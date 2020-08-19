ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Учитель Тухель не пощадил ученика Нагельсманна. Неймар – в финале Лиги чемпионов (видео)
19 августа 00:14
автор: Артем Зибрак

Учитель Тухель не пощадил ученика Нагельсманна. Неймар – в финале Лиги чемпионов (видео)

«ПСЖ» без особых проблем разобрался в полуфинале с «Лейпцигом» (3:0) и теперь поспорит за главный еврокубок с победителем матча «Лион» - «Бавария».

ТРЕНЕРСКАЯ ИНТРИГА

Постпандемийный и один из самых удивительных розыгрышей Лиги чемпионов продолжается, но чудеса, кажется, закончились. В первом полуфинале сошлись «Лейпциг» и «ПСЖ», и победу одержали те, кому это положено по бюджету и статусу.

«Быки», при всем к ним уважении, уже прыгнули выше головы, выбив на стадии четвертьфинала «Атлетико». По сравнению с тем матчем Юлиан Нагельсманн произвел всего одну замену, выпустив вместо Марселя Хальстенберга Норди Мукиэле. Француз вышел на правом фланге, а Лукас Клостерманн сместился в центр.

Визави Нагельсманна Томас Тухель (собственно, их дуэль была главной интригой, ведь именно благодаря нынешнему наставнику «ПСЖ» и стартовала карьера 33-летнего рулевого «Лейпцига», то есть, в Лиссабоне сошлись не просто два немца, а ученик и учитель) сделал четыре корректировки в старте парижан. Серхио Рико вынужденно заменил в воротах травмированного Кейлора Наваса, вместо Идриса Гейе в средней линии появился Леандро Паредес, а впереди позиции Мауро Икарди и Пабло Сарабии заняли полностью восстановившийся Килиан Мбаппе и будущий герой полуфинала Анхель Ди Мария.

ИЗЛИШНЯЯ ОСТОРОЖНОСТЬ АНДЕРДОГОВ

Первый тайм прошел с преимуществом фаворита. Парижане больше и увереннее владели мячом (70 процентов, точность передач – 92 процента) и опаснее атаковали. Неймар, как и несколькими днями ранее в валидольной игре против «Аталанты», в дебюте упустил шанс открыть счет после выхода один на один, но на сей раз хотя бы попал в штангу. Отметим в этом эпизоде тончайшую передачу Мбаппе.

И все же быстрый гол «ПСЖ» состоялся. Ди Мария удачно подал со штрафного, и Маркиньос, сыграв на опережение, отправил мяч в дальний угол.

В матчах на вылет гол часто раскрывает игру, но это был не тот случай. «Лейпциг» продолжил играть строго у своих ворот и ждать возможности для вертикальной передачи. Нагельсманн решил исполнить роль «Атлетико», наступив на горло собственной атакующей песне. И это была его ошибка. Команда Тухеля с удовольствием обложила штрафную Петера Гулачи. Мбаппе с угла вратарской попал голкиперу в плечо, Неймар со штрафного из неочевидной позиции неожиданно пробил в ближний угол – вновь штанга.

ГИБКОСТЬ ПАРИЖАН

«ПСЖ» понравился тактической гибкостью. В ходе позиционных атак французы перестраивались на различные схемы с изначальных 4-3-3. Временами можно было увидеть 3-4-3 или даже 4-2-4, но суть оставалась прежней – найти передачей Мбаппе или Неймара. Форварды дополнительно запутывали ситуацию, меняясь позициями на левом фланге и центре нападения.

Однако второй гол пришел не из позиционной атаки, коих хватало, а из катастрофической ошибки Гулачи. Вратарь неудачно отдал передачу Марселю Забитцеру. Последовали перехват и мгновенная передача в штрафную, где Неймар легким касанием подправил траекторию мяча, а Ди Мария с близкого расстояния легко переиграл венгерского голкипера. Под занавес тайма Неймар вновь простил соперников, пробив рядом с ближней штангой.

ПОДАРОК МУКИЭЛЕ

Тактическому гику Нагельсманну требовалось кардинально менять планы на игру и больше рисковать. Вместо Кристофера Нкунку и Даниэля Ольмо он после перерыва выпустил Эмиля Форсберга и Патрика Шика. «Лейпциг» перешел на 4-4-2 и включил агрессивный прессинг. Движение стало совсем иным, и уже парижане вынуждены были играть на отбой. Однако более высокий отбор требовал от немцев выдвигаться со своих позиций, что их и погубило.

Хуан Бернат, обыграв выбросившегося на него оппонента, рванул в штрафную и дважды за несколько секунд получил две роскошные передачи от Ди Марии. Первую он запорол, позволив Гулачи добраться до мяча, но тут Мукиэле упал на ровном месте, и аргентинец сделал еще один пас. В итоге Бернат избежал офсайда и переправил мяч в сетку. Отыграть 0:3 «Лейпциг» был уже точно не в состоянии.

«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов и всего второй раз добрался до решающего матча еврокубка (до этого была победа в Кубке кубков-1996). А ведь за минуту до конца основного времени четвертьфинала с «Аталантой» команда Тухеля уступала 0:1 - и, казалось, снова потерпит фиаско. Тем не менее, тогда парижане спаслись, а сейчас поймали кураж и уже не согласны только на финал. Неймар и Мбаппе созрели для большой победы. И при всей мощи «Баварии» (которая обязана проходить «Лион»), эта парочка 23 августа попробует обеспечить Парижу трофей. Если получится - про Неймара уже никто не скажет, что он выигрывал ЛЧ только с Лионелем Месси...

