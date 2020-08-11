ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Лукаку побил рекорд Ширера и оставил «Финал восьми» Лиги Европы без хозяев (видео)
11 августа 00:42
автор: Артем Зибрак

Лукаку побил рекорд Ширера и оставил «Финал восьми» Лиги Европы без хозяев (видео)

«Интер» вышел в полуфинал второго по значимости еврокубка, победив в Дюссельдорфе «Байер» (2:1).

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ ХАВЕРЦА?

На прошлой неделе из еврокубков выбыли три итальянские команды - «Наполи», «Ювентус» (Лига чемпионов) и «Рома» (Лига Европы). Откровенно говоря, »Интер» легко мог пополнить этот список, проведя в 1/8 финала ЛЕ кошмарный матч против «Хетафе». Тогда команду Антонио Конте спасли мощь Ромелу Лукаку и промах Хорхе Молины с пенальти. Поэтому встречу с «Байером» в Дюссельдорфе (одном из четырех немецких городов, принимающих «Финал восьми») черно-синие ожидали с тревогой.

Тем не менее, Конте полностью повторил стартовый состав. В отличие от Петера Боша, по сравнению с победной игрой четырехдневной давности против «Рейнджерс» внес сразу три изменения – в обороне у «Байера» появился Жонатан Та (вместо Свена Бендера), в опорной зоне вышел Эсекиэль Паласиос (вместо Чарльза Арангиса), а под нападающим – Карим Демирбай (вместо Флориана Вирца).

Не исключено, что для молодого лидера леверкузенцев и одного из самых талантливых молодых игроков Европы Кая Хаверца этот матч стал последним перед отъездом В АПЛ. Летом его ждут в первую очередь в «Челси».

УРОК VAR ДЛЯ КАЗАРЦЕВА И ЕСЬКОВА

Первый тайм получился событийным. »Интер» сделал надлежащие выводы из прошлого матча, когда испытывал чудовищные проблемы с выходом из обороны. Получив возможность доставлять мяч в штрафную гренадеру Лукаку, миланцы загрузили бельгийца по полной. Он и создал оба гола – на 15-й минуте продавил оппонента, должен был забивать, но попал в защитника, а Николо Барелла удачно сыграл на добивании.

Вскоре Ромелу повторил трюк, сделав дурака из Эдмона Тапсоба. Защитник руками тянул оппонента за футболку (бельгиец, впрочем, отвечал ему взаимностью), но не смог даже как следует завалить в штрафной. Лукаку в падении протолкнул мяч мимо Лукаша Градецки. Настоящий титан. Ромелу отличился в девятом матче Лиги Европы подряд (забив на этом отрезке 12 гол) - и, таким образом, превзошел рекорд Алана Ширера.

Хаверц, разыграв в штрафной Самира Хандановича стеночку с Кевином Фолландом, вновь обратил на себя внимание ведущих клубов Европы. Бригада испанских арбитров под руководством Карлоса Дель Серро Гранде, правда, пыталась отменить гол из-за ошибочного офсайда, но вовремя спохватилась.

А затем судьи вновь едва не подыграли черно-синим, назначив нелепейший пенальти, который в РПЛ удостоился бы только «Спартак». Плечо Дэйли Синкгравена оказалось на пути мяча после передачи Данило Д’Амброзио. На повторе отчетливо видно, что голландец сделал акцентированное движение рукой, пытаясь убрать ее с траектории, да и вообще касание было выше линии подмышки, что по новым правилам игрой рукой не является вообще. Гранде послушал мнение видеоассистента, сходил к монитору и принял решение пенальти отменить. Наглядный урок Василию Казарцеву и Алексею Еськову, как должен работать VAR.

ЗВЕЗДНЫЕ ЗАМЕНЫ КОНТЕ

Никаких выводов из первого тайма леверкузенцы не сделали. Они по-прежнему продолжали владеть мячом, но ничего интересного извлечь из этого гипотетического преимущества не могли, зато лениво возвращались к своим воротам и регулярно позволяли тревожить Градецки.

Наконец напомнил о своем существовании Лаутаро Мартинес, совсем потерявшийся до перерыва. Он стал чаще получать мяч и находить передачами партнеров. Правда, от своих кондиций аргентинец по-прежнему очень далек, что было видно едва ли не в каждом эпизоде с его участием. Так что через час игры Мартинес уступил место Алексису Санчесу. Чилиец на днях расторг контракт с «МЮ» и подписал полноценный контракт с «Интером».

Особых предпосылок отыграться у «Байера» не было, а тут еще Конте задействовал свою звездную скамейку запасных, бросив в бой помимо Санчеса Кристиана Эриксена и Виктора Мозеса. «Интер» был куда ближе к третьему голу, чем «Байер» ко второму. Шансы отличиться имели Мозес, Санчес (дважды за 10 секунд), Барелла и даже Марцело Брозович.

«Интер» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Шахтер» - «Базель». А другим полуфиналистом стал «МЮ», вырвавший победу в овертайме над «Компенгагеном» и теперь ожидающий победителя четвертьфинала «Вулверхэмптон» - «Севилья». Все оставшиеся матчи, напомним еще раз, пройдут в Германии. Так что после вылета «Байера» хозяев у «Финала восьми» нет.

