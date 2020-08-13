Ловрена и Гайча пишем, Кокорин и Жоаозиньо в уме. Состоявшиеся и предстоящие дебюты в командах РПЛ

Марко Николич , как и было обещано, планомерно подводит молодежь к основе. В стартовом составе оказался 21-летний полузащитник Дмитрий Рыбчинский , две результативные передачи которого обеспечили «Локо» победу в Казани. А вот 19-летний вингер Иосифов и 20-летний нападающий Агеев, переведенные в основу из молодежки клуба «Казанки», вступили в игру уже в компенсированное время. И, по крайней мере, ничего не испортили.

Сергей Семак презентовал новичка Ловрена и отлично проявившего себя в аренде Мостового в победном матче за Суперкубок России, но в премьер-лиге оба сыграли за «Зенит» впервые. »Ротор» перед бывшим защитником «Ливерпуля» трудных задач не ставил. Хорват уверенно справился со своей работой, но был мало задействован в атакующих действиях: из обороны питерцы выходили за счет передач Ярослава Ракицкого . 22-летние Мостовой и Круговой на двоих провели на поле в Волгограде чуть более десятка минут. И Круговой едва не стал автором голевой передачи: на 90-й минуте он отобрал мяч неподалеку от чужой штрафной и опасно навесил на линию вратарской. Артем Дзюба совсем немного не дотянулся.

«ЗЕНИТ» Дебютировали за клуб в РПЛ: Деян Ловрен («Ливерпуль»), Андрей Мостовой (из аренды в «Сочи»), Данил Круговой (из аренды в «Уфе»)

Вратарь-новичок «быков» Евгений Городов, как и ожидалось, остался на скамейке запасных. Вырваться из-за спины Матвея Сафонова ему будет непросто. Зато первые 17 минут в новой команде получил двукратный чемпион России Смольников (когда-то отыгравший за краснодарцев сезон-2012/13). Гости откровенно доигрывали матч против «Уфы» (3:0), поэтому защитнику сложно было себя проявить. Впереди у Смольникова - острая конкуренция с Сергеем Петровым.

ЦСКА

Дебютировал: Адольфо Гайч («Сан-Лоренсо»)

Дорогостоящий нападающий (трансфер аргентинца оценивается в 8,5 млн евро) мог открыть счет своим армейским голам, выйдя на замену за 6 минут до конца игры с «Хиками». Гайч замыкал классную передачу Наяира Тикнизяна, но с нескольких метров угодил в перекладину.

«РОСТОВ»

Дебютировал: Кенто Хасимото («Токио»)

Японский опорник тоже вышел в самой концовке. «Ростов» пытался удержать минимальное преимущество в Тамбове, и Хасимото заменил Элдора Шомуродова, запомнившись жестким стыком в центре поля.

«ДИНАМО»

Дебютировали: Даниил Фомин («Уфа»), Сергей Слепов

Кирилл Новиков с первых минут бросил в бой свое главное приобретение межсезонья. Фомину не хватало взаимопонимания с партнером по опорной зоне Шарлем Каборе, зато он продемонстрировал поставленный удар, попав со штрафного в крестовину ворот «Урала». 21-летний динамовский воспитанник Слепов вышел за минуту до конца основного времени и сходу заработал желтую карточку за неаккуратный подкат.

«СОЧИ»

Дебютировали: Сергей Терехов (в аренде из «Оренбурга»), Анатолий Немченко

Арендованный у «Оренбурга» крайний защитник сыграл заметную роль в скандальном матче на «Открытие Арене». Именно Терехов делал передачу Кириллу Заике в эпизоде с первым пенальти. В целом провел не лучший матч, получил желтую и был менее активен, чем Тимофей Маргасов на противоположном краю. Второй пенальти в ворота «Спартака» связан с именем другого дебютанта «Сочи» - 19-летнего Немченко (он попал в команду еще год назад, но в РПЛ ранее не играл). Его удар не успел заблокировать Самюэль Жиго на 88-й минуте. А что было потом, вы знаете.

«РУБИН»

Дебютировали: Михаил Меркулов («Урал»), Джордже Деспотович, Сильвие Бегич (оба – «Оренбург»)

Скандальный оттенок матча в Казани оттенил дебюты двух классных по меркам РПЛ новичков «Рубина». Меркулов, чей уход так обидел президента «Урала» Григория Иванова, провел на левом фланге обороны все 90 минут, где не дал развернуться Рифату Жемалетдинову и заработал для Дмитрия Живоглядова предупреждение. Бывший лучший бомбардир «Оренбурга» вышел за полчаса до конца, выиграл три верховые дуэли (больше всех в команде) и дважды пробил по воротам.

Но самый яркий дебют удался Бегичу: он пришел в «Рубин» еще прошлым летом (и тоже из «Оренбурга»), но пропустил весь сезон из-за травмы. Хорват в перерыве заменил Илью Самошникова, а уже через 20 минут начудил – на ровном месте отдал мяч Федору Смолову, после чего вынужден был схватить его руками и гордо удалиться с поля.

«АХМАТ»

Дебютировали: Георгий Шелия («Тамбов»), Артем Тимофеев (в аренде из «Спартака»), Идрис Умаев (из аренды в «Химках»)

Андрей Талалаев активно обновляет состав «Ахмата»: все три новичка вышли на поле с первых минут. Шелия заменил уехавшего в «Краснодар» Городова и дебютный матч отыграл на ноль. Арендованный у «Спартака» Тимофеев заменил в составе Дениса Глушакова. А Умаев сыграл 51 минуту, но на правом фланге атаки выглядел бледно, запомнившись лишь загубленным моментом в конце первого тайма.

«ТАМБОВ»

Дебютировали: Сергей Рыжиков, Никита Чичерин (оба – «Крылья Советов»), Александр Карапетян («Сочи»), Виталий Балашов («Олимпик» Донецк), Кирилл Панченко («Динамо»)

Особенно активно задействовали новичков в «Тамбове». Причем Рыжиков, Чичерин, Балашов и Карапетян вышли в основе. Увы, им не удалось не только помочь команде набрать очки, но даже заставить «Ростов» напрячься. То же касается и вышедшего на замену Панченко. Он появился на 20 минут и лишь раз успел расчехлить свою пушку, да и то неудачно.

«РОТОР»

Дебютировали: Александр Довбня, Даниил Степанов, Бека Микелтадзе (оба – в аренде из «Рубина»), Седрик Гогуа (в аренде из ЦСКА), Илья Жигулев (в аренде из «Краснодара»)

Волгоградцы в преддверии возвращения в элиту взяли в аренду несколько игроков с опытом РПЛ, но и они не помогли в первом туре вырвать ничью у чемпиона страны. Отметим лишь старательность Гогуа и Жигулева, через которого после его выхода на замену строилось большинство атак хозяев.

«УРАЛ»

Дебютировал: Давид Караев (КАМАЗ)

Не прошедший просмотр в ЦСКА нападающий вышел на замену за 20 минут до конца. Ему пока не хватает ни опыта, ни взаимопонимания с партнерами. В концовке Артем Шаболин остроумно пропускал мяч на форварда, но Караев товарища не понял и упустил шанс на перспективную атаку.

«ХИМКИ»

Дебютировал: Брайн Идову (аренда из «Локомотива»)

Защитник сборной Нигерии был лучшим в составе своей команды, но «Химкам» его усилий не хватило, чтобы зацепить хотя бы очко в игре с ЦСКА.

«УФА»

Дебютировал: Никита Белоусов, Фольмер («Спартак-2»)

Воспитанник уфимцев вышел в концовке на 7 минут, заменив Артема Голубева. Еще один дебютант – выпускник академии «Спартака» Фольмер - оказался в «Уфе» еще год назад, но лишь сейчас познал вкус РПЛ. Обоим похвастать нечем.

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