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Здесь мог быть «Спартак»-1996. Клубы-сюрпризы полуфиналов Лиги чемпионов до «Лиона» и «Лейпцига»
18 августа 09:35
автор: Эмиль Велиев

Здесь мог быть «Спартак»-1996. Клубы-сюрпризы полуфиналов Лиги чемпионов до «Лиона» и «Лейпцига»

В 1/2 финала ЛЧ-2019/20 представлены сразу две команды, которых никто не ждал увидеть на столь высокой стадии турнира. «Советский спорт» вспомнил других сенсационных полуфиналистов главного еврокубка в лигочемпионскую эру.

ЛЧ-1995/96
«НАНТ» И «ПАНАТИНАИКОС»

Лига чемпионов пришла на смену Кубку чемпионов в сезоне-1992/93. И четвертый розыгрыш нового турнира (у которого, в отличие от «предшественника», появилась групповая стадия) подарил весьма неожиданный состав полуфиналистов. Именно тогда самый реальный шанс попасть в квартет сильнейших получил российский клуб – «Спартак» Олега Романцева.

Осенью 1995-го красно-белые выдали феерию в группе с «Блэкберном», «Легией» и «Русенборгом»: 6 побед из 6! Сохрани «Спартак» тот состав, наверняка дошел бы до полуфинала Лиги чемпионов. Но, увы, зимой блестящую команду разобрали по частям. Ушли Сергей Юран, Станислав Черчесов, Василий Кульков. Сам Романцев временно сосредоточился на сборной. И весной москвичи проиграли четвертьфинальный спор такой же команде-сенсации турнира – «Нанту» (0:2 в гостях, 2:2 дома).

«Канарейки», за год до этого не менее сенсационно выигравшие чемпионат Франции, не хватали звезд с неба. Да, в их составе присутствовали такие добротные мастера, как Николя Уэдек и Яфет Ндорам, уже блистал будущий лидер «Реала» и «Челси» Клод Макелеле, но никто бы не удивился, если бы эта команда не вышла из группы, фаворитом которой считался «Порту». По итогам двух туров «Нант» имел в таблице одно очко и один гол и лишь в самый последний момент просочился в плей-офф.

Выбив «Спартак», команда Жана-Клода Сюодо в полуфинале не смогла ничего противопоставить будущему победителю турнира – «Ювентусу» с Джанлукой Виалли, Алессандро Дель Пьеро и другими звездами. Продолжения у той европейской вспышки «Нанта» не последовало.

Полуфинал ЛЧ-1996. Клод Макелеле (»Нант») против Дидье Дешама (»Ювентус»).

То же самое еще в большей степени относится к «Панатинаикосу», попавшему в ЛЧ-1995/96 в одну группу с «Нантом». Команда, в составе которой блистал поляк Кшиштоф Важиха (273 гола в 390 матчах за «Пао»), могла вылететь еще на стадии квалификации, если бы не спасла ответный гостевой матч с «Хайдуком». Групповую стадию греки начали с поражения в Киеве от местного «Динамо», однако украинский клуб был дисквалифицирован за попытку подкупа судьи, заменен на «Ольборг», и в обновленном квартете афиняне умудрились занять уверенное первое место.

Главным козырем «Пао» считались домашние стены, что было доказано на четвертьфинальной стадии, когда греки разгромили в Афинах «Легию» 3:0. Однако в полуфинале им удалось невероятное – победить в Амстердаме действующего обладателя трофея «Аякс». Назревала мегасенсация, но… В ответной игре Яри Литманен, Эдгар Давидс, братья Де Буры и компания не обратили внимания на разгоряченные греческие трибуны (забив три безответных мяча) – и о Греции в европейском футболе все забыли до 2004 года, когда сборная этой страны сенсационно выиграла чемпионат Европы.

Полуфинал ЛЧ-1996. Противостояние «Аякса» и «Панатинаикоса».

ЛЧ-1998/99
«ДИНАМО» К

В свой третий приход в Киев Валерий Лобановский создал третью легендарную команду, которая наделала шороху в Европе. В 1998 году «Динамо» потрясло Лигу чемпионов уничтожением «Барселоны» в группе со счетом 7:0 по сумме двух матчей. Тогда впервые заговорили о феномене Андрея Шевченко, активную помощь которому оказывали более опытный Сергей Ребров и другие лидеры самобытного киевского коллектива.