Лига Европы. 1/4 финала

«Интер» - «Байер» - 2:1 (2:1)
Голы: Барелла, 15 – 1:0. Р. Лукаку, 21 – 2:0. Хаверц, 24 – 2:1.
«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони (Шкриньяр, 84), Д’Амброзио (Мозес, 59), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 59), Янг, Р. Лукаку, Л. Мартинес.
«Байер»: Градецки, Л. Бендер (Беллараби, 85), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 68), Баумгартлингер (Амири, 68), Паласиос (Бэйли, 59), Хаверц, Демирбай, Диаби, Фолланд (Аларио, 85).

«МЮ» - «Копенгаген» - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Фернандеш, 95 - с пенальти.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Что грозит при «амнезии» или я забыл права домаНазваны самые популярные в России пикапы в 2020 годуПочему закипает мотор и как его спастиТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин«Готовьте задушевный мат». «Огненный» стих НазароваБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Лукаку побил рекорд Ширера и оставил «Финал восьми» Лиги Европы без хозяев (видео)
Лукаку побил рекорд Ширера и оставил «Финал восьми» Лиги Европы без хозяев (видео)
«Интер» вышел в полуфинал второго по значимости еврокубка, победив в Дюссельдорфе «Байер» (2:1).
11.08.2020 00:42
Футбол
автор: Артем Зибрак
Лучше бы промолчали. Объяснения арбитрами их судейства в матче «Спартака» пробили дно
Лучше бы промолчали. Объяснения арбитрами их судейства в матче «Спартака» пробили дно
«Советский спорт» – о словах, которыми руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин, а также арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов пытались оправдать скандальное судейство в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» (2:2).
10.08.2020 23:59
Футбол
автор: Владислав Усачев
Нжи и Игбун принесли «Динамо» победу над «Уралом». Видео всех голов 1-го тура РПЛ
Нжи и Игбун принесли «Динамо» победу над «Уралом». Видео всех голов 1-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал видео всех голов 1-го тура РПЛ.
10.08.2020 19:00
Футбол
Федун не снял «Спартак» с чемпионата. Чтобы не сняли его самого?
Федун не снял «Спартак» с чемпионата. Чтобы не сняли его самого?
Обозреватель «Советского спорта» объясняет, почему угроза Леонида Федуна не имела шансов претвориться в жизнь.
10.08.2020 18:59
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Шамиль Газизов: После матча «Спартак» – «Сочи» пять часов пытался заснуть. Не получилось
Шамиль Газизов: После матча «Спартак» – «Сочи» пять часов пытался заснуть. Не получилось
Генеральный директор красно-белых прокомментировал скандальные события 1-го тура РПЛ на канале «Матч Премьер».
10.08.2020 18:01
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Матч «Спартака» уже предлагали переиграть 33 года назад. Тогда Черенков забил выдуманный пенальти
Матч «Спартака» уже предлагали переиграть 33 года назад. Тогда Черенков забил выдуманный пенальти
В июле 1987-го на стадионе «Динамо» в Петровском парке судья испоганил встречу лидеров чемпионата СССР между «Спартаком» и «Днепром» (2:2). Скандал был похлеще, чем сейчас после игры «Спартака» и «Сочи».
10.08.2020 16:45
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Андрей Червиченко: Теперь Федуна будут травить: «Чего ж не снялся, раз обещал?»
Андрей Червиченко: Теперь Федуна будут травить: «Чего ж не снялся, раз обещал?»
Бывший президент «Спартака» считает недальновидными заявления Леонида Федуна после судейского скандала в матче с «Сочи».
10.08.2020 14:39
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Спиридонов: Я не призываю этого судью-петуха из Питера лупить, но плюнуть ему в лицо надо
Алексей Спиридонов: Я не призываю этого судью-петуха из Питера лупить, но плюнуть ему в лицо надо
Чемпион Европы по волейболу и давний болельщик «Спартака» прокомментировал «Советскому спорту» судейский скандал в матче красно-белых с «Сочи» (2:2).
10.08.2020 11:41
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
«Александр Валерьевич Дюков, уберите этих нелюдей из футбола навсегда!» Открытое письмо Ловчева
«Александр Валерьевич Дюков, уберите этих нелюдей из футбола навсегда!» Открытое письмо Ловчева
Постоянный автор «Советского спорта», известный в прошлом футболист «Спартака» и сборной Евгений Ловчев обратился к футбольному руководству после скандала в матче «Спартак» - «Сочи» (2:2).
10.08.2020 11:03
Футбол
автор: Евгений Ловчев
Оба пенальти «Сочи» в ворота «Спартака» – стопроцентные. Особое мнение Славина
Оба пенальти «Сочи» в ворота «Спартака» – стопроцентные. Особое мнение Славина
Лучше бы руководство красно-белых объяснило, почему новичок клуба на миллиард рублей так и не вышел на поле, вместо того, чтобы закатывать истерики, считает хоккейный обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин.
10.08.2020 09:35
Футбол
автор: Виталий Славин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика