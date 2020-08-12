Сергей Хусаинов: Надо проверять банковские счета российских судей на предмет крупных поступлений

- На полиграфе люди отвечают «да» или «нет». О чем спрашивать судью? - Я бы задал вопрос: «Кто-нибудь в преддверии матча общался с вами? Выходил ли с какими-нибудь предложениями – по матчу или игрокам?» Но этого, конечно, недостаточно. Надо посмотреть распечатку телефонных звонков за неделю до матча, а в идеале – еще и лицевой счет в банке изучить на предмет крупных поступлений. Если в списке звонков будет один и тот же номер, логично узнать имя абонента и проверить, кто этот человек, где был в последнее время. Может, они в кафе с судьей встречались при передаче наличных. Однако для такой проверки нужна политическая воля.

- Недовольство судьями в РПЛ этим летом достигло критической отметки. Для проверки чистоплотности Сергея Лапочкина уже использовался полиграф. Теперь такой «чести», видимо, удостоится Казарцев. Это действенный метод? - Для меня полиграф - точно не критерий чистоты и истины. По большому счету, он ничего не может. Впервые, по-моему, полиграф по собственной инициативе попробовал арбитр с говорящей фамилией Чистяков . Он в матче «Краснодара» в концовке одного из сезонов дал Федору Смолову желтую карточку «за симуляцию в чужой штрафной». Арбитр находился в отличной позиции, но не заметил фола, хотя Смолов сразу показал ему разорванную бутсу. В результате форвард пропустил важнейший матч следующего тура с ЦСКА… В прессе я тогда выразил мнение, что нарушение было очевидным, и Чистяков принял решение целенаправленно. Он прошел полиграф. Но все равно его отстранили от работы во всех лигах на пару лет. То есть, по полиграфу Чистяков был чист, однако руководство РФС понимало, что это не так.

- После матча «Спартак» - «Сочи» мы получили возможность услышать переговоры Казарцева со своим видеоассистентом Алексеем Еськовым. Как относитесь к идее регулярной публикации таких отчетов?

- Транслировать эти переговоры во время матча неправильно. Вдруг кто-нибудь сможет влезть, хакеры какие-нибудь? А вот для проведения расследования после игры это классная идея. Запись переговоров как черный ящик после авиакатастрофы.

Но я бы хотел сказать о другом. То, что арбитры стали судить то в поле, то на VAR, сильно сказывается на их росте: для этих позиций нужны разные компетенции. Это как сидеть за компьютерным симулятором и думать, что ты может управлять штурвалом самолета. Подтверждение мастерства – только реальный полет. Ничто не заменит практику.

Поэтому я бы предложил разделить главных арбитров и арбитров VAR. Только должны быть постоянные бригады. Возьмите тот же матч «Спартак» - «Сочи». Судьи в поле и в комнате VAR - они вместе когда-нибудь работали или хотя бы смотрели нарезки? Так откуда взяться слаженности, сплоченности в их действиях? И такой разнобой будет происходить регулярно, пока работает нынешняя система назначений.

- Допускаете вмешательство третьих лиц в переговоры арбитров? И может ли кто-то посторонний появляться в комнате VAR?

- Технически вклиниться в переговоры наверняка возможно, а вот доступ в комнату VAR, скорее всего, исключен. Если отталкиваться от требования, что проход в комнату должен быть отдельным и закрытым от посторонних. Как в судейскую не зайти – так и тут.

- Как вы относитесь к идее Леонида Федуна привлекать к работе с VAR иностранных арбитров?

- Это хорошая идея, но реализовать ее очень сложно. Потому что и в тех лигах, откуда имеет смысл приглашать арбитров, дефицит специалистов-варовцев. К тому же мы только что говорили о необходимости многократной совместной работы одной бригады судей.

Возьмем полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Когда был назначен первый пенальти, арбитры совещались неимоверно долго. А это был простой эпизод – удар по ноге в штрафной. Это что - боязнь? Вас кто-то запугал? Так и скажите, что вас запугал какой-то бандит. А если нет, то это простейший для судейской квалификации момент. Так почему VAR разбирается так долго?

И вот другой момент из того же матча, когда при счете 0:0 Юрий Жирков завалил в штрафной Александра Соболева. VAR смотреть вообще не стали. Значит, для них эта игровая ситуация – китайская грамота…

Получается, что иностранец, который приедет на VAR, просто поседеет. А если он будет подтверждать эти удивительные решения, значит, вошел в ту же коррупционную схему. И зачем мы его тогда приглашали?

Так что предложение Федуна не гарантирует нейтралитета судей. Надо заниматься очисткой нашего судейского корпуса, чтобы в РПЛ арбитры попадали по спортивному принципу, а не по принципу лояльности.

«КАШШАИ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ХУЖЕ НЕ БУДЕТ»

- В РФС какая-то запутанная система взаимодействий между различными судейскими подразделениями – есть департамент судейства, департамент испектирования, судейский комитет, экспертно-судейская комиссия. Есть Виктор Кашшаи, есть Ашот Хачатурянц. Вы понимаете, кто управляет судейством в России?

- Я понимаю, что Кашшаи – назначенец, пришелец из другого футбольного мира. У него другая ментальность, другие опыт и знания. Никакой ответственности за отбор и подготовку арбитров он нести не может, потому что те арбитры, которые сейчас судят, были отобраны еще до него. Требовать от него изменить ситуацию невозможно. Он не знает подноготную арбитров, какими достижениями они прославились, сколько матчей отсудили.

