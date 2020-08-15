«Бавария» не оставила от команды Месси мокрого места. Восемь голов «Барса» еще не пропускала (видео)

Мюнхенцы выбрали традиционные 4-2-3-1 с Робертом Левандовски на острие. О нем каталонцы перед игрой отзывались как о великом футболисте . После чего, впрочем, добавляли, что Лионель Месси вообще вне конкуренции. ТНасчет конкуренции теперь можно поспорить...

Смена поколений в «Барсе» все-таки затянулась. Средний возраст стартового состава на матч с «Баварией» - 29 лет и 329 дней. Это самая «старая» команда каталонцев в рамках Лиги чемпионов. На этом фоне мюнхенцы выглядели настоящим сплавом опыта ( Мануэль Нойер, Томас Мюллер ) и молодости ( Альфонсо Дэвис, Серж Гнабри ). Игра показала, что перестраивать «Барсу» надо прямо сейчас, пока еще есть время до закрытия трансферного окна. Иначе - впереди полный провал.

Четвертьфинал «Барселона» - «Бавария» изначально представлялся самым статусным. Оба клуба дошли до этой стадии Лиги чемпионов 18-й раз - чаще этого никто не делал... Кике Сетьен не мог выставить на игру травмированного защитника Самюэля Умтити и отказавшегося играть за «Барсу» после подписания контракта с «Ювентусом» Артура , зато в заявку впервые за долгое время попал Усман Дембеле . При этом в запасе остались Антуан Гризманн и Иван Ракитич: ставка была сделана на пару Серхио Бускетс – Френки де Йонг.

Несмотря на высочайшие ставки, команды начали матч на встречных курсах. Ни «Бавария», ни «Барса» не привыкли в своих чемпионатах играть от обороны и не стали отказывать свою стилю. Результатом перестрелки стали два гола уже в первые семь минут. Сначала раскрывшийся в этом сезоне в роли суперассистента Мюллер сыграл в стенку с Левандовски и точно пробил в дальний угол.

Но «Барса» отыгралась моментально. Жорди Альба открылся под длинную передачу на одной линии с защитниками и прострелил вдоль штрафной, а Давид Алаба красиво срезал мяч в свои ворота.

Матч подавался не только как противостояние Левандовски и Месси, но и как дуэль лучших вратарей Германии и мира - Нойера и Марка-Андре тер Штегена. Что ж, для голкипера каталонцев игра получилась провальной. Тер Штеген чудовищно нервничал и кошмарно ошибался в передачах, подарив немцам несколько опасных атак. Кроме того, ему совершенно не удавалось спасать партнеров. Достаточно сказать, что в первые полчаса он четыре раза доставал мяч из сетки, отбив всего два удара.

Впрочем, косячил не только сам тер Штеген. Второй гол пришел после того, как Нелсон Семеду подсунул мяч Серхи Роберто. Тот совершил потерю, последовала контратака, завершившаяся прошивающим ударом Ивана Перишича из пределов штрафной.

GOOOOOOOL DE IVÁN PERISIC!!! GOL DEL BAYERN! 🔥



pic.twitter.com/JpjrgzJqPo — Guardianes Del Fútbol (@GuardianesFut) August 14, 2020

Спустя всего шесть минут баварцам удалась вертикальная передача. Леон Горецка классно в касание забросил мяч за спину Клеману Лангле на ход Гнабри, и тот сильно пробил под тер Штегеном. Отметим, как классно Гнабри стал открываться в зоне еще до того, как Горецка получил передачу. Еще не приняв мяч, он знал, куда надо пасовать. В этом вся «Бавария», выглядевшая на фоне «Барсы» скоростной, современной и технологичной.

Второй гол Мюллера еще четыре минуты спустя окончательно похоронил надежды каталонцев на выход в полуфинал (и опять контратака началась с потери у штрафной «Барсы»). А ведь играть оставалось еще целый час. Но сине-гранатовые не сделали выводов из происходящего и все так же через короткий пас пытались выбираться из обороны. В результате мячом они владели больше соперника, но очень тяжело переходили через центр поля. За 45 минут Месси и компания нанесли только три удара против 14 (!) у «Баварии». Семикратное преимущество, пожалуй, не отражает происходившего на поле («Барса» все же была не настолько плоха), но наглядно демонстрирует разницу в качестве игры.

VIROU PASSEIO! Thomas Müller faz mais um para o Bayern! Que massacre!



