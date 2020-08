Украинцы подвели донецких бразильцев. «Интер» не пустил «Шахтер» в финал Лиги Европы (видео)

«Шахтер» вроде бы спокойно владел мячом в районе центрального круга, но отойдя к своим воротам, совершл серию потерь. Роковую допустил вратарь Андрей Пятов. Выбивая мяч, он попал в Николо Бареллу. Тот ушел от оппонента во фланг и подал точно на голову Лаутаро Мартинесу. Забить для аргентинца было делом техники.

С этого момента игра пошла по сценарию Конте: вертикальные фланговые атаки «Интера» ставили оборону соперника в тупик, а центральные защитники Сергей Кривцов и Давид Хочолава не успевали подчищать за партнерами. В таком футболе до многочисленных донецких легионеров из Бразилии (некоторых - с паспортами Украины) - Жуниора Мораеса, Тайсона, Алана Патрика, Марлоса, Додо, Антонио - мяч доходил вдали от чужой штрафной. Кудесники старались, пытались пролезть по центру, но тщетно. А в итоге все их усилия свели на нет ошибки настоящих украинских футболистов. Пятов лишь подал пример.

САМОУБИЙСТВО ПО-ДОНЕЦКИ

Перед началом второго тайма украинские бразильцы что-то долго и эмоционально обсуждали у центрального круга. Видимо, то, как будут отыгрываться. А стоило определиться с действиями у своих ворот, где пылал «пожар». Выделим три минуты »имени» Николая Матвиенко. Сначала он классно подал в штрафную на Мораеса, но вскоре при угловом «Интера» проворонил Данило Д’Амброзио. Итальянец отодвинул украинца плечом, как раскладной стул. Два мяча у «Интера» по такому футболу отыграть было уже невозможно.

D’Ambrosio makes it 2 for Inter Milan #UEL #InterShakhtar #FORZAINTER pic.twitter.com/glfBZlcBFG

«Интер» - классическая команда Конте. Создающая немного, но почти все реализующая. Это черно-синие очередной раз продемонстрировали в Дюссельдорфе. Второй гол Мартинеса (и третий всего) после очередного перехвата в середине поля (на сей раз опростоволосился Тарас Степаненко) вбил очередной гвозь в крышку гроба надежд «Шахтера» на чудо.

Gooooooaaaaal!



Lautaro Martinez with a double makes it Goal No. 3 for Inter! 😂



Inter Milan 3-0 Shakter Donetsk #InterShakhtar #UELpic.twitter.com/WSzwB0Ni0F