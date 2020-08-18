Сбежит ли Гончаренко снова в Белоруссию после «Зенита»? Интриги 3-го тура РПЛ

В общем, не стоит Гончаренко никуда бежать. А чтобы у него не возникло подобных мыслей, армейцам необходимо избежать тех провалов в защите, которые «убили» их в июньской игре с «Зенитом». Тогда питерцам на предпоследнем рубеже противостояло трио Виктор Васин - Игорь Дивеев - Вадим Карпов. Своими ошибками (Карпов еще и красную карточку получил) они устроили такой «пожар» в своей штрафной, что его не смог погасить даже Игорь Акинфеев . На этот раз против питерцев, скорее всего, сыграют Дивеев, Кирилл Набабкин и Хердур Магнуссон . На бумаге эта тройка вселяет большую уверенность.

Впрочем, в нынешнее неспокойное время побег в Минск - не самая безопасная затея. Тем более, что симпатии Гончаренко, судя по его высказываниям, принадлежат отнюдь не действующему президенту соседнего государства, пытающемуся в эти дни усмирить свой народ. А тут еще форвард ЦСКА Илья Шкурин на прошлой неделе подлил масла в огонь, заявив об отказе выступать за сборную Белоруссии, пока тот самый президент находится у власти...

Эмоциональная встряска подействовала положительно. ЦСКА ударно провел концовку чемпионата и едва не попал в квалификацию Лиги чемпионов. Новый сезон красно-синие тоже начали на хорошей волне, набрав шесть очков в матчах с «Химками» и «Тамбовом». Однако таких серьезных проверок, какая предстоит армейцам 19 августа, у них не было как раз с того самого поединка против «Зенита», за которым последовал эмоциональный срыв Гончаренко. Вот и посмотрим, как изменился расклад сил в этой паре за прошедшие два месяца. А вдруг история повторится и главный тренер ЦСКА убедиться, что «работа над ошибками» ничего не дала? Как бы Виктор Михайлович в этом случае снова не сбежал в Белоруссию...

Все главные афиши тура припасены на среду - и центральным, безусловно, станет матч «Зенит» - ЦСКА. Предыдущая встреча соперников пришлась на первый посткарантинный тур сезона-2019/20 и едва не обернулась отставкой главного тренера армейцев Виктора Гончаренко . Собственно, после разгромного поражения 0:4 на «ВЭБ Арене» он написал заявление об уходе, не явился на пресс-конференцию и укатил в родную Белоруссию. Судьба Гончаренко всецело зависела от Евгения Гинера . И босс ЦСКА очередной раз проявил завидную выдержку, не поддавшись секундному порыву (как это часто бывает у его коллеги Леонида Федуна ) и уговорив тренера вернуться.

Однако отсидеться в обороне мало - свои два-три момента зенитовская атака, в которую должен вернуться пропустивший из-за мышечного спазма матч в Ростове-на-Дону Артем Дзюба, наверняка получит. Так что придется самим что-то придумывать впереди. И тут многое зависит от того, успел ли восстановить кондиции к ключевой встрече главный креативщик ЦСКА Никола Влашич. Гончаренко говорил, что планирует выпустить пока не игравшего в РПЛ-2020/21 хорвата против «Зенита», но непонятно, в какой тот находится форме. Вероятное отсутствие в составе ЦСКА Федора Чалова смущает меньше: упомянутый выше Шкурин во 2-м туре забил классный гол «Тамбову». А очередную травму Алана Дзагоева компенсирует блестящая игра на старте сезона (2 гола + 1 передача) Константина Кучаева.

Тем временем «Зениту» придется поломать голову над тем, кого выпустить в центр обороны в пару к Деяну Ловрену. Ярослав Ракицкий в матче с «Ростовом» получил красную карточку, а игроков этого амплуа в распоряжении Сергея Семака кот наплакал. Не исключено, придется бросать на амбразуру 19-летнего Данилу Прохина. Впрочем, «Зенит» все равно подходит к матчу фаворитом. Беспроигрышная серия команды Семака в РПЛ составляет уже 21 тур, и это явно не предел. Да и статистика Гончаренко против питерцев должна вселять в хозяев «Газпром Арены» оптимизм. Руководя БАТЭ, «Кубанью», «Уралом», «Уфой» и ЦСКА, белорусский специалист выиграл у сине-бело-голубых лишь 1 поединок из 13. Это случилось 11 ноября 2018 года. Армейцы победили тогда 2:0, голы забили Чалов и Арнор Сигурдссон.

