Восемь причин, по которым «Бавария» забила «Барселоне» восемь мячей

В момент назначения Флика не все даже могли вспомнить, кто это такой. Ханс-Дитер сам играл за «Баварию» в конце 80-х, а с 2006-го был ассистентом в сборной Германии. Его роль в чемпионстве 2014-го огромна - Флик занимался стандартами, готовил для Йоахима Лева тактические планы. Потом работал в немецком футбольном союзе, и с радаров, в общем-то пропал.

У Ковача возникли проблемы и с управлением коллективом, и с отношениями внутри него. Левандовски все чаще думал о трансфере, Томас Мюллер - об уходе из родного клуба, а его жена Лиза однажды высказалась в духе «для принятия очевидного решения человеку потребовалось 70 минут», намекая на появление своего мужа на поле лишь в концовке игры. Мюллер начинал в запасе в шести матчах подряд - прежде с ним такого не бывало.

Самая главная, значимая и объемная причина успеха. В прошлом сезоне Нико Ковач сделал «Баварию» чемпионом, но качество игры устраивало не всех. Да и дортмундская «Боруссия» сама вручила трофей. Из Лиги чемпионов «Ливерпуль» выставил «Баварию» пинком. И от отставки в ноябре хорвата не спала даже одержанная за месяц до этого победа в Лондоне над «Тоттенхэмом» (7:2).

Теперь на требл идет новая «Бавария». И у нее отличные шансы. И вот почему.

Собственно, за эти 20 лет были четыре варианта «Баварии», которые имеет смысл сравнивать с нынешней. Хитцфельда - начала 90-х. Романтика, Кан, Маттеус, Баслер, Эффенберг, и все такое. Затем Магата - с странными для себя игроками вроде иранцев Али Даеи, Вахида Хашемяна и Али Карими. Она два раза подряд делала золотой дубль. Гвардиолы - не сумев добиться успеха в Европе, она сделала очень многое для собственного развития, и прогресса сборной. Ну и, конечно, «Бавария» Хайнкеса. Напомнившая всем, что немецкие команды часто называют «машинами». В 2013-м, уже после объявления об уходе тренера в конце сезона, она прошлась по всем катком, сделав требл.

Скорее всего, назначение Флика - последнее важное решение легендарной управленческой пары Ули Хенесса и Карлхайнца Румменигге - они покидают клуб. И оно оказалось верным. Он быстро успокоил команду, вернул привычный стиль игры, разгромил «Боруссию» (4:0). Даже два поражения на стыке ноября и декабря не сбили мюнхенцев с пути.

Флик провел во главе «Баварии» 34 игры. 31 победа при одной ничьей и двух поражениях. После “коронавирусной” паузы вообще идут одни сплошные победы.

СТИЛЬ

Что такое «баварский стиль», лучше всего объяснит история, случившаяся еще при Гвардиоле. 21 апреля 2015-го. «Бавария» проиграла «Порту» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:3). Уже в туннеле перед ответной встречей Томас Мюллер и Филипп Лам посоветовали партнерам забыть об установке тренера, обожающего контроль мяча и попросили их быть более “конкретными”. К концу первого тайма счет был 5:0.

Ситуативно (и довольно редко) «Бавария» может играть на контратаках. Может играть в контроль мяча. Но она не должна отказываться от агрессии - именно об этом говорили Лам и Мюллер.

Валерий Лобановский любил повторять, что самый худший путь для тренера - просто эксплуатировать талант игроков. Именно этим занимался Ковач, команда зачахла, и в его последнем матче была выметена с поля бывшим клубом хорвата «Айнтрахтом» (5:1).

И даже до того, как Флик вышел на дорогу сплошных побед, «Бавария» стала возвращаться к тому, чем должна быть всегда. Mia San Mia. Мы те, кто мы есть.

Гвардиола проповедовал более утонченный стиль - так он сейчас тоже присутствует. Анчелотти не смог соединить свои мысли с наработками испанца, а Флик вернул те элементы, которые нужны были ему (и которые использовала сборная на ЧМ-2014). Он надстроил на умение игроков комбинировать мощь и силу. Получилось нечто страшное (спросите Месси, если не верите).

