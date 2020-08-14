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Полуфинал нуворишей. «Лейпциг» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и вышел на «ПСЖ» (видео)
14 августа 00:47
автор: Артем Зибрак

Полуфинал нуворишей. «Лейпциг» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и вышел на «ПСЖ» (видео)

Немецкий клуб, входящий в финансвоую империю «Ред Булла», одержал сенсационную победу в 1/4 финала главного еврокубка над маститыми мадридцами.

БЕЗ ВЕРНЕРА

Днем ранее «Аталанте» не удалось сдержать напор фаворита в лице «ПСЖ» и сенсационно пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Следом за итальянцами биться с фаворитом всего турнира вышел «Лейпциг», для которого само участие в плей-офф стало историческим событием. Но аппетит приходит во время еды, и, пройдя «Тоттенхэм» Жозе Моуринью в 1/8 финала, «быки» почувствовали в себе силы достичь чего-то действительно большого. Вот только задача перед командой Юлиана Нагельсманна стояла архисложная: «Атлетико» - матерый кубковый боец, выбивший из турнира действующего обладателя трофея «Ливерпуль». При этом «Лейпциг» лишился этим летом своего лидера Тимо Вернера, отправившегося в «Челси».

Соперники вышли на судьбоносную игру в привычных расстановках. Немцы традиционно играли по схеме с тремя центральными защитниками, парой Кевин Кампль – Марцель Забитцер в центре поля и Юссуфом Поульсеном на острие вместо Вернера. Диего Симеоне выбрал столь же знакомые 4-4-2 с Диего Костой и Маркосом Льоренте в линии нападения. Причем Льоренте появился в стартовом составе «Атлетико» впервые в ЛЧ-2019/20.

ГИБКОСТЬ «БЫКОВ»

«Лейпциг» не умеет играть от обороны, чем вроде бы предоставлял мадридцам козыри для их излюбленных контратак. Вместе с тем команда у Нагельсманна быстро адаптируюется к происходящему. До передела насытив середину поля, немцы стали часто играть флангами, где создавали большинство. Вытягивая оппонентов на один край, они тут же делали перевод на противоположный.

В «Лейпциге» любой игрок в любой момент может оказаться в любой зоне. Поульсен открывался на обоих флангах, центральный защитник Дайо Упамекано поднимался в среднюю линию, а его партнер по обороне Лукас Клостерманн даже прибежал в позиционной атаке в чужую штрафную. Постоянными перемещениями своих футболистов Нагельсманн пытался запутать Симеоне.

Но »Атлетико» - тертый калач. Испанцы умело сокращали расстояние между линиями, мгновенно разжимались и уповали на стандарты. В результате в этой закрытой игре, несмотря на преимущество «Лейпцига» во владении мячом (64 процента), до Яна Облака мяч долетал реже, чем до Петера Гулачи.

НАГЕЛЬСМАНН ПЕРЕИГРАЛ СИМЕОНЕ

Тем не менее, в начале второго тайма немцам удалось забить быстрый гол. Они неспеша вели мяч вдоль штрафной и нащупали слабость на левом фланге обороны «Атлетико». Последовала передача на Забитцера, чей точный навес в штрафную реализовал мало заметный в первые 45 минут испанец Даниэль Ольмо.

18 (!) передач сделали игроки «Лейпцига» в ходе комбинации, все 10 полевых коснулись мяча в этой атаке, и все – на чужой половине поля. Фантастика!

Симеоне отреагировал выходом Жоау Фелиша вместо Эктора Эрреры. Форвард составил в нападении дуэт с Костой, а Льоренте опустился на позицию мексиканца. «Атлетико» переключил скорости на максимум и начал прессинговать, чем разбил комбинационную игру соперника. Инициатива перешла к испанцам. Фелиш и сравнял счет с пенальти, который сам заработал.

Следом Симеоне выпустил Альваро Морату, полностью сменив и освежив линию атаки. А вот Нагельсманн долгое время не решался на замены, отправив в бой поначалу только Тайлера Адамса. Он придерживал свои козыри до последнего, лишь за восемь минут до конца основного времени дав поиграть Амаду Айдара и Патрику Шику. И это при пяти разрешенных заменах!

И все-таки ход Нагельсманна сработал. Очередная резкая передача на фланг одинокому Анхелиньо позволила испанцу оценить положение партнеров и сделать умнейшую передачу. Сильный удар набежавшего Адамса Ян Облак, возможно, и парировал бы, если бы не рикошет от партнера. Это первый гол американца в «Лейпциге», и сразу столь важный.

Накануне «ПСЖ» показал, как можно, уступая в один мяч к 90-й минуте, забить два мяча до конца компенсированного времени. Так что у «Атлетико» сохранялись надежды спастись. Однако эмоций испанцам не хватило. Симеоне явно готовился к овертайму, и пропущенный удар поверг его команду в состояние грогги.

Ну а 33-летний Нагельсманн продолжает творить чудеса. Пройти в плей-офф ЛЧ Моуринью и Симеоне дорогого стоит. Впереди полуфинал против «ПСЖ» Томаса Тухеля. Нас ждет не только дерби европейских клубов-нуворишей, но и дуэль двух немецких тренеров. Матч «Лейпциг» - «ПСЖ» состоится 18 августа в Лиссабоне, который принимает этим летом все игры «Финала восьми» Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/4 финала

«Лейпциг» - «Атлетико» - 2:1 (0:0)
Голы: Ольмо, 50 – 1:0. Фелиш, 71 – с пенальти – 1:1. Адамс, 88 – 2:1.

«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Юпамекано, Хальсбенберг, Лаймер (Адамс, 72), Кампль, Забитцер (Мукиэле, 90+2), Ольмо (Айдара, 83), Анхелиньо, Нкунку (Шик, 83), Поульсен.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Коке (Фелипе, 90+2), Эррера (Фелиш, 58), Сауль, Карраско, Льоренте, Диего Коста (Мората, 72).

Предупреждения: Лоди, 62. Клостерманн, 70. Кампль, 82. Айдара, 87.

Судья: Марциняк (Польша).

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Полуфинал нуворишей. «Лейпциг» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и вышел на «ПСЖ» (видео)
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