Гончаренко против «Зенита»

21.10.2008. Группа ЛЧ. БАТЭ - 1:1 (г)

05.11.2008. Группа ЛЧ. БАТЭ - 0:2 (д)

15.05.2014. РПЛ. «Кубань» - 1:4 (д)

26.07.2015. РПЛ. «Урал» - 1:4 (д)

06.08.2016. РПЛ. «Уфа» - 0:0 (д)

30.11.2016. РПЛ. «Уфа» - 0:2 (г)

04.03.2017. РПЛ. ЦСКА - 0:0 (д)

22.10.2017. РПЛ. ЦСКА - 0:0 (д)

29.04.2018. РПЛ. ЦСКА - 0:0 (г)

11.11.2018. РПЛ. ЦСКА - 2:0 (д)

12.05.2019. РПЛ. ЦСКА - 1:3 (г)

02.11.2019. РПЛ. ЦСКА - 1:1 (г)

20.06.2020. РПЛ. ЦСКА - 0:4 (д)

Всего: 1 победа, 6 ничьих, 6 поражений, мячи 7:21.

ИЗБАВИТСЯ ЛИ «УФА» ОТ ЯРЛЫКА СПАРТАКОВСКОГО «ФАРМ-КЛУБА»?

Матч в Уфе не представлял бы повышенного интереса, если бы этим летом генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов не перешел на аналогичную должность в «Спартак». После этого сразу поползли слухи о том, что в предстоящем сезоне красно-белым чуть ли не гарантированы 6 очков за два матча с уфимцами. Логика такова: Газизов передал пакет акций «Уфы» своему брату Рамилю, значит, не может не влиять на клуб, который сам когда-то поднимал из низов в элиту российского футбола.

Хорошие отношения «Уфы» и «Спартака» бесспорны. Взять хотя бы трансфер Остона Урунова, которого уфимцы согласились продать красно-белым по не самой выгодной цене (другие претенденты предлагали больше) лишь потому, что предварительно пообещали это Газизову, когда спрос на игрока еще не был высок. Однако любители теории заговора явно преувеличивают, называя «Уфу» фарм-клубом «Спартака». Зная принципиальность Вадима Евсеева, представить, что команда этого тренера способна «дарить» кому-то очки, практически невозможно.

Чтобы покончить с подозрениями, «Уфе» желательно в среду не проиграть. В двух предыдущих встречах со «Спартаком» Евсееву это удавалось (1:0 и 0:0). Правда, снова не пропустить от разыгравшейся атаки красно-белых будет непросто. Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе и Александр Соболев, похоже, нащупали нужную «химию». Плюс не исключен дебют в составе «Спартака» Александра Кокорина, который, по словам Газизова, «уже в кондициях».

Вот Доменико Тедеско на спартаковской скамейке точно не будет. Впрочем, проблемой это назвать сложно. Пока нынешним летом все свои победы (их было четыре) москвичи одерживали именно тогда, когда немца из-за дисквалификаций и болезней в роли главного тренера подменял Андреас Хинкель. Посмотрим, сработает ли это правило и в Уфе.

ЗАКОЛЬЦУЕТ ЛИ «ДИНАМО» СЕРИЮ КАРПИНА?

«Ростов» Валерия Карпина не знает в этом году поражений на выезде. Беспроигрышная гостевая серия желто-синих в РПЛ составляет шесть матчей и включает в себя победы над «Спартаком» (4:1) и «Тамбовом» (2:0) и ничьи с «Ахматом» (1:1), «Крыльями Советов» (0:0), «Оренбургом» (0:0) и «Рубином» (0:0). Последний раз команда Карпина уступала на чужом поле 23 ноября 2019 года. И это был матч с «Динамо», против которого... южанам предстоит сыграть в среду в Москве.

В ноябре «Ростов» открыл счет на 13-й минуте, но пропустил в ответ два гола от полузащитника москвичей Максимилиана Филиппа. Оба своих мяча немец провел с пенальти. Второй - на 90-й минуте. В общем, та игра наверняка хорошо запомнилась участникам. А исход новой встречи команд абсолютно непредсказуем. Ясно только, что новичок «Динамо» Никола Моро на поле не выйдет. То же самое касается Франсуа Камано, подписавшего накануне контракт с «Локомотивом». Хорват и гвинеец должны дебютировать за свои клубы РПЛ в следующем туре.