Если же в финал просочится «Лион», то футбольная Франция сойдет с ума. Эта страна за всю история брала еврокубок только два раза. Помимо упомянутого Кубка кубков-1996 был еще триумф «Марселя» в Лиге чемпионов-1993. И всё. А тут может получиться французский финал! Но скорее все-таки мы увидим очередную дуэль немецких тренеров. Тухель против наставника «Баварии» Ханса-Дитера Флика.

Лига чемпионов. 1/2 финала

«Лейпциг» - «ПСЖ» - 0:3 (0:2)
Голы: Маркиньос, 13 – 0:1. Ди Мария, 42 – 0:2. Бернат, 56 – 0:3.
«Лейпциг»: Гулачи, Мукиэле, Юпамекано, Клостерман (Орбан, 82), Анхелиньо, Кампль (Адамс, 64), Лаймер (Хальстенберг, 62), Забитцер, Ольмо (Шик, 46), Нкунку (Форсберг, 46), Поульсен.
«ПСЖ»: Рико, Керер, Т. Сильва, Кимпембе, Бернат, Эррера (Верратти, 83), Маркиньос, Паредес (Дракслер, 83), Ди Мария (Сарабия, 87), Мбаппе (Шупо-Мотинг, 86), Неймар.

Предупреждения: Кимпембе, 45+3. Лаймер, 61. Хальстенберг, 79. Поульсен, 79.
Судья: Куйперс (Голландия).

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Новая эксклюзивная серия спортивных автомобилей 007 Edition в рамках выхода 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»Загитова будет учиться журналистике в РАНХиГСЧто выгодней: заправка автомобиля до полного бака или раз в день по чуть-чуть?Хорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымРоссиянка с самыми длинными ногами в мире: кем она оказалась
Учитель Тухель не пощадил ученика Нагельсманна. Неймар – в финале Лиги чемпионов (видео)
Учитель Тухель не пощадил ученика Нагельсманна. Неймар – в финале Лиги чемпионов (видео)
«ПСЖ» без особых проблем разобрался в полуфинале с «Лейпцигом» (3:0) и теперь поспорит за главный еврокубок с победителем матча «Лион» - «Бавария».
19.08.2020 00:14
Футбол
автор: Артем Зибрак
Все голы 3-го тура РПЛ
Все голы 3-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал видео всех голов очередного тура чемпионата России.
18.08.2020 22:05
Футбол
Финал Лиги чемпионов УЕФА можно будет увидеть в «Лужниках»!
Финал Лиги чемпионов УЕФА можно будет увидеть в «Лужниках»!
Немало мероприятий в России будут сопровождать финал Лиги чемпионов.
18.08.2020 20:15
Футбол
автор: Елена Коновальцева
Андрей Ещенко: Стараюсь сделать из Айртона топового защитника
Андрей Ещенко: Стараюсь сделать из Айртона топового защитника
36-летний защитник «Спартака» рассказал «Советскому спорту» о том, как команда приняла Александра Кокорина, как восприняла слова Леонида Федуна о снятии с чемпионата, и сравнил Доменико Тедеско с Массимо Каррерой.
18.08.2020 17:18
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Сбежит ли Гончаренко снова в Белоруссию после «Зенита»? Интриги 3-го тура РПЛ
Сбежит ли Гончаренко снова в Белоруссию после «Зенита»? Интриги 3-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
18.08.2020 10:29
Футбол
автор: Иван Сергеев
Здесь мог быть «Спартак»-1996. Клубы-сюрпризы полуфиналов Лиги чемпионов до «Лиона» и «Лейпцига»
Здесь мог быть «Спартак»-1996. Клубы-сюрпризы полуфиналов Лиги чемпионов до «Лиона» и «Лейпцига»
В 1/2 финала ЛЧ-2019/20 представлены сразу две команды, которых никто не ждал увидеть на столь высокой стадии турнира. «Советский спорт» вспомнил других сенсационных полуфиналистов главного еврокубка в лигочемпионскую эру.
18.08.2020 09:35
Футбол
автор: Эмиль Велиев
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛ
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 3-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.
18.08.2020 08:09
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Интер» в финале спустя 10 лет, Венгер вместо Кумана, Миранчук торгуется с «Аталантой»
«Интер» в финале спустя 10 лет, Венгер вместо Кумана, Миранчук торгуется с «Аталантой»
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
18.08.2020 07:40
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Украинцы подвели донецких бразильцев. «Интер» не пустил «Шахтер» в финал Лиги Европы (видео)
Украинцы подвели донецких бразильцев. «Интер» не пустил «Шахтер» в финал Лиги Европы (видео)
Миланский клуб добился права поспорить за второй по значимости евротрофей с «Севильей», разгромив чемпионов Украины со счетом 5:0.
18.08.2020 00:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Забивал «Зениту», играл с Малкомом, отказал «Ливерпулю». Что за гвинеец перешел в «Локомотив»
Забивал «Зениту», играл с Малкомом, отказал «Ливерпулю». Что за гвинеец перешел в «Локомотив»
Представляем новичка вице-чемпионов России – 24-летнего нападающего Франсуа Камано.
17.08.2020 19:13
Футбол
автор: Артем Зибрак
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика