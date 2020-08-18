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Украинцы подвели донецких бразильцев. «Интер» не пустил «Шахтер» в финал Лиги Европы (видео)
18 августа 00:00
автор: Артем Зибрак

Украинцы подвели донецких бразильцев. «Интер» не пустил «Шахтер» в финал Лиги Европы (видео)

Миланский клуб добился права поспорить за второй по значимости евротрофей с «Севильей», разгромив чемпионов Украины со счетом 5:0.

СВЕРХМОТИВАЦИЯ КОНТЕ

Днем ранее «Севилья» сенсационно и не очень справедливо обыграла «МЮ» (2:1), став первым финалистом Лиги Европы-2020, решающая стадия которой проходит в Германии. А соперником команды Хулена Лопетеги вполне заслуженно и ожидаемо стал «Интер» Антонио Конте. Свой полуфинал итальянцы выиграли за явным преимуществом.

Для Конте Лига Европы имеет принципиальное значение. Долгожданный титул укрепит позиции маститого специалиста, который требует от руководства усиления состава. Ашрафа Хакими миланцы у «Реала» уже приобрели, но Конте нужны и другие новички. Вот почему на полуфинал с «Шахтером» его команда вышла предельно мотивированной. Такой же настрой, можно не сомневаться, будет у «Интера» и 21 августа во время финала против «Севильи» в Кельне.

СУДЬБОНОСНАЯ ОШИБКА ПЯТОВА

В дебюте встречи никто не хотел рисковать. Обострений практически не было, а первый удар состоялся только на 19-й минуте. Правда, он стал не только голевым, но и ключевым во всем матче.

«Шахтер» вроде бы спокойно владел мячом в районе центрального круга, но отойдя к своим воротам, совершл серию потерь. Роковую допустил вратарь Андрей Пятов. Выбивая мяч, он попал в Николо Бареллу. Тот ушел от оппонента во фланг и подал точно на голову Лаутаро Мартинесу. Забить для аргентинца было делом техники.

С этого момента игра пошла по сценарию Конте: вертикальные фланговые атаки «Интера» ставили оборону соперника в тупик, а центральные защитники Сергей Кривцов и Давид Хочолава не успевали подчищать за партнерами. В таком футболе до многочисленных донецких легионеров из Бразилии (некоторых - с паспортами Украины) - Жуниора Мораеса, Тайсона, Алана Патрика, Марлоса, Додо, Антонио - мяч доходил вдали от чужой штрафной. Кудесники старались, пытались пролезть по центру, но тщетно. А в итоге все их усилия свели на нет ошибки настоящих украинских футболистов. Пятов лишь подал пример.

САМОУБИЙСТВО ПО-ДОНЕЦКИ

Перед началом второго тайма украинские бразильцы что-то долго и эмоционально обсуждали у центрального круга. Видимо, то, как будут отыгрываться. А стоило определиться с действиями у своих ворот, где пылал «пожар». Выделим три минуты »имени» Николая Матвиенко. Сначала он классно подал в штрафную на Мораеса, но вскоре при угловом «Интера» проворонил Данило Д’Амброзио. Итальянец отодвинул украинца плечом, как раскладной стул. Два мяча у «Интера» по такому футболу отыграть было уже невозможно.

«Интер» - классическая команда Конте. Создающая немного, но почти все реализующая. Это черно-синие очередной раз продемонстрировали в Дюссельдорфе. Второй гол Мартинеса (и третий всего) после очередного перехвата в середине поля (на сей раз опростоволосился Тарас Степаненко) вбил очередной гвозь в крышку гроба надежд «Шахтера» на чудо.

Украинцы бросили играть. Четвертая голевая комбинация началась с ошибки вышедшего на замену Евгения Коноплянки. Перехвативший у него мяч Мартинес вывел на удар Ромелу Лукаку, и тот вновь пробил Пятова. Таким образом, первые четыре гола привезли исключительно украинские игроки «Шахтера». Кажется, в клубе закупили недостаточно бразильцев. Нужна новая оптовая поставка из Латинской Америки.

А вот видео пятого гола. Его автором стал опять Лукаку. Его результативная серия в Лиге Европы составляет уже десять игр (за это время у Лукаку набралось 14 голов). Это рекорд.

«Интер» - в финале Лиги Европы. Первом для Конте на европейской арене. 21 августа в Кельне будет жарко. «Севилья» может стать шестикратным победителем турнира, а миланцы постараются этого не допустить.

Лига Европы. 1/2 финала

«Интер» - «Шахтер» - 5:0 (1:0)
Голы: Л. Мартинес, 19 – 1:0. Д’Амброзио, 64 – 2:0. Л. Мартинес, 74 – 3:0. Р. Лукаку, 78 – 4:0. Р. Лукаку, 83 – 5:0.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Д’Амброзио (Мозес, 81), Барелла, Брозович (Сенси, 85), Гальярдини, Янг (Бираги, 66), Л. Мартинес (Эриксен, 81), Р. Лукаку (Эспозито, 85).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Антонио, Степаненко, Марлос (Коноплянка, 75), Патрик (Соломон, 59), Тайсон, Мораес.

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