Победа «Лиона» над «Ман Сити» вернула времена, когда в полуфинале Кубка чемпионов играл «Спартак»

Напомним, что французы, в отличие от четырех других главных футбольных футбольных держав, весной приняли, как казалось многим, поспешное решение не доигрывать свой внутренний чемпионат. Главным пострадавшим от этого стал именно «Лион»: в промежуточной таблице лиги 1 команда Руди Гарсии шла седьмой - и, таким образом, финишировала вне еврокубковой зоны.
Многие тогда поспешили заявить, что лионцы впервые за 23 года пропустят еврокубки. Харизматичный президент клуба Жан-Мишель Олас подал в суд на руководителей национальной лиги и правительство страны, которые, на его взгляд, не обеспечили равенство условий для всех участников. Его иски на десятки миллионов евро недополученной прибыли, разумеется, ни к чему не привели. Но теперь выясняется, что «Лион» все-таки может пробиться в еврокубки-2020/21. Для этого надо только и всего - выиграть Лигу чемпионов. Но, почему, собственно нет? Если команда выбила из плей-офф «Ювентус» и «Ман Сити», то, конечно, вправе рассчитывать еще на две победы. А именно столько осталось лионцам до заветной цели. Как и трем другим участникам полуфиналов - «ПСЖ», «Лейпцигу» и «Баварии».
Безусловно, ключевым эпизодом вчерашнего четвертьфинала-сенсации на «Да Луш» стал невообразимый промах форварда «Сити» Рахима Стерлинга с нескольких метров по уже пустым воротам при счете 1:2 в самой концовке. Восстанови британец равновесие на табло, команда Пепа Гвардиолы вполне могла и дожать «Лион» в овертайме, на который у фаворита с его длиннющей скамейкой оставалось больше ресурсов и сил. Однако нельзя не отметить бомбардирские подвиги Максвела Корне и Муссы Дембеле. Первый открыл счет, второй оформил победный дубль после выхода на замену на 74-й минуте - таким образом, у обоих стало по четыре (!) мяча в ворота «Сити» в Лиге чемпионов.
Только Лионель Месси забивал «горожанам» столько же. Но надо учитывать, что 23-летний Корне, в отличие от Лео, за последние два сезона отличался в ЛЧ исключительно в матчах с «Сити» (осенью прошлого года команды соперничали в группе, и домашний дубль и гостевой гол ивуарийца помогли «Лиону» набрать четыре очка). А для Дембеле субботние мячи стали первыми (!) в нынешнем розыгрыше главного еврокубка. До этого 24-летний француз огорчал «Сити» еще в составе «Селтика» - в матче группового турнира ЛЧ-2016/17. Это был первый сезон Гвардиолы во главе «Сити»...
«Лион» вышел в полуфинал Лиги чемпионов второй раз в истории. И вот совпадение - 10 лет назад клуб Оласа тоже соперничал на этой стадии с «Баварией». Но тогда лионцы финишировали в своем чемпионате на втором месте. Сейчас же, напомним, они подходят к матчу с мюнхенцами в статусе седьмой команды Франции без путевки в еврокубки-2020/21. Таких полуфиналистов, не пробившихся в следующий евросезон через свой чемпионат, Лига чемпионов еще не знала.
Вообще, еврокубки для французских клубов всегда были камнем преткновения. Они взяли всего два трофея: «Марсель» выиграл ЛЧ-1993, »ПСЖ» - Кубок кубков-1996. Однако нынешний сезон может подарить нам совершенно уникальное явление - первый в истории чисто французский финал. Впрочем, он может получиться и чисто немецким - предыдущий и единственный раз такое было в 2013 году, когда титул оспаривали «Бавария» и дортмундская «Боруссия».
В любом случае состав полуфиналистов ЛЧ-2020 поразителен, ведь в квартете сильнейших отстуствуют представители Испании, Англии и Италии. Такого Европа не знала с 1991 года. Тогда в полуфиналах «Марсель» скандально известного Бернара Тапи (кстати, большого приятеля Оласа, который многое заимствовал у коллеги при строительстве своего клуба) победил «Спартак» Олега Романцева (3:1, 2:1), а «Бавария» уступила будущему победителю турнира «Црвене Звезде» (1:2, 2:2). Это был последний случай, когда главный еврокубок достался не суперклубу. Что ж, у «Лиона» есть шанс повторить тот успех «Црвены». Осталось пройти, как и югославам, «Баварию», а потом выиграть финал. Ну а то, что лионцев (при всей успешности бизнес-модели Оласа, научившегося зарабатывать на трансферах сотни миллионов евро) нельзя причислить к суперклубам, лишний раз подчеркивает твит, которым приветствовал седьмую команду Франции в полуфинале ЛЧ лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе: «Лига фермеров».
«Сити» и Гвардиоле можно только посочувствовать. Каталонский специалист после ухода в 2012 году из «Барселоны» никак не может избавиться от клейма неудачника Лиги чемпионов. Пеп провалился в Европе с «Баварией», а с клубом из Манчестера проиграл уже третий четвертьфинал кряду. Хотя летом, после того, как суд снял с «горожан» двухлетнее отстранение от еврокубков, многие полагали, что судьба поворачивается к клубу арабских шейхов лицом - и теперь-то исторический шанс будет реализован.
Ан нет. В Лиге чемпионов определенно наступают новые времена. Когда Месси, Криштиану Роналду, Гвардиола, не говоря уже о Жозе Моуринью, наблюдают за главными разборками со стороны.
И ведь самое интересное только впереди: 18 августа нас ждет полуфинал «Лейпциг» - «ПСЖ», 19-го - «Лион» - «Бавария». Финал состоится 23 августа. Но только не торопитесь заранее отправлять туда Париж и Мюнхен.