Лукаку побил рекорд Ширера и оставил «Финал восьми» Лиги Европы без хозяев (видео)

Первый тайм получился событийным. »Интер» сделал надлежащие выводы из прошлого матча, когда испытывал чудовищные проблемы с выходом из обороны. Получив возможность доставлять мяч в штрафную гренадеру Лукаку, миланцы загрузили бельгийца по полной. Он и создал оба гола – на 15-й минуте продавил оппонента, должен был забивать, но попал в защитника, а Николо Барелла удачно сыграл на добивании.

Inter 1-0 Bayer Leverkusen (Barella) with a stunning finish with the outside of his boot. pic.twitter.com/KDtv1SrANJ — InterYaEuropaLeague (@InterELGoals) August 10, 2020

Вскоре Ромелу повторил трюк, сделав дурака из Эдмона Тапсоба. Защитник руками тянул оппонента за футболку (бельгиец, впрочем, отвечал ему взаимностью), но не смог даже как следует завалить в штрафной. Лукаку в падении протолкнул мяч мимо Лукаша Градецки. Настоящий титан. Ромелу отличился в девятом матче Лиги Европы подряд (забив на этом отрезке 12 гол) - и, таким образом, превзошел рекорд Алана Ширера.

Хаверц, разыграв в штрафной Самира Хандановича стеночку с Кевином Фолландом, вновь обратил на себя внимание ведущих клубов Европы. Бригада испанских арбитров под руководством Карлоса Дель Серро Гранде, правда, пыталась отменить гол из-за ошибочного офсайда, но вовремя спохватилась.

А затем судьи вновь едва не подыграли черно-синим, назначив нелепейший пенальти, который в РПЛ удостоился бы только «Спартак». Плечо Дэйли Синкгравена оказалось на пути мяча после передачи Данило Д’Амброзио. На повторе отчетливо видно, что голландец сделал акцентированное движение рукой, пытаясь убрать ее с траектории, да и вообще касание было выше линии подмышки, что по новым правилам игрой рукой не является вообще. Гранде послушал мнение видеоассистента, сходил к монитору и принял решение пенальти отменить. Наглядный урок Василию Казарцеву и Алексею Еськову, как должен работать VAR.

Don’t think that’s a penalty. Good use of the VAR in the end #InterB04 pic.twitter.com/gMpDa183VW — Scot Munroe (@scot_munroe) August 10, 2020

ЗВЕЗДНЫЕ ЗАМЕНЫ КОНТЕ

Никаких выводов из первого тайма леверкузенцы не сделали. Они по-прежнему продолжали владеть мячом, но ничего интересного извлечь из этого гипотетического преимущества не могли, зато лениво возвращались к своим воротам и регулярно позволяли тревожить Градецки.

Наконец напомнил о своем существовании Лаутаро Мартинес, совсем потерявшийся до перерыва. Он стал чаще получать мяч и находить передачами партнеров. Правда, от своих кондиций аргентинец по-прежнему очень далек, что было видно едва ли не в каждом эпизоде с его участием. Так что через час игры Мартинес уступил место Алексису Санчесу. Чилиец на днях расторг контракт с «МЮ» и подписал полноценный контракт с «Интером».

Особых предпосылок отыграться у «Байера» не было, а тут еще Конте задействовал свою звездную скамейку запасных, бросив в бой помимо Санчеса Кристиана Эриксена и Виктора Мозеса. «Интер» был куда ближе к третьему голу, чем «Байер» ко второму. Шансы отличиться имели Мозес, Санчес (дважды за 10 секунд), Барелла и даже Марцело Брозович.

«Интер» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Шахтер» - «Базель». А другим полуфиналистом стал «МЮ», вырвавший победу в овертайме над «Компенгагеном» и теперь ожидающий победителя четвертьфинала «Вулверхэмптон» - «Севилья». Все оставшиеся матчи, напомним еще раз, пройдут в Германии. Так что после вылета «Байера» хозяев у «Финала восьми» нет.

Лига Европы. 1/4 финала

«Интер» - «Байер» - 2:1 (2:1)

Голы: Барелла, 15 – 1:0. Р. Лукаку, 21 – 2:0. Хаверц, 24 – 2:1.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони (Шкриньяр, 84), Д’Амброзио (Мозес, 59), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 59), Янг, Р. Лукаку, Л. Мартинес.

«Байер»: Градецки, Л. Бендер (Беллараби, 85), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 68), Баумгартлингер (Амири, 68), Паласиос (Бэйли, 59), Хаверц, Демирбай, Диаби, Фолланд (Аларио, 85).

«МЮ» - «Копенгаген» - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Фернандеш, 95 - с пенальти.