МЮЛЛЕР

При всем величии Левандовски (которого абсолютно все опросы признают лучшим игроком планеты в этом году), все же ключевым для «Баварии» остается не вполне складный, не очень техничный мастер «корявых» голов.

Возглавив команду, Флик тут же вернул его на поле. И Томас - в общем-то душа этой команды, никогда не игравший вне ее - немедленно расцвел. Да так, что сейчас выглядит даже ярче себя молодого. За последние 10 лет больше него в бундеслиге забили только Левандовски и Ройс. А в этом сезоне Мюллер установил рекорд лиги по голевым передачам (21).

Роль Мюллера на поле не поддается классическим описаниям футбольных амплуа и позиций на поле. Он сам себе придумал определение «Раумдойтер» (интерпретатор пространства). Причем это было еще в самом начале его карьеры - при Луи Ван Гале. Голландец как-то сказал - «Пока я в «Баварии», Мюллер будет играть всегда».

Томас может действовать на любой позиции в атаке. Его главная задача - находить свободное пространство, разрушать защиту и создавать таким образом моменты.

«Томас не лучший в мире футболист. Но он точно лучший в той роли, которую для себя выбрал» - так говорил о нем Юпп Хайнкес.

«Мюллер чаще других теряет мяч, его игра головой посредственна, у него не лучшая скорость, и не хватает точности ударов. И все же он поразительно талантливый футболист» - а так Гвардиола.

Оба они использовали по максимум игровой интеллект Томаса и его умение найти именно ту точку на поле, из которой можно сыграть максимально опасно. Ковач с этим не справился (возможно, не хватило игрового интеллекта), а Флик знал и Мюллера, и как его использовать. Играя под Левандовски, Томас может оказаться по ситуации на любом из флангов, а может и пойти на завершение. И всегда это будет опасно.

ЛЕВАНДОВСКИ

Очень жаль, что «Золотой мяч» в этом году так и не будет вручен. У поляка на него огромные шансы. Он близок к победе в трех турнирах, и уже забил 54 мяча в 45 играх. Его боятся абсолютно все, и вчера было хорошо видно, насколько на нем были сконцентрированы Пике и Лангле. И даже если Роберту не удается отличиться самому - это всегда дает шансы его партнерам.

И даже на судей его нынешний авторитет, похоже оказал давление - они засчитали довольно спорный гол в ворота «Барселоны». При том, что «Бавария» создавала ему моменты весь матч - результат пришел лишь в концовке. Но не потому, что Левандовски делал что-то неправильно.

У него, ведь, по сути, вообще нет слабых мест. Скорость - при нем. Головой играет отлично. Бьет с обеих ног. Играет в пас едва ли не лучше всех центрфорвардов в мире. Открывается - прекрасно. А самое главное - Левандовски совершенно не концентрируется на чем-то одном. Он играет максимально полезно для команды в любом эпизоде. Вспомните сброс на первый гол Мюллера - как технично и заботливо он выложил мяч партнеру.

Столь идеально подходящего своей команде форварда у «Баварии» не было очень давно. Который, к тому же, продолжает развиваться в свои без малого 32. Он четвертый бомбардир в истории Лиги чемпионов. И единственный в топ-5 - кто еще не побеждал в турнире. Мотивации - хватает!

НОЙЕР

Кому-то может показаться странным включение вратаря в список причин, по которым «Бавария» назабивала «Барселоне» столько, сколько редко сейчас забивают в хоккее. Но Нойер как раз самая прямая причина.

Известно, что они с Марком-Андре Тер Штегеном - не то, чтобы недолюбливают друг друга, но отношения у них прохладные. Каждый считает, что именно он должен быть первом номером сборной. Каждый говорит об этом много и часто.

Нойер за время пребывания в «Баварии» вообще отлично впитал в себя ее напускное высокомерие, которым она давит на практически любого соперника. И научился делать это сам. С первых минут вчерашнего матча казалось, что только увидев Мануэля - Тер Штеген, извините, “наложил в штаны”. Весь первый тайм он паниковал, отдавал неточные передачи, суетился.

