Дзюба и «Зенит» начали новый сезон по-чемпионски (видео)

С «Ротором» мы знакомимся заново. Российским любителям футбола должны быть известны вратарь Александр Довбня (экс-«Торпедо», СКА и «Оренбург»), защитники Седрик Гогуа (аренда из ЦСКА) и Даниил Степанов (аренда из «Рубина») и нападающий Камиль Муллин (экс-«Рубин»). Эту четверку именитый в прошлом полузащитник Александр Хацкевич выставил с первых минут. Илья Жигулев и Бека Микелтадзе вышли на замену, Николай Кипиани, Алексей Евсеев и Джано Ананидзе не попали даже в заявку.

Сергей Семак воспользовался новыми правилами лимита на легионеров, выпустив в старте семерых легионеров. Помимо привычной шестерки иностранцев в основе появился Себастьян Дриусси , занявший позицию на левом фланге. Он и стал героем матча, поучаствовав в обоих голах. В остальном состав «Зенита», с учетом замены Бранислава Ивановича на Деяна Ловрена , был привычным.

В последний раз «Ротор» играл в РПЛ 16 лет назад. В 2004 году волгоградцы заняли последнее место, а в последнем туре играли против… «Зенита» (2:5). Конечно, против совсем другого «Зенита», не сумевшего тогда даже опередить «Крылья Советов» в борьбе за бронзовые медали. Теперь же питерцы приехали в статусе безоговорочно сильнейшего клуба страны. Ажиотаж в Волгограде был велик: визуально трибуны стадиона, построенного к ЧМ-2018, были заполнены наполовину.

На эмоциях хозяева в дебюте встречи пару раз сбегали в атаку, после чего едва ли не в полном составе опустились в штрафную сдерживать натиск чемпиона. Питерцы выглядели немного самоуверенными, не торопили события и пытались взломать оборону традиционными забросами на Артема Дзюбу, но даже этой игры вполноги оказалось достаточно, чтобы открыть счет. Слишком уж волгоградцы вжались. Дриусси отобрал мяч в чужой штрафной у Антона Пискунова и, не глядя, прострелил вдоль вратарской. Сердар Азмун на ближней штанге к мячу не успел, зато Дзюба на дальней без труда поразил пустые ворота. Это был 10-й гол Артема во всех турнирах 2020 года.

Разница в классе была столь велика, что крайне сложно делать какие-то выводы о перспективах команд в сезоне. Хозяева столь много времени проводили в обороне, что зенитовские 4-4-2 были больше похожи на 4-2-4 (и временами 4-3-3, когда Малком смещался в центр на помощь нападающим). Чемпионы были настолько успокоены преимуществом в счете, что не утруждали себя включением даже второй скорости. По первому тайму можно отметить только Дриусси, за это время гости нанесли единственный удар в створ.

После гола игроки «Ротора» с мячом стали действовать менее рискованно в пользу позиционных атак. Но выделить в составе хозяев кого-то сложно – слишком мало индивидуальных качеств и слишком много брака. Разве что отметим полузащитника Евгения Песегова, которому партнеры доверяли чаще, чем кому бы то ни было. Он показал хорошую точность передач (86%), но редко обострял игру.

ПОБЕДА НА ОДНОЙ НОГЕ

По такой игре совершенно потерялся Азмун. Оказавшись меж двух оппонентов («Ротор» играл в три центральных защитника), ему редко удавалось открыться. Иранскому нападающему требуется свободное пространство, чтобы продемонстрировать свое превосходство в скорости, а в тисках защитников он редко добирается до мяча. Не вписавшись в игру, он потерял уверенность. В одном эпизоде Дзюба здорово сделал скидку партнеру в штрафную, но Азмун принял мяч спиной к воротам, долго разворачивался и шанс упустил. Неспроста Семак заменил его за 20 минут до финального свистка.

Зато понравился Вильмар Барриос, разбивавший все атаки волгоградцев. После перерыва у «Ротора» редко получалось больше трех-четырех передач, и в этом заслуга колумбийца, правившего в центре поля. И он не создал впечатление слишком уж перетрудившегося, борьбу Барриос выигрывал за счет своевременного включения в эпизоды и классного чтения игры.

Низы не могли, верхи не слишком хотели. Казалось, что всех все устраивает. Чемпион набирает необходимые три очка, дебютант удовлетворяется минимальным поражением от фаворита. Но в концовке Магомед Оздоев проникающей передачей на Эмилиано Ригони (он вышел на замену) взорвал игру. Прострел аргентинца замыкал Дзюба, а Дриусси первым прибежал на добивание.

Этот гол позволил Семаку задействовать в концовке молодых Леона Мусаева, Данилу Кругового и Андрея Мостового, которых Питер планомерно подпускает к основе.

РПЛ. 1-й тур

«Ротор» - «Зенит» - 0:2 (0:1)

Голы: Дзюба, 21 – 0:1. Дриусси, 79 – 0:2.

«Ротор»: Довбня, Пискунов, Кожемякин, Гогуа, Байрыев (Николаев, 82), Степанов, Султонов (Микелтадзе, 82), Алейник, Макаров, Песегов (Жигулев, 63), Муллин (Серченков, 70).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос (Круговой, 82), Оздоев, Барриос (Мусаев, 82), Малком (Жирков, 71), Дриусси (Мостовой, 87), Азмун (Ригони, 71), Дзюба.