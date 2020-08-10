Оба пенальти «Сочи» в ворота «Спартака» – стопроцентные. Особое мнение Славина

Умеют же в нашем никудышном футболе на ровном месте создавать космические интриги. Даже я не удержался. Вместо того, чтобы смотреть нудятину НХЛ «Сент-Луис» - «Даллас», изучил повторы двух пенальти в ворота «Спартака», и вот что вам скажу.

Для начала представлюсь: болельщик «Спартака» с середины 60-х, когда отец привел меня на «Динамо» на матч хозяев со «Спартаком», который закончился со счетом 6:4, если детская память не обманывает. Зато я помню, как «Спартак» вырвал чемпионство в 1969 году, выиграв в Киеве благодаря голу Осянина. А также знаменитый камбэк в финале Кубка со СКА, когда Логофет на последней минуте сумасшедшим ударом сравнял счет 2:2, а в переигровке Киселев положил победный мяч.

Так что, упрекнуть меня в предвзятости не удастся. Хотя наш футбол давно не смотрю, потому что мне неинтересно наблюдать скопища легионерского мусора. Коли кругом одни иностранцы, уж лучше Лигу чемпионов или на худой конец Испанию и Англию глянуть.

Ну и пару со слов по поводу квалификации. Играл в футбол на уровне чемпионата Москвы. Бросил это глупое занятие, когда однажды мне сзади чуть не раздробили ахилл. Понял, что притворяться я не умею, а без этого в футболе станешь инвалидом. Чай, не хоккей.

Так вот: браво, Тедеско! Тренер «Спартака» отказался говорить о судействе. Потому что он профессионал. В этом и есть его решающее отличие от президента красно-белых. От этого и все беды некогда моего любимого клуба. Тренер совершенно справедливо отметил, что надо было забивать еще, реализовывать свои моменты. А еще совсем неспроста он сказал о парне на 12 миллионов евро – или сколько там? Ведь на самом деле главная интрига вечера была в том, почему на поле не вышел мастер обращения со стулом. И что на этот счет поведал Тедеско? Держитесь крепче. Вот что: