Конец заговору? «Спартак» победил «Ахмат» благодаря пенальти и штрафному (видео)

Перед этим Тедеско успел приготовить Андрею Талалаеву несколько сюрпризов. Позицию на правом фланге занял Роман Зобнин, а в центре расположились Наиль Умяров и Джордан Ларссон. Зелимхан Бакаев и Максим Глушенков, отвечавшие за игру в середине поля в матче с «Сочи», начали встречу на скамейке запасных. Александра Кокорина и Остона Урунова не оказалось и в заявке. Первый травмирован, второй, видимо, все еще гуляет по столичным магазинам.

Скандальное судейство первого матча «Спартака» в новом сезоне не позволило ответить на вопрос о том, какие амбиции команде по плечу. Игра с «Ахматом» должна была дать представление о том, действительно ли проблемы красно-белых в странном судействе. В ней неожиданно не смог принять участие Доменико Тедеско, оставшийся в отеле из-за недомогания. Командой руководил Андреас Хинкель, при котором спартаковцы уже не раз побеждали в 2020 году.

За пару часов до стартового свистка стало известно, что руководители команд провели конструктивную встречу, в ходе которой спартаковец Георгий Мелкадзе стал игроком «Ахмата» на правах аренды.

Два незасчитанных гола «Спартака»

Как ни смешно, но матч начался с очередного отмененного гола «Спартака». Ларссон здорово включился в атаку из глубины, прорвался в штрафную и со второй попытки пробил Георгия Шелию. Однако всевидящий VAR опять узрел нарушение правил со стороны красно-белых. В процессе прохода швед коснулся мяча локтем. Касание было минимальным, да еще рикошетом от корпуса, но, будем справедливы, согласно последним трактовкам, в атаке считается любая рука, тем более у автора гола. Хотя понимаем и болельщиков, встретивших это решение оглушительным свистом. В каждом туре у москвичей возникают проблемы такого характера – то голы не засчитываются, то в ворота Александра Максименко назначаются пенальти. Когда же эта черная полоса прекратится?

«Спартак» больше владел мячом, почти не отдавая его сопернику, однако половина передач хозяев последовала на своей половине поля, то есть красно-белые испытывали большие проблемы с развитием атак. Грозненцы не слишком активно прессинговали оппонентов, но встречали их высоко, в районе центрального круга и умело создавали большинство в каждой зоне. Интересно становилось только благодаря активности и нестандартных решений Ларссона, оказывавшегося то тут, то там.

Очень тяжело пришлось Мирославу Богосавацу на левом фланге обороны. Ему поочередно противостояли Ларссон и Зобнин, иногда Понсе. Серб не справлялся с оппонентами, проигрывая им в тактической грамотности и скорости. С его края и был создан лучший легальный момент – Зобнин совершил рывок и классно подал на дальнюю штангу на ногу Айртону, чей удар каким-то невероятным движением сумел отбить в штангу Шелия. Легальный, потому что еще был гол Георгия Джикии, забитый из полутораметрового офсайда.

Неудачный матч провел и атакующий полузащитник Исмаэл. Никакой контригры гости в первом тайме не продемонстрировали, и Талалаев заменил бразильца еще до перерыва. Вместо него вышел второй нападающий Андрес Понсе. Владимир Ильин опустился глубже. На последних секундах тайма венесуэлец классно открылся между центральными защитниками и едва не наказал спартаковцев за расточительность (10 ударов за тайм, 1- в створ).

«Спартак» бьет пенальти и завершает в большинстве

Во втором тайме Фемида наконец повернулась лицом к команде Леонида Федуна. После подачи Зобнина со штрафного Антон Швец положил руки на плечи Самюэлю Жиго, и Евгений Турбин сразу указал на 11-метровую отметку. Лучший игрок матча Ларссон спокойно реализовал пенальти. С учетом матча в Казани в конце июля это третья игра подряд, в которой швед отличается забитым мячом.

Джордан Ларссон (Москва) с легкостью реализует пенальти. pic.twitter.com/bE1evvXLn8 — MCHAWMAR (@MCHAWMAR1) August 14, 2020

На вторую половину хозяева вышли какими-то нервными. Особенно это касается защитников Павла Маслова и Жиго. Каждый из них совершил по откровенному привозу, не попадая по мячу в опасной близости от оппонента и собственных ворот. Повезло, что партнерам удавалось подстраховать неудачников. Не лучшим образом сыграл и Алекс Крал, обрезавший партнеров на своей половине поля.

Чувствуя, что соперник чувствует себя неуверенно, Талалаев выпустил атакующих игроков Одисе Роши и Лечи Садулаева, а вместе с ними вышел и воспитанник «Спартака» Александр Пуцко. Он заменил Зорана Нижича, потерявшего сознание после того, как подставился под пушечный удар Соболева. Мяч попал ему в голову. Здоровья защитнику!

Замены Талалаева не сработали. Напротив, «Спартак» стал выжидательно владеть мячом, провоцируя соперника на ошибку. И дождался ее. Проведший очень приличный матч Айртон здорово на скорости убегал от Максима Ненахова и вынудил его сфолить на желтую. Последовала подача, Соболев скинул мяч Эсекьелю Понсе, и бывший до того момента в тени форвард удвоил преимущество. Таким образом, оба гола «Спартак» забил после розыгрышей стандартов. Красно-белые и раньше нередко результативно разыгрывали стандарты, но раз за разом голы отменялись из-за нарушений.

2:0! Александр Соболев отдал пас на Эсекьеля Понсе, который попал в створ ворот, но вратарь замер! pic.twitter.com/UVx2nBa5uc — MCHAWMAR (@MCHAWMAR1) August 14, 2020

В целом «Спартак» провел действительно хороший матч, в котором имел значительное преимущество, создал несколько интересных моментов, качественно контратаковал и разыгрывал стандарты и был намного более продуктивен в позиционном нападении. Особенно понравились легионеры Айртон (совершил много рывков, обыгрывал оппонентов на фланге), Крал (руководил атаками в центре поля) и Ларссон. Отметим и Соболева, нанесшего аж пять ударов и ассистировавшего Понсе!

О том, насколько сложно далась игра грозненцам, говорит хотя бы тот факт, что они заработали за игру девять предупреждений (против двух у «Спартака»), а Ненахов и вовсе не доиграл матч из-за удаления. Пожалуй, основной причиной поражения «Ахмата» видится слишком рискованный стиль игры Талалалева. В гостях против фаворита он не стал запирать команду на своей половине поля и, как следствие, получил свободные зоны на флангах и в опорной зоне, чем и пользовались спартаковцы.

РПЛ. 2-й тур

«Спартак» - «Ахмат» - 2:0 (0:0)

Голы: Ларссон, 52 – с пенальти – 1:0. Э. Понсе, 69 – 2:0.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Зобнин, Умяров (Ещенко, 75), Крал, Айртон, Ларссон (З. Бакаев, 83), Э. Понсе (Глушенков, 88), Соболев.

«Ахмат»: Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич (Пуцко, 63), Богосавац, Иванов, Швец, Харин (Роши, 63), Исмаэл (А. Понсе, 41), Бериша (Адамов, 82), Ильин (Садулаев, 64).

Предупреждения: Бериша, 2. Швец, 26. Харин, 38. Исмаэл, 40. Крал, 40. Семенов, 50. Ненахов, 68. Богосавац, 72. Зобнин, 86. Роши, 90+5.

Удаление: Ненахов, 77 (2 жк).

Судья: Турбин (Дмитров).