Руководители всех этих департаментов, комитетов и комиссий – все назначенцы, они не занимаются обучением судей. Все это происходит на общественных началах на уровне республик и областей. А управлять всем этим должны профессионалы. Вот есть программа – «Таланты и наставники». Название красивое, но что там делается и как, большой вопрос.

- Кашшаи вообще занимается чем-нибудь, кроме распределения судей на матчи чемпионата России?

- Нет.

- То есть, его можно было бы заменить на искусственный интеллект или математическую формулу?

- Безусловно. Но тогда было бы сложно управлять этим процессом извне, а так – человеческий фактор. Каждый сезон-полтора руководители судейского корпуса меняются, и нам каждый раз говорят: «Подождите, пришел новый человек. Ему нужно время». Руководители меняются, а воины остаются те же. Как в анекдоте про пришедший в упадок публичный дом. Собирается кворум, думают, что делать. Руководитель говорит: «Вот, мы в экономической яме. Может, поменяем мебель?» А ему и отвечают: «Надо не мебель менять, а состав». Так и здесь – надо менять состав исполнителей, а где их взять?

- Кажется, что после ухода Александра Егорова стало только хуже. Может, он был не так уж и плох, или нынешние проблемы – его наследство?

- Когда Александр заходил, большинство арбитров, которые сейчас судят, уже работали. Он и сам был из этого отряда. Тут больше вопрос к руководителям РФС, почему был сделан такой выбор. Потому что присутствие классного арбитра не означает, что все сразу наладится. Вон в Украину приезжал Пьерлуиджи Коллина - и что? Сильно он там поднял уровень судейства? Для этого надо засучить рукава и ежедневно работать.

Руководители выбираются не по критериям их умений, а по каким-то другим. Никому не нужны незавивисые судьи. Когда Вячеслав Колосков возглавил управление футбола, он пригласил возглавить судейство Павла Казакова, судившего в 1974 году на чемпионате мира и претендовавшего тогда на финал. Он очень прилично судил, был отличным преподавателем. Казаков принимается за дело, организует учебно-тренировочные сборы, приглашает сильных преподавателей из бывших судей, присутсвует на сдаче нормативов. Закипела работа по подготовке арбитров. И вдруг через несколько лет он уходит, ничего не говоря.

Он был очень скромный дядька. И как-то на чествовании Николая Латышева мне говорит: «Серег, будь аккуратен. В нашем деле в глаза нам улыбаются, а за спиной такое несут». Я его спросил: «Почему вы ушли?» Он отвечает: «Только никому не передавай. Руководству советского футбола не понравилось, что судейский корпус стал независимым». А он профессионал до мозга костей.

Поэтому назначение элитных в прошлом арбитров не гарантирует, что они смогут, знают и захотят, чтобы руководимая ими судейская корпорация совершенствовалась и выходила на передовой уровень.

Не может быть высокого уровня арбитража и без высокого уровня футбола в лиге. Еще Йозеф Блаттер говорил, что прерогатива – воспитать арбитров из стран, которые априори не будут бороться за распределение первых мест на чемпионатах мира. Но ничего не получается, потому что для развития судейства необходимо и развитие футбола. Одного без другого не бывает.

«ЭТО В ИТАЛИИ РАБОТАЕТ. А МЫ ГДЕ ЖИВЕМ?»

- Покойный Владимир Левитин предлагал реформировать инспектирование, дав инспекторам больше полномочий и сделав их наставниками для судей, а не оценщиками, как сейчас. Как относитесь к этой идее?

- Царство небесное Владимиру Ефимовичу. Мы с ним из разных поколений, но были едины в философии судейского ремесла. Нам были близки человеческие отношения – честность, справедливость, спортивный принцип. Его предложения очень перспективные.

Еще в бытность старшим тренером сборной России мне удалось пообщаться с руководителем судейского корпуса Италии Паоло Казарином, и он рассказал, как в Италии у них устроена модель отбора судей, наставничества и воспитания. Он выстраивал эту схему на протяжении семи лет.

У Казарина была еще одна интересная практика. Каждый инспектор встречается с судьей один раз, а в следующем туре работает с другим судьей, поэтому Казарин ввел отряд негласных испекторов. Он их назначал на одного и того же судью минимум по четыре раза за сезон. Их задачей было оценивать работу судей, давать им рекомендации и отслеживать динамику прогресса. Вот это мы с Левитиным и имели в виду – профессионально наставнический инспекторский корпус был бы на пользу в развитии судейства в России.

На следующий день рассказываем все это Колоскову. Он так очки снимает: «Это где?» «В Италии». «А мы где живем?» И все, никому это не надо, система уже выстроена. Потому что у каждого судьи свой рюкзак с долгами перед командами. Вот приходил Егоров, а у судей уже были отношения с командами, сейчас пришел Кашшаи. И что? Проблема-то не исчезла. И даже усугубилась после его высказываний в прессе, когда он стал откровенно защищать судей, называя черное белым. В этот момент всем футбольным людям стало понятно, зачем он приехал. Как и до него Роберто Розетти, при котором Лучано Спаллетти позвлолял себе выбегать к судьям на поле и «отлучал» Егорова от матчей «Зенита».

Сейчас инспктора никакой роли не исполняют. Их оценки ни на что не влияют. Мне один судья сказал: «Ну, как так? Я лично поставил Сергею Лапочкину за сезон три двойки». А другой еще две двойки поставил. Итого – пять! А его признают лучшим арбитром чемпионата и назначают судить Суперкубок «Локомотив» - «Спартак».

Так что, чтобы что-то кардинально изменилось, надо, чтобы сошлись все звезды.