Лукаку побил рекорд Ширера и оставил «Финал восьми» Лиги Европы без хозяев (видео)

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ ХАВЕРЦА?
На прошлой неделе из еврокубков выбыли три итальянские команды - «Наполи», «Ювентус» (Лига чемпионов) и «Рома» (Лига Европы). Откровенно говоря, »Интер» легко мог пополнить этот список, проведя в 1/8 финала ЛЕ кошмарный матч против «Хетафе». Тогда команду Антонио Конте спасли мощь Ромелу Лукаку и промах Хорхе Молины с пенальти. Поэтому встречу с «Байером» в Дюссельдорфе (одном из четырех немецких городов, принимающих «Финал восьми») черно-синие ожидали с тревогой.
Тем не менее, Конте полностью повторил стартовый состав. В отличие от Петера Боша, по сравнению с победной игрой четырехдневной давности против «Рейнджерс» внес сразу три изменения – в обороне у «Байера» появился Жонатан Та (вместо Свена Бендера), в опорной зоне вышел Эсекиэль Паласиос (вместо Чарльза Арангиса), а под нападающим – Карим Демирбай (вместо Флориана Вирца).
Не исключено, что для молодого лидера леверкузенцев и одного из самых талантливых молодых игроков Европы Кая Хаверца этот матч стал последним перед отъездом В АПЛ. Летом его ждут в первую очередь в «Челси».
УРОК VAR ДЛЯ КАЗАРЦЕВА И ЕСЬКОВА
Первый тайм получился событийным. »Интер» сделал надлежащие выводы из прошлого матча, когда испытывал чудовищные проблемы с выходом из обороны. Получив возможность доставлять мяч в штрафную гренадеру Лукаку, миланцы загрузили бельгийца по полной. Он и создал оба гола – на 15-й минуте продавил оппонента, должен был забивать, но попал в защитника, а Николо Барелла удачно сыграл на добивании.
Вскоре Ромелу повторил трюк, сделав дурака из Эдмона Тапсоба. Защитник руками тянул оппонента за футболку (бельгиец, впрочем, отвечал ему взаимностью), но не смог даже как следует завалить в штрафной. Лукаку в падении протолкнул мяч мимо Лукаша Градецки. Настоящий титан. Ромелу отличился в девятом матче Лиги Европы подряд (забив на этом отрезке 12 гол) - и, таким образом, превзошел рекорд Алана Ширера.
Хаверц, разыграв в штрафной Самира Хандановича стеночку с Кевином Фолландом, вновь обратил на себя внимание ведущих клубов Европы. Бригада испанских арбитров под руководством Карлоса Дель Серро Гранде, правда, пыталась отменить гол из-за ошибочного офсайда, но вовремя спохватилась.
А затем судьи вновь едва не подыграли черно-синим, назначив нелепейший пенальти, который в РПЛ удостоился бы только «Спартак». Плечо Дэйли Синкгравена оказалось на пути мяча после передачи Данило Д’Амброзио. На повторе отчетливо видно, что голландец сделал акцентированное движение рукой, пытаясь убрать ее с траектории, да и вообще касание было выше линии подмышки, что по новым правилам игрой рукой не является вообще. Гранде послушал мнение видеоассистента, сходил к монитору и принял решение пенальти отменить. Наглядный урок Василию Казарцеву и Алексею Еськову, как должен работать VAR.
ЗВЕЗДНЫЕ ЗАМЕНЫ КОНТЕ
Никаких выводов из первого тайма леверкузенцы не сделали. Они по-прежнему продолжали владеть мячом, но ничего интересного извлечь из этого гипотетического преимущества не могли, зато лениво возвращались к своим воротам и регулярно позволяли тревожить Градецки.
Наконец напомнил о своем существовании Лаутаро Мартинес, совсем потерявшийся до перерыва. Он стал чаще получать мяч и находить передачами партнеров. Правда, от своих кондиций аргентинец по-прежнему очень далек, что было видно едва ли не в каждом эпизоде с его участием. Так что через час игры Мартинес уступил место Алексису Санчесу. Чилиец на днях расторг контракт с «МЮ» и подписал полноценный контракт с «Интером».
Особых предпосылок отыграться у «Байера» не было, а тут еще Конте задействовал свою звездную скамейку запасных, бросив в бой помимо Санчеса Кристиана Эриксена и Виктора Мозеса. «Интер» был куда ближе к третьему голу, чем «Байер» ко второму. Шансы отличиться имели Мозес, Санчес (дважды за 10 секунд), Барелла и даже Марцело Брозович.
«Интер» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Шахтер» - «Базель». А другим полуфиналистом стал «МЮ», вырвавший победу в овертайме над «Компенгагеном» и теперь ожидающий победителя четвертьфинала «Вулверхэмптон» - «Севилья». Все оставшиеся матчи, напомним еще раз, пройдут в Германии. Так что после вылета «Байера» хозяев у «Финала восьми» нет.
Лига Европы. 1/4 финала
«Интер» - «Байер» - 2:1 (2:1)
Голы: Барелла, 15 – 1:0. Р. Лукаку, 21 – 2:0. Хаверц, 24 – 2:1.
«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони (Шкриньяр, 84), Д’Амброзио (Мозес, 59), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 59), Янг, Р. Лукаку, Л. Мартинес.
«Байер»: Градецки, Л. Бендер (Беллараби, 85), Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 68), Баумгартлингер (Амири, 68), Паласиос (Бэйли, 59), Хаверц, Демирбай, Диаби, Фолланд (Аларио, 85).
«МЮ» - «Копенгаген» - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Фернандеш, 95 - с пенальти.