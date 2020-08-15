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Объявил бойкот Лукашенко, вывел ЦСКА в лидеры. Гол белоруса Шкурина принес армейцам победу (видео)
15 августа 20:08
автор: Владислав Домрачев

Объявил бойкот Лукашенко, вывел ЦСКА в лидеры. Гол белоруса Шкурина принес армейцам победу (видео)

Команда Виктора Гончаренко во втором туре РПЛ с трудом переиграла на своем поле «Тамбов» (2:1).

На 25-й минуте Алан Дзагоев на линии штрафной отклеился от защитников, занес ногу в готовности пробить по воротам. Однако вместо удара армеец схватился за заднюю поверхность бедра и вскоре попросил замену. Второй тур кряду...

В дебюте матча Дзагоев стал заметной фигурой. Именно он на подступах к штафной заработал опасный штрафной. Игорь Дивеев пробил не так сильно и точно, как в недавнем дерби с «Локомотивом» в Черкизове, когда потряс крестовину.

Дзагоева заменил форвард-гренадер Илья Шкурин, накануне отказавшийся играть за сборную Белоруссии, пока президентом остается Александр Лукашенко. А в стартовом составе хозяев вышли десять россиян и один легионер - Арнор Сигурдссон. Исландец заменил Федора Чалова, которого беспокоили боли в колене. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пояснил, что они решили не рисковать и поберечь форварда для матча третьего тура с «Зенитом», который состоится в ближайшую среду в Санкт-Петербурге.

По-прежнему нет в заявке Николы Влашича, а новичок Адольфо Гайч – среди запасных. Пока он готов сыграть минут 30...

Едва появился Шкурин, красно-синие открыли счет. Мяч в три паса был доставлен в штрафную, куда ворвался Константин Кучаев. За последнюю передачу Сигурдссона можно поставить «отлично», за действия обороны, которая оставила свободным коридор, - «неуд». Герой матча первого тура с «Химками» (2:0) опять пробил не на силу, а на технику, в левый от Сергея Рыжикова угол. Через месяц самому великовозрастному игроку РПЛ исполнится 40 лет, к слову, в этом возрасте полвека назад провел последний официальный матч легенда Лев Яшин, причем против ЦСКА.

Вышедший Шкурин мог стать героем первого тайма, если бы исполнил передачу на партнера, готового выйти один на один с Рыжиковым. Но форвард сунул мяч точно в ноги защитнику Адесойе Ойлевойе.

Еще один голевой момент хозяев, созданный Кучаевым и Марио Фернандесом, завершился ударом Сигурдссона в перекладину. Отскочивший от нее мяч попал в кисть оборонца Алексея Грицаенко, опустившегося на четвереньки. Рефери Владимир Москалев пенальти не назначил. Посчитав, что у «волков» рук нет. Это шутка. На самом деле контакт мяча с опорной рукой обороняющегося фолом не считается.

Кстати, Москалев работал на победном матче «Тамбова» в Москве со «Спартаком». Тогда рефери из Воронежа, лишенный VAR, назначил два пенальти, отменил гол Александра Соболева и не заметил отмашку Джордана Ларссона, предшествовавшему забитому шведом мячу.

А что гости? Первые полчаса они помышляли лишь об обороне, включая их нового капитана Кирилла Панченко, когда-то примерявшего форму ЦСКА. Форвард-новичок Александр Карапетян мяча не получал. Только за пять минут до перерыва Игорь Акинфеев впервые поймал мяч руками после навеса Панченко, превратившегося в удар.

Вскоре капитан хозяев достал мяч из сетки. После навеса слева Павла Карасева форвард сборной Армении поставил детский мат молодому защитнику Вадиму Карпову, допустившему позиционный промах в центре штрафной, и неотразимо пробил головой.

Напомним, в матче с «Химками» армейцы забили мяч в раздевалку и сняли вопрос о победителе. Теперь все повернулось на 180 градусов.

После перерыва гости осмелели и… пропустили. Фернадес высокой свечой направил мяч на левый фланг Георгию Щенникову, тот навесил в центр штрафной, Шкурин пробил головой, Рыжиков в отчаянном броске парировал удар, но на повторный среагировать был не в состоянии. Белорус преуспел на добивании и реабилитировался за брак в первом тайме.

Тут-то вмешался VAR. Смотрели, покинул ли мяч поле при навесе Фернандеса. Посчитали, что нет. Так состоялся первый гол Шкурина в РПЛ.

На 63-й минуте вышел Гайч. Игру на себя аргентинец не брал, предпочитая действовать подыгрыше. Пока его физические кондиции не на уровне. Через пять минут гости вполне могли отыграться. После углового в сутолоке Акинфеев, словно краб, лежа ногой откинул мяч в сторону.

В концовке Шкурина заменил Яка Бийол. Автору победного гола было обидно покидать поле, но впереди матч с «Зенитом». Думается, белорус место в составе заслужил. Впрочем, на в добавленное время гости упустили два реальных голевых момента. Красивую комбинацию, начатую длинным кроссом, завершал вышедший с лавки Виталий Балашов. Но его удару на технику из штрафной в дальний угол не хватило точности. А потом Олевойе, высочив из-за спин соперников, в падении угодил в стойку. В который уже раз замены Гончаренко сыграли на ослабление команды.

Тем не менее ЦСКА удержал победу и возглавил таблицу. Хотя бы ненадолго.

РПЛ. 2-й тур

ЦСКА - «Тамбов» - 2:1 (1:1)
Голы: Кучаев, 29 - 1:0. Карапетян, 42 - 1:1. Шкурин, 55 - 2:1.

Турнирная таблица

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