Но если весной 1998-го «Динамо» уперлось в потолок в виде «Ювентуса» (поражение 1:4 дома на стадии 1/4 финала), то в 1999-м киевляне дошли до полуфинала, выбив в первом же раунде плей-офф владевший континентальной короной «Реал». То, с какой легкостью команда Лобановского высадила мадридцев (1:1, 2:0), безусловно, стало сенсацией. Ну а потом случилось обиднейшее поражение от «Баварии». В первом домашнем матче «Динамо» вело 3:1, растранжирив массу голевых моментов, и в итоге сыграло 3:3. А в Мюнхене все решил единственный мяч в исполнении блистательного Марио Баслера.

На этом главное футбольное чудо постсоветского пространства себя исчерпало. Вскоре Шевченко сменил Киев на «Милан», чтобы стать суперзвездой серии А и выиграть заветный евротрофей уже в составе красно-черных. Ребров чуть позже и менее удачно попытался покорить АПЛ. Ну а Лобановский поддерживал «Динамо» на плаву (но уже не так высоко) до 2002 года, когда великого тренера не стало.

Полуфинал ЛЧ-1999. Андрей Шевченко атакует «Баварию».

ЛЧ-2000/01
«ЛИДС»

Клуб со славной историей из 1960-х начал новый подъем с приходом на пост главного тренера Дэвида О’Лири в 1998-м. В преддверии дебюта в Лиге чемпионов «Лидс» усилил ряды Рио Фердинандом, Марком Видукой и Оливье Дакуром, однако попадание в группу с «Барселоной», «Миланом» и «Бешикташем», казалось, не оставляло надежд на успех.

Тем не менее, «банда О’Лири» протиснулась во второй групповой этап, где смогла занять второе место в компании со звездными «Реалом» и «Лацио» и крепким «Андерлехтом». Далее надо было пройти «Депортиво» - другую команду-открытие турнира. И это веселому «Лидсу» удалось: после домашнего разгрома 3:0 британцы отстояли 0:2 в Ла-Корунье и вышли в полуфинал на «Валенсию» Эктора Купера.

На этом сказка закончилась (0:0, 0:3). И попытки развить сенсационный успех 2001-го к добру не привели. Потратив огромные деньги на Робби Кина и Робби Фаулера, «Лидс» дважды кряду пролетел мимо Лиги чемпионов, погряз в долгах, впоследствии был вынужден продать не только ведущих футболистов, но и стадион вместе с тренировочной базой – и на 17 лет покинул АПЛ, чтобы вернуться в элиту нынешним летом под руководством Марсело Бьелсы.

Полуфинал ЛЧ-2001. Разочарование Марка Видуки после поражения «Лидса» от «Валенсии».

ЛЧ-2003/04
«ДЕПОРТИВО» И «МОНАКО»

В 2004-м повторилась история 1996-го, когда Лига чемпионов получила сразу двух неожиданных полуфиналистов. Причем оба вышли из одной группы, где в очных поединках обменялись совершенно не похожими друг на друга домашними победами – 1:0 в пользу «Депора» и 8:3 (!) в пользу «Монако».

В принципе, испанский клуб, который в начале тысячелетия стал чемпионом страны, не воспринимался совсем уж лишним на празднике футбольной европейской жизни. Хавьер Ирурета выстраивал свой «Депортиво» несколько сезонов и, наверное, сам рассчитывал на континентальный успех. Просто с такой жуткой сеткой плей-офф – «Ювентус» в 1/8 финала и «Милан» в 1/4 – пройти далеко считалось нерешаемой задачей.

Однако «Депор» сдюжил, выбив оба итальянских гранда. Если с «Юве» команда Ируреты дважды отыграла на ноль (1:0, 1:0), то против миланцев совершила один из самых запоминающихся камбэков в истории ЛЧ. После гостевого поражения 1:4 в Ла-Корунье хозяева смогли победить 4:0! По тем временам забить столько «Милану» Карло Анчелотти было сродни чуду.

2004 год. «Депортиво» совершает камбэк в четвертьфинале ЛЧ с «Миланом».

