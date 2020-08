Учитель Тухель не пощадил ученика Нагельсманна. Неймар – в финале Лиги чемпионов (видео)

Первый тайм прошел с преимуществом фаворита. Парижане больше и увереннее владели мячом (70 процентов, точность передач – 92 процента) и опаснее атаковали. Неймар, как и несколькими днями ранее в валидольной игре против «Аталанты», в дебюте упустил шанс открыть счет после выхода один на один, но на сей раз хотя бы попал в штангу. Отметим в этом эпизоде тончайшую передачу Мбаппе.

OMG NEYMAR!! How do you miss this? What a ball from M’bappe. #RBLPSG pic.twitter.com/TGd5TOs8lD

И все же быстрый гол «ПСЖ» состоялся. Ди Мария удачно подал со штрафного, и Маркиньос, сыграв на опережение, отправил мяч в дальний угол.

В матчах на вылет гол часто раскрывает игру, но это был не тот случай. «Лейпциг» продолжил играть строго у своих ворот и ждать возможности для вертикальной передачи. Нагельсманн решил исполнить роль «Атлетико», наступив на горло собственной атакующей песне. И это была его ошибка. Команда Тухеля с удовольствием обложила штрафную Петера Гулачи. Мбаппе с угла вратарской попал голкиперу в плечо, Неймар со штрафного из неочевидной позиции неожиданно пробил в ближний угол – вновь штанга.

ГИБКОСТЬ ПАРИЖАН

«ПСЖ» понравился тактической гибкостью. В ходе позиционных атак французы перестраивались на различные схемы с изначальных 4-3-3. Временами можно было увидеть 3-4-3 или даже 4-2-4, но суть оставалась прежней – найти передачей Мбаппе или Неймара. Форварды дополнительно запутывали ситуацию, меняясь позициями на левом фланге и центре нападения.

Однако второй гол пришел не из позиционной атаки, коих хватало, а из катастрофической ошибки Гулачи. Вратарь неудачно отдал передачу Марселю Забитцеру. Последовали перехват и мгновенная передача в штрафную, где Неймар легким касанием подправил траекторию мяча, а Ди Мария с близкого расстояния легко переиграл венгерского голкипера. Под занавес тайма Неймар вновь простил соперников, пробив рядом с ближней штангой.

Shocking mistake at the back and PSG go 2 up. Di Maria with the finish. Game over #RBLPSG #UCL pic.twitter.com/pEeUZ5cCpL