба пенальти «Сочи» в ворота «Спартака» – стопроцентные. Особое мнение Славина

Умеют же в нашем никудышном футболе на ровном месте создавать космические интриги. Даже я не удержался. Вместо того, чтобы смотреть нудятину НХЛ «Сент-Луис» - «Даллас», изучил повторы двух пенальти в ворота «Спартака», и вот что вам скажу.
Для начала представлюсь: болельщик «Спартака» с середины 60-х, когда отец привел меня на «Динамо» на матч хозяев со «Спартаком», который закончился со счетом 6:4, если детская память не обманывает. Зато я помню, как «Спартак» вырвал чемпионство в 1969 году, выиграв в Киеве благодаря голу Осянина. А также знаменитый камбэк в финале Кубка со СКА, когда Логофет на последней минуте сумасшедшим ударом сравнял счет 2:2, а в переигровке Киселев положил победный мяч.
Так что, упрекнуть меня в предвзятости не удастся. Хотя наш футбол давно не смотрю, потому что мне неинтересно наблюдать скопища легионерского мусора. Коли кругом одни иностранцы, уж лучше Лигу чемпионов или на худой конец Испанию и Англию глянуть.
Ну и пару со слов по поводу квалификации. Играл в футбол на уровне чемпионата Москвы. Бросил это глупое занятие, когда однажды мне сзади чуть не раздробили ахилл. Понял, что притворяться я не умею, а без этого в футболе станешь инвалидом. Чай, не хоккей.
Так вот: браво, Тедеско! Тренер «Спартака» отказался говорить о судействе. Потому что он профессионал. В этом и есть его решающее отличие от президента красно-белых. От этого и все беды некогда моего любимого клуба. Тренер совершенно справедливо отметил, что надо было забивать еще, реализовывать свои моменты. А еще совсем неспроста он сказал о парне на 12 миллионов евро – или сколько там? Ведь на самом деле главная интрига вечера была в том, почему на поле не вышел мастер обращения со стулом. И что на этот счет поведал Тедеско? Держитесь крепче. Вот что:
- Что касается Кокорина, то у него небольшая травма, поэтому вчера он не тренировался. Сегодня я говорил с ним, и он сказал, что не сможет сыграть. Я уважаю его мнение.
Ха-ха. Ребята, болельщики «Спартака», это как понимать? Что значит, я уважаю его мнение? Он, что, врач? Какое может быть мнение у человека, который получает зарплату, не заслуживая и десятой ее части? Его пригласили, чтоб он играл и забивал – то есть отрабатывал эти шизофренические деньги.
Что значит, он сказал, что не сможет играть? А класть в карман несколько сотен миллионов рублей подъемных он может? Попробовал бы он такое заявить Анатолию Тарасову или Майку Кинану. Да вообще в НХЛ, где играют с разломанными ступнями и ребрами. Да, чаще это бывает в плей-офф. Но сейчас для «Спартака» каждый матч аки плей-офф. И что, теперь Тедеско будет перед каждым матчем спрашивать у короля российского футбола: «А не соизволите Вы, Ваше Высокопревосходительство, сегодня выйти на рубиновый прямоугольник и попинать вот тот мячик?»
Но перейдем к пеналям.
Первый момент. Нарушение на 200 процентов. Там бы еще горчичник защитнику за накладку следовало дать. На повторе очевидно, что Зайчик мыском бутсы касается мяча первым и успевает протолкнуть его в сторону ворот.
Второй момент. Стопроцентный 11-метровый. Да, нападающий успел ударить по воротам. Да, он был уже без мяча. Но какая разница? Разве игрока без мяча можно сносить в штрафной?! А там опять же был очевидный наезд со стороны француза – с задней камеры отлично видно. Уж какие пенали ставят при подаче угловых, когда кто-то падает в куче игроков в нескольких метрах от мяча – и ничего! Никто не протестует. А тут человека срубили почти во вратарской – и судьи должны молчать? Нет. В футбол играют по правилам.
В общем, арбитры и VAR заслужили за этот матч наивысшей оценки. За минимум времени прекрасно разобрались в сложных игровых моментах. Браво!
А всей верхушке «Спартака» я напомню эпиграф «Ревизора»:
- На зеркало неча пенять, коли рожа крива.
Ну и Ивана Андреевича Крылова для лучшего усвоения:
- Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?
И там же дальше:
- Я даже видел то вчера:
Что Климыч на руку нечист, все это знают;
Про взятки Климычу читают.
А он украдкою кивает на Петра.