Barcelona 1 x 4 Bayern de Munique#ChampionsNoED #UCL



pic.twitter.com/ytNke87phR — Esporte Dinâmico (de 🏠) (@EsporteDinamico) August 14, 2020

ТРЕТИЙ НЕМЕЦКИЙ ТРЕНЕР В ПОЛУФИНАЛЕ ЛЧ

В перерыве Сетьен заменил Роберто на Гризманна, перейдя с 4-4-2 на 4-3-3, но на ходе игры эта перестановка никак не сказалась. И во втором тайме «Бавария» классно бежала вперед и дневала и ночевала в штрафной тер Штегена. Ханс-Дитер Флик никаких замен делать не стал. В первом тайме из игроков середины поля/атаки только Тьяго Алькантара остался без результативных действий, так что тренера, понятное дело, все устраивало.

Кажется, начало тайма способствовало некоторой благодушности игроков «Баварии». Йозуа Киммих второй раз за матч упустил Алабу. Защитник отдал мяч Луису Суаресу, тот обыграл на замахе Жерома Боатенга и сократил отставание. Для уругвайца это важный гол – первый с 2015 года в Лиге чемпионов за пределами «Камп Ноу». За это время Суарес провел на поле почти 2 тысячи минут.

Messi acha Jordi Alba, Suárez dribla Boateng e diminui:



Bayern 4x2 Barcelona pic.twitter.com/Vd8Zt20KXv — Sala12 (@OficialSala12) August 14, 2020

Впрочем, счет 4:2 только разозлил баварцев - и они стремительно превратили разницу в неприличную. Дэвис, которому прочили тяжелейшую борьбу против Месси, сделал дурака из Семеду у боковой линии, протащил мяч до вратарской и выкатил на пустые ворота Киммиху. Это уже выглядело, как издевательство. В последний раз «Барса» получала пять мячей в свои ворота в далеком 1976 году в Кубке УЕФА от «Левски» (4:5).

GOAL ! Kimmich scores vs Barcelona. 2-5. (Great Goal) pic.twitter.com/eDxxdVbWXy — OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) August 14, 2020

А что Месси? Он не выглядел худшим в составе «Барселоны», но привычную магию не демонстрировал. Вместо противостояния с Дэвисом на краю большую часть времени провел в центре поля, где властвовали Алькантара и Горецка. Видаль, Бускетс и де Йонг очень слабо помогали своему капитану.

В общем, «Бавария» была ближе к еще более крупной победе, чем «Барселона» к тому, чтобы отыграться. Но и восемь забитых тер Штегену мячей - это что-то невероятное. Под занавес парочку отгрузил бывший игрок каталонцев Филипе Коутиньо.

Чем-то происходящее на стадионе «Да Луш» (напомним, «Финал восьми» Лиги чемпионов целиком проходит в Лиссабоне) напомнило полуфинал Германия - Бразилия на ЧМ-2014, когда бундестим деклассировала кудесников мяча со счетом 7:1.

А еще игра на «Да Луш» стала очередным доказательством величия немецкой тренерской школы. Флик стал третьим специалистом из Германии в полуфиналах ЛЧ-2019/20. До него «ПСЖ» вывел туда Томас Тухель, аа «Лейпциг» - Юлиан Нагельсманн. Кажется, не совсем того немца выбрал в прошлом году «Спартак». Хотя на тот момент Доменико Тедеско котировался уж точно не ниже Флика и примерно на одном уровне с Нагельсманном и Тухелем.

Ну а песенка Сетьена в «Барсе» наверняка спета. Вместе с президентом клуба Жозепом Бартомеу. После 2:8 сохранить свои должности им не удастся. Теперь ждем последнего полуфиналиста, который определится в матче «Ман Сити» и «Лиона». Если Пеп Гвардиола выйдет на такую «Баварию», вот это будет блокбастер.

Лига чемпионов. 1/4 финала

«Барселона» - «Бавария» - 2:8 (1:4)

Голы: Мюллер, 4 – 0:1. Алаба, 7 – в свои ворота – 1:1.Перишич, 21 – 1:2. Гнабри, 27 – 1:3. Мюллер, 31 – 1:4. Суарес, 57 – 2:4. Киммих, 63 – 2:5. Левандовски, 82 – 2:6. Коутиньо, 85 – 2:7. Коутиньо, 88 – 2:8.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто (Гризманн, 46), Бускетс (Фати, 70), де Йонг, Видаль, Месси, Суарес.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг (Зюле, 76), Алаба, Дэвис (Толиссо, 84), Алькантара, Горецка (Лукас Эрнандес, 84), Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Перишич (Коман, 67), Левандовски.