Остановить «Депор» сумел только Жозе Моуринью со своим «Порту», который сезоном ранее выиграл Кубок УЕФА. Единственный мяч в испано-португальском противостоянии забил с пенальти Дерлей, впоследствии выступавший за московское «Динамо». Ну а в решающем матче машина Моуринью (одним из винтиков которой был Дмитрий Аленичев) перемолола и вторую команду-сенсацию ЛЧ-2004 - «Монако».

Монегаски на пути в финал убрали в плей-офф наш «Локомотив» (1:2, 1:0), «Реал» (2:4, 3:1) и «Челси» (3:1, 2:2). У начинавшего тренера Дидье Дешама (будущего триумфатора ЧМ-2018) подобрался очень интересный ансамбль исполнителей - Патрис Эвра, Людовик Жюли, колоритный Дадо Пршо, арендованные в условиях трансферного «бана» молодой Эммануэль Адебайор и отвергнутый «Реалом» Фернандо Морьентес.

Последний стал злым гением королевского клуба в четвертьфинале, забив своей бывшей команде и дома, и в гостях. Потом на кураже команда Дешама прошла «Челси», неожиданно приобретя статус фаворита финала. Впрочем, для тогдашнего Моуринью статусы не имели никакого значения. Титульный поединок прошел под диктовку «Порту» - 3:0 с голом Аленичева на закуску.

Полуфинал ЛЧ-2004. Фернандо Морьентес забивает очередной мяч «Монако» в ворота «Челси».

ЛЧ-2005/06
«ВИЛЬЯРРЕАЛ»

Спустя два года всех удивила скромная испанская команда, которую помнят до сих пор. В том «Вильярреале» играли совсем молодой Антонио Валенсия, будущие легенды примеры Санти Касорла и Маркос Сенна, уже опытный, но нуждавшийся в реабилитации после провала в АПЛ Диего Форлан, а также гениальный плеймейкер Хуан Роман Рикельме.

Разобравшись с «Эвертоном» в квалификации ЛЧ, «желтая субмарина» отправилась за мечтой в группу с «Лиллем», «Бенфикой» и «МЮ». Решающим для выхода в плей-офф стал матч против французов, который подопечные Мануэля Пеллегрини выиграли с любимым счетом 1:0. Невероятно, но факт: «Вильярреал» финишировал в своем квартете на первом месте, набрав 10 очков при 3 (!) забитых мячах.

В 1/8 финала благодаря более результативной гостевой ничьей испанцы прошли «Рейнджерс» (2:2, 1:1), а в четвертьфинале разродились суперсенсацией, справившись с «Интером». Снова решающее значение имел выездной гол (за авторством Форлана): 1:2 на «Сан-Сиро» и 1:0 на «Эль Мадригале». Но это было еще не все. «Вильярреал» был близок к успеху и в полуфинальном противостоянии с «Арсеналом» (0:1, 0:0). В концовке домашней игры Рикельме имел шанс перевести встречу в овертайм с пенальти, назначенного Валентином Ивановым. Однако Йенс Леманн выиграл дуэль у аргентинца. И «желтая субмарина» пошла ко дну, с которого, по европейским меркам, до сих пор не всплыла.

Полуфинал ЛЧ-2006. Йенс Леманн отражает пенальти в исполнении лидера «Вильярреала» Хуана Романа Рикельме.

ЛЧ-2010/11
«ШАЛЬКЕ»

Зрелищная команда Феликса Магата не смогла выиграть бундеслигу-2009/10, упустив лидерство за два тура до финиша, зато провела славную еврокампанию в следующем сезоне. «Железный Феликс» объединил в один ансамбль юного Мануэля Нойера, будущего чемпиона России в составе «Локо» Джефферсона Фарфана, перспективных Серхио Эскудеро и Хосе Мануэля Хурадо (которого хорошо помнят болельщики «Спартака»), знатного голландского бомбардира Класа-Яна Хунтелара, а также легендарного Рауля, который уехал в Германию после 16 великих сезонов в «Реале».

Уверенно выйдя из группы с «Лионом», «Бенфикой» и «Хапоэлем», «Шальке» затем пришлось убрать с пути «Валенсию» и «Интер». Четвертьфинальная дуэль с миланцами начиналась для команды из Гельзенкирхена хуже некуда: на первой минуте Нойер так неудачно выбил мяч головой, что Деян Станкович закинул ему «за шиворот» с середины поля. Тем не менее, нагоняй от Магата в перерыве позволил во втором тайме просто уничтожить фаворита – 5:2!

