Украинцы подвели донецких бразильцев. «Интер» не пустил «Шахтер» в финал Лиги Европы (видео)

В дебюте встречи никто не хотел рисковать. Обострений практически не было, а первый удар состоялся только на 19-й минуте. Правда, он стал не только голевым, но и ключевым во всем матче.

Для Конте Лига Европы имеет принципиальное значение. Долгожданный титул укрепит позиции маститого специалиста, который требует от руководства усиления состава. Ашрафа Хакими миланцы у «Реала» уже приобрели, но Конте нужны и другие новички. Вот почему на полуфинал с «Шахтером» его команда вышла предельно мотивированной. Такой же настрой, можно не сомневаться, будет у «Интера» и 21 августа во время финала против «Севильи» в Кельне.

Днем ранее «Севилья» сенсационно и не очень справедливо обыграла «МЮ» (2:1), став первым финалистом Лиги Европы-2020, решающая стадия которой проходит в Германии. А соперником команды Хулена Лопетеги вполне заслуженно и ожидаемо стал «Интер» Антонио Конте. Свой полуфинал итальянцы выиграли за явным преимуществом.

«Шахтер» вроде бы спокойно владел мячом в районе центрального круга, но отойдя к своим воротам, совершл серию потерь. Роковую допустил вратарь Андрей Пятов. Выбивая мяч, он попал в Николо Бареллу. Тот ушел от оппонента во фланг и подал точно на голову Лаутаро Мартинесу. Забить для аргентинца было делом техники.

الدوري الاوروبي | انتر ميلان 1 × 0 شاختار | هدف اول انتر ميلان لاوتارو 🤩🤩🔥🔥🔥 HD



Via : @if24hd



#InterShakhtar pic.twitter.com/VYBTNIVbyr — Fahad ! فـهـد ! (@mehtarstrafed) August 17, 2020

С этого момента игра пошла по сценарию Конте: вертикальные фланговые атаки «Интера» ставили оборону соперника в тупик, а центральные защитники Сергей Кривцов и Давид Хочолава не успевали подчищать за партнерами. В таком футболе до многочисленных донецких легионеров из Бразилии (некоторых - с паспортами Украины) - Жуниора Мораеса, Тайсона, Алана Патрика, Марлоса, Додо, Антонио - мяч доходил вдали от чужой штрафной. Кудесники старались, пытались пролезть по центру, но тщетно. А в итоге все их усилия свели на нет ошибки настоящих украинских футболистов. Пятов лишь подал пример.

САМОУБИЙСТВО ПО-ДОНЕЦКИ

Перед началом второго тайма украинские бразильцы что-то долго и эмоционально обсуждали у центрального круга. Видимо, то, как будут отыгрываться. А стоило определиться с действиями у своих ворот, где пылал «пожар». Выделим три минуты »имени» Николая Матвиенко. Сначала он классно подал в штрафную на Мораеса, но вскоре при угловом «Интера» проворонил Данило Д’Амброзио. Итальянец отодвинул украинца плечом, как раскладной стул. Два мяча у «Интера» по такому футболу отыграть было уже невозможно.

«Интер» - классическая команда Конте. Создающая немного, но почти все реализующая. Это черно-синие очередной раз продемонстрировали в Дюссельдорфе. Второй гол Мартинеса (и третий всего) после очередного перехвата в середине поля (на сей раз опростоволосился Тарас Степаненко) вбил очередной гвозь в крышку гроба надежд «Шахтера» на чудо.

Gooooooaaaaal!



Lautaro Martinez with a double makes it Goal No. 3 for Inter! 😂



Inter Milan 3-0 Shakter Donetsk #InterShakhtar #UELpic.twitter.com/WSzwB0Ni0F — Don Uche 🇳🇬 (@ItsDonUche) August 17, 2020

Украинцы бросили играть. Четвертая голевая комбинация началась с ошибки вышедшего на замену Евгения Коноплянки. Перехвативший у него мяч Мартинес вывел на удар Ромелу Лукаку, и тот вновь пробил Пятова. Таким образом, первые четыре гола привезли исключительно украинские игроки «Шахтера». Кажется, в клубе закупили недостаточно бразильцев. Нужна новая оптовая поставка из Латинской Америки.

А вот видео пятого гола. Его автором стал опять Лукаку. Его результативная серия в Лиге Европы составляет уже десять игр (за это время у Лукаку набралось 14 голов). Это рекорд.

«Интер» - в финале Лиги Европы. Первом для Конте на европейской арене. 21 августа в Кельне будет жарко. «Севилья» может стать шестикратным победителем турнира, а миланцы постараются этого не допустить.

Лига Европы. 1/2 финала

«Интер» - «Шахтер» - 5:0 (1:0)

Голы: Л. Мартинес, 19 – 1:0. Д’Амброзио, 64 – 2:0. Л. Мартинес, 74 – 3:0. Р. Лукаку, 78 – 4:0. Р. Лукаку, 83 – 5:0.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Д’Амброзио (Мозес, 81), Барелла, Брозович (Сенси, 85), Гальярдини, Янг (Бираги, 66), Л. Мартинес (Эриксен, 81), Р. Лукаку (Эспозито, 85).

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Антонио, Степаненко, Марлос (Коноплянка, 75), Патрик (Соломон, 59), Тайсон, Мораес.