Полуфинал нуворишей. «Лейпциг» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и вышел на «ПСЖ» (видео)

ГИБКОСТЬ «БЫКОВ»

«Лейпциг» не умеет играть от обороны, чем вроде бы предоставлял мадридцам козыри для их излюбленных контратак. Вместе с тем команда у Нагельсманна быстро адаптируюется к происходящему. До передела насытив середину поля, немцы стали часто играть флангами, где создавали большинство. Вытягивая оппонентов на один край, они тут же делали перевод на противоположный.

В «Лейпциге» любой игрок в любой момент может оказаться в любой зоне. Поульсен открывался на обоих флангах, центральный защитник Дайо Упамекано поднимался в среднюю линию, а его партнер по обороне Лукас Клостерманн даже прибежал в позиционной атаке в чужую штрафную. Постоянными перемещениями своих футболистов Нагельсманн пытался запутать Симеоне.

Но »Атлетико» - тертый калач. Испанцы умело сокращали расстояние между линиями, мгновенно разжимались и уповали на стандарты. В результате в этой закрытой игре, несмотря на преимущество «Лейпцига» во владении мячом (64 процента), до Яна Облака мяч долетал реже, чем до Петера Гулачи.

НАГЕЛЬСМАНН ПЕРЕИГРАЛ СИМЕОНЕ

Тем не менее, в начале второго тайма немцам удалось забить быстрый гол. Они неспеша вели мяч вдоль штрафной и нащупали слабость на левом фланге обороны «Атлетико». Последовала передача на Забитцера, чей точный навес в штрафную реализовал мало заметный в первые 45 минут испанец Даниэль Ольмо.

18 (!) передач сделали игроки «Лейпцига» в ходе комбинации, все 10 полевых коснулись мяча в этой атаке, и все – на чужой половине поля. Фантастика!

18 - There were 18 passes in the build-up for @RBLeipzig_EN's opening goal v Atlético de Madrid, the most in the knockout stages of the 2019/20 #UCL. All 10 outfield players touched the ball, with 100% of the passes made in the opp. half (Dani Olmo, 50'). Golazo. pic.twitter.com/vXhpvoDsL0