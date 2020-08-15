Объявил бойкот Лукашенко, вывел ЦСКА в лидеры. Гол белоруса Шкурина принес армейцам победу (видео)

На 25-й минуте Алан Дзагоев на линии штрафной отклеился от защитников, занес ногу в готовности пробить по воротам. Однако вместо удара армеец схватился за заднюю поверхность бедра и вскоре попросил замену. Второй тур кряду...
В дебюте матча Дзагоев стал заметной фигурой. Именно он на подступах к штафной заработал опасный штрафной. Игорь Дивеев пробил не так сильно и точно, как в недавнем дерби с «Локомотивом» в Черкизове, когда потряс крестовину.
Дзагоева заменил форвард-гренадер Илья Шкурин, накануне отказавшийся играть за сборную Белоруссии, пока президентом остается Александр Лукашенко. А в стартовом составе хозяев вышли десять россиян и один легионер - Арнор Сигурдссон. Исландец заменил Федора Чалова, которого беспокоили боли в колене. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пояснил, что они решили не рисковать и поберечь форварда для матча третьего тура с «Зенитом», который состоится в ближайшую среду в Санкт-Петербурге.
По-прежнему нет в заявке Николы Влашича, а новичок Адольфо Гайч – среди запасных. Пока он готов сыграть минут 30...
Едва появился Шкурин, красно-синие открыли счет. Мяч в три паса был доставлен в штрафную, куда ворвался Константин Кучаев. За последнюю передачу Сигурдссона можно поставить «отлично», за действия обороны, которая оставила свободным коридор, - «неуд». Герой матча первого тура с «Химками» (2:0) опять пробил не на силу, а на технику, в левый от Сергея Рыжикова угол. Через месяц самому великовозрастному игроку РПЛ исполнится 40 лет, к слову, в этом возрасте полвека назад провел последний официальный матч легенда Лев Яшин, причем против ЦСКА.
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💪 Константин Кучаев забивает во втором матче подряд. ⠀ 📺 #ЦСКАТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»
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Вышедший Шкурин мог стать героем первого тайма, если бы исполнил передачу на партнера, готового выйти один на один с Рыжиковым. Но форвард сунул мяч точно в ноги защитнику Адесойе Ойлевойе.
Еще один голевой момент хозяев, созданный Кучаевым и Марио Фернандесом, завершился ударом Сигурдссона в перекладину. Отскочивший от нее мяч попал в кисть оборонца Алексея Грицаенко, опустившегося на четвереньки. Рефери Владимир Москалев пенальти не назначил. Посчитав, что у «волков» рук нет. Это шутка. На самом деле контакт мяча с опорной рукой обороняющегося фолом не считается.
Кстати, Москалев работал на победном матче «Тамбова» в Москве со «Спартаком». Тогда рефери из Воронежа, лишенный VAR, назначил два пенальти, отменил гол Александра Соболева и не заметил отмашку Джордана Ларссона, предшествовавшему забитому шведом мячу.
А что гости? Первые полчаса они помышляли лишь об обороне, включая их нового капитана Кирилла Панченко, когда-то примерявшего форму ЦСКА. Форвард-новичок Александр Карапетян мяча не получал. Только за пять минут до перерыва Игорь Акинфеев впервые поймал мяч руками после навеса Панченко, превратившегося в удар.
Вскоре капитан хозяев достал мяч из сетки. После навеса слева Павла Карасева форвард сборной Армении поставил детский мат молодому защитнику Вадиму Карпову, допустившему позиционный промах в центре штрафной, и неотразимо пробил головой.
Напомним, в матче с «Химками» армейцы забили мяч в раздевалку и сняли вопрос о победителе. Теперь все повернулось на 180 градусов.
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⚽️ Гол Александра Карапетяна в концовке первого тайма. ⠀ 📺 #ЦСКАТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»
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После перерыва гости осмелели и… пропустили. Фернадес высокой свечой направил мяч на левый фланг Георгию Щенникову, тот навесил в центр штрафной, Шкурин пробил головой, Рыжиков в отчаянном броске парировал удар, но на повторный среагировать был не в состоянии. Белорус преуспел на добивании и реабилитировался за брак в первом тайме.
Тут-то вмешался VAR. Смотрели, покинул ли мяч поле при навесе Фернандеса. Посчитали, что нет. Так состоялся первый гол Шкурина в РПЛ.
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💪 Дебютный гол Ильи Шкурина в Тинькофф РПЛ. ⠀ 📺 #ЦСКАТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»
Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)
На 63-й минуте вышел Гайч. Игру на себя аргентинец не брал, предпочитая действовать подыгрыше. Пока его физические кондиции не на уровне. Через пять минут гости вполне могли отыграться. После углового в сутолоке Акинфеев, словно краб, лежа ногой откинул мяч в сторону.
В концовке Шкурина заменил Яка Бийол. Автору победного гола было обидно покидать поле, но впереди матч с «Зенитом». Думается, белорус место в составе заслужил. Впрочем, на в добавленное время гости упустили два реальных голевых момента. Красивую комбинацию, начатую длинным кроссом, завершал вышедший с лавки Виталий Балашов. Но его удару на технику из штрафной в дальний угол не хватило точности. А потом Олевойе, высочив из-за спин соперников, в падении угодил в стойку. В который уже раз замены Гончаренко сыграли на ослабление команды.
Тем не менее ЦСКА удержал победу и возглавил таблицу. Хотя бы ненадолго.
РПЛ. 2-й тур
ЦСКА - «Тамбов» - 2:1 (1:1)
Голы: Кучаев, 29 - 1:0. Карапетян, 42 - 1:1. Шкурин, 55 - 2:1.
Турнирная таблица