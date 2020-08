«Бавария» не оставила от команды Месси мокрого места. Восемь голов «Барса» еще не пропускала (видео)

Несмотря на высочайшие ставки, команды начали матч на встречных курсах. Ни «Бавария», ни «Барса» не привыкли в своих чемпионатах играть от обороны и не стали отказывать свою стилю. Результатом перестрелки стали два гола уже в первые семь минут. Сначала раскрывшийся в этом сезоне в роли суперассистента Мюллер сыграл в стенку с Левандовски и точно пробил в дальний угол.

What A Goal from Muller #FCBFCB pic.twitter.com/u8Ltc1aCee

Но «Барса» отыгралась моментально. Жорди Альба открылся под длинную передачу на одной линии с защитниками и прострелил вдоль штрафной, а Давид Алаба красиво срезал мяч в свои ворота.

Game On. Alaba with an own goal#FCBFCB pic.twitter.com/EYabLWnA34