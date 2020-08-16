Победа «Лиона» над «Ман Сити» вернула времена, когда в полуфинале Кубка чемпионов играл «Спартак»

Напомним, что французы, в отличие от четырех других главных футбольных футбольных держав, весной приняли, как казалось многим, поспешное решение не доигрывать свой внутренний чемпионат. Главным пострадавшим от этого стал именно «Лион»: в промежуточной таблице лиги 1 команда Руди Гарсии шла седьмой - и, таким образом, финишировала вне еврокубковой зоны.

Многие тогда поспешили заявить, что лионцы впервые за 23 года пропустят еврокубки. Харизматичный президент клуба Жан-Мишель Олас подал в суд на руководителей национальной лиги и правительство страны, которые, на его взгляд, не обеспечили равенство условий для всех участников. Его иски на десятки миллионов евро недополученной прибыли, разумеется, ни к чему не привели. Но теперь выясняется, что «Лион» все-таки может пробиться в еврокубки-2020/21. Для этого надо только и всего - выиграть Лигу чемпионов. Но, почему, собственно нет? Если команда выбила из плей-офф «Ювентус» и «Ман Сити», то, конечно, вправе рассчитывать еще на две победы. А именно столько осталось лионцам до заветной цели. Как и трем другим участникам полуфиналов - «ПСЖ», «Лейпцигу» и «Баварии».

Безусловно, ключевым эпизодом вчерашнего четвертьфинала-сенсации на «Да Луш» стал невообразимый промах форварда «Сити» Рахима Стерлинга с нескольких метров по уже пустым воротам при счете 1:2 в самой концовке. Восстанови британец равновесие на табло, команда Пепа Гвардиолы вполне могла и дожать «Лион» в овертайме, на который у фаворита с его длиннющей скамейкой оставалось больше ресурсов и сил. Однако нельзя не отметить бомбардирские подвиги Максвела Корне и Муссы Дембеле. Первый открыл счет, второй оформил победный дубль после выхода на замену на 74-й минуте - таким образом, у обоих стало по четыре (!) мяча в ворота «Сити» в Лиге чемпионов.

Только Лионель Месси забивал «горожанам» столько же. Но надо учитывать, что 23-летний Корне, в отличие от Лео, за последние два сезона отличался в ЛЧ исключительно в матчах с «Сити» (осенью прошлого года команды соперничали в группе, и домашний дубль и гостевой гол ивуарийца помогли «Лиону» набрать четыре очка). А для Дембеле субботние мячи стали первыми (!) в нынешнем розыгрыше главного еврокубка. До этого 24-летний француз огорчал «Сити» еще в составе «Селтика» - в матче группового турнира ЛЧ-2016/17. Это был первый сезон Гвардиолы во главе «Сити»...