В полуфинале, впрочем, сам «Шальке» был уничтожен «МЮ» (0:2, 1:4). Как бы что-то похожее не проделала сейчас «Бавария» с «Лионом»…

2011 год. Соавторы чудесного прорыва «Шальке» в полуфинал ЛЧ Феликс Магат и Рауль.

ЛЧ-2016/17
«МОНАКО»

В отличие от команды 2004-го, этот «Монако» не имел финансовых трудностей, так как уже был приобретен российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Главный тренер Леонарду Жардим нащупал правильный сплав таланта и опыта: юные Килиан Мбаппе, Бернарду Силва, Тьемуэ Бакайоко, Бенжамен Менди вместе с ветеранами Жереми Тулаланом, Жоау Моутинью и Радамелем Фалькао удивили всю Европу.

В квалификации монегаскам пришлось пройти «Фенербахче» и «Вильярреал», в группе они опередили ЦСКА, «Байер» и «Тоттенхэм», а главную сенсацию припасли к 1/8 финала, где им противостоял «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы. Явный фаворит победил дома 5:3, однако в гостях снова трижды пропустил от Мбаппе и компании. Далее суператака «Монако» прошлась катком по дортмундской «Боруссии» (3:2, 3:1), но в полуфинале «Юве» уже не дал ей разгуляться (0:2, 1:2). После чего проект потребовал перезагрузки. В следующие два сезона «Монако» распродал своих звезд, заработал кучу денег и… превратился в середняка французской лиги (не в обиду Александру Головину будет сказано).

В 2017 году Килиан Мбаппе (слева от Радамеля Фалькао) вышел в полуфинал ЛЧ в роли звезды клуба-андердога (»Монако»), теперь он лидер клуба-фаворита любого турнира (»ПСЖ»).

ЛЧ-2018/19
«АЯКС»

Знаменитая школа амстердамского клуба выдала очередную партию суперталантов, воскресив в памяти болельщиков славные 1970-е и 1990-е. Начав Лигу чемпионов со второго квалификационного раунда, молодая команда Эрика тен Хага не стушевалась в компании с «Баварией», «Бенфикой» и АЕКом, а далее принялась снимать скальпы с фаворитов плей-офф.

Удивительное дело: дуэли с «Реалом» и «Ювентусом» амстердамцы начинали дома соответственно с поражения 1:2 и ничьей 1:1. Однако в гостях им удавалось растоптать именитых оппонентов (4:1 и 2:1). Все понимали, что жить этой команде недолго (так и получилось - по окончании сезона Френки де Йонг перешел в «Барселону», а Матейс де Лигт в «Юве»), поэтому многим очень хотелось увидеть «Аякс» победителем всего турнира. И в полуфинале с «Тоттенхэмом» красно-белые были очень близки к очередному успеху. Теперь они начали с гостевой победы 1:0, дома повели 2:0…

А потом случилось чудо имени Лукаса Моуры. Бразильский форвард «шпор» во втором тайме оформил хет-трик, забив решающий мяч в компенсированное время. Фотографии рыдающих звездочек «Аякса» облетели весь мир. Невероятной команде не хватило чуть-чуть, чтобы воплотить мечту хотя бы о финале в реальность.

Интересно, увидим ли мы 18 и 19 августа в Лиссабоне слезы футболистов «Лейпцига» и «Лиона» после матчей с «ПСЖ» и «Баварией»? Два сенсационных полуфиналиста ЛЧ-2019/20 тоже успели в себя влюбить. И заставили многих поверить, что в футболе не все решают деньги, а есть место настоящему спортивному чуду.

Полуфинал ЛЧ-2019. Молодые звезды «Аякса» после обиднейшего поражения от «Тоттенхэма».

ПЛЕЙ-ОФФ ЛЧ-2019/20

18 августа. Лиссабон. «Да Луш». 22.00 (мск)
«Лейпциг» - «ПСЖ»

19 августа. Лиссабон. «Жозе Алваладе». 22.00 (мск)
«Лион» - «Бавария»

23 августа. Лиссабон. «Да Луш». 22.00 (мск)
Финал

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Здесь мог быть «Спартак»-1996. Клубы-сюрпризы полуфиналов Лиги чемпионов до «Лиона» и «Лейпцига»
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