Вторая часть заслуги Нойера - его великолепная игра ногами, в том числе и за пределами штрафной. Которую он показал чуть ли не в 300-й раз. «Бавария» не боится отдавать мяч назад, защитники не боятся выходить вперед максимально высоко. Знают, что Нойер в воротах не стоит, а в прямом смысле слова играет. И поможет, если что.

СТРАТЕГИЯ

Некоторые вопросы о том, какую стратегию и тактику на этот матч выберет Флик - были. Казалось, «Барселона» должна быть в ярости от упущенного чемпионского титула (теперь она вообще впервые с 2007-го осталась без трофеев) и у нее есть волшебник Месси.

Однако Флик нисколько не изменил своим принципам. Из пяти последних игр между этими клубами в Лиге чемпионов «Бавария» выиграла четыре. Ни о какой боязни «Барселоны» речи и быть не могло. Тем более, текущее состояние команд ясно указывало, что «Бавария» фаворит матча.

Флик выстроил модель с высокой линией защиты, с первых минут стал давить на вратаря и оборону «Барселоны». А она в таких случаях теряется, из-за чего не может нормально вывести мяч в среднюю линию и допускает ошибки. В последнее время этим пользовались «Ливерпуль» (4:0), «Рома» (3:0) и »ПСЖ» (3:0). А когда-то по похожей модели киевское “Динамо” одержало свои незабываемые победы (3:0, 4:0).

Месси от игры «Бавария» отрезала почти полностью. У него не получалось ровным счетом ничего. Суарес из своих 24 передач в этом матче 9 выполнил, разыгрывая мяч с центра. Про защитников и Тер Штегена и говорить излишне - давление на них было феноменальным.

НАСТРОЕНИЕ

Пожалуй, самый удивительный аспект вчерашнего матча. Одним из наиболее запомнившихся стал момент после автогола Алабы. Нойер подошел и отвесил ему шлепок. Алаба засмеялся. Против «Барселоны». В четвертьфинале Лиги чемпионов. В экстремальной ситуации, когда он играется из одного матча на пустом стадионе в чужом городе. Он засмеялся!

Когда «Бавария» пребывает в таком настроении в играх с «Кельном» или «Майнцем» - это неудивительно. Но тут-то в соперниках был один из лучших клубов мира. Но никакого давления чувством ответственности мюнхенцы не испытали. Подтвердил это после игры и Мюллер, сказав “Нам было весело!”.

Не знаю, что именно говорил команде Флик, но «Бавария» обошлась без самоуверенности, при этом будучи настолько уверенной в успехе, насколько это вообще видится возможным. Да, они знали о проблемах каталонцев, понимали, что Месси моложе не становится, что Кике Сетьен с трудом подбирает тактику, что Умтити заболел коронавирусом.

И все это обернули себе на пользу. И даже несмотря на два пропущенных мяча - лишь раз за матч дали слабину. Как раз после автогола. Там была барселонская пятиминутка. А потом - Mia San Mia. Бесконечная.

КОУТИНЬО

Бразилец обеспечил «Баварии» безжалостность в конце - когда соперник уже готов был просто уйти прочь с поля, если бы правила футбола такое допускали. Все просто - он принадлежит «Барселоне» и был предельно мотивирован. Свой среди чужих. У него было всего 15 минут - и этого хватило на два забитых мяча и голевой пас.

Вообще менеджмент «Барселоны» в последние годы напринимал достаточно странных решений. Безумные покупки вроде Дембеле. Покупки странные, вроде Коутиньо, с которым непонятно, что делать. Оба, кстати, могут несколько облегчить клубную кассу. Если Коутиньо выиграет Лигу чемпионов - «Барса» выплатит «Ливерпулю» дополнительные 5 миллионов Евро. Причем, не важно, в каком клубе выиграет.

А за Дембеле, просидевшего весь матч на скамейке - в случае его перепродажи (которая более чем вероятна) - придется доплатить «Боруссии» 22 миллиона евро.

И каждый из этих игроков сейчас выстраивает свою дальнейшую карьеру. У Коутиньо в «Баварии» получается далеко не всегда, но вчера его игра стала «вишенкой на торте», тем самым обстоятельством, что украсило концовку этого безумного матча.