Учитель Тухель не пощадил ученика Нагельсманна. Неймар – в финале Лиги чемпионов (видео)

Визави Нагельсманна Томас Тухель (собственно, их дуэль была главной интригой, ведь именно благодаря нынешнему наставнику «ПСЖ» и стартовала карьера 33-летнего рулевого «Лейпцига», то есть, в Лиссабоне сошлись не просто два немца, а ученик и учитель) сделал четыре корректировки в старте парижан. Серхио Рико вынужденно заменил в воротах травмированного Кейлора Наваса , вместо Идриса Гейе в средней линии появился Леандро Паредес , а впереди позиции Мауро Икарди и Пабло Сарабии заняли полностью восстановившийся Килиан Мбаппе и будущий герой полуфинала Анхель Ди Мария .

«Быки», при всем к ним уважении, уже прыгнули выше головы, выбив на стадии четвертьфинала «Атлетико». По сравнению с тем матчем Юлиан Нагельсманн произвел всего одну замену, выпустив вместо Марселя Хальстенберга Норди Мукиэле . Француз вышел на правом фланге, а Лукас Клостерманн сместился в центр.

Постпандемийный и один из самых удивительных розыгрышей Лиги чемпионов продолжается, но чудеса, кажется, закончились. В первом полуфинале сошлись «Лейпциг» и «ПСЖ», и победу одержали те, кому это положено по бюджету и статусу.

Первый тайм прошел с преимуществом фаворита. Парижане больше и увереннее владели мячом (70 процентов, точность передач – 92 процента) и опаснее атаковали. Неймар, как и несколькими днями ранее в валидольной игре против «Аталанты», в дебюте упустил шанс открыть счет после выхода один на один, но на сей раз хотя бы попал в штангу. Отметим в этом эпизоде тончайшую передачу Мбаппе.

OMG NEYMAR!! How do you miss this? What a ball from M’bappe. #RBLPSG pic.twitter.com/TGd5TOs8lD — ... (@ty310897) August 18, 2020

И все же быстрый гол «ПСЖ» состоялся. Ди Мария удачно подал со штрафного, и Маркиньос, сыграв на опережение, отправил мяч в дальний угол.

Neymar é tão genio que deixou o di Maria bater a falta, já sabia o que ia acontecer. pic.twitter.com/3p97wGmk2S — memes futebolisticos. (@Mfutebolisticos) August 18, 2020

В матчах на вылет гол часто раскрывает игру, но это был не тот случай. «Лейпциг» продолжил играть строго у своих ворот и ждать возможности для вертикальной передачи. Нагельсманн решил исполнить роль «Атлетико», наступив на горло собственной атакующей песне. И это была его ошибка. Команда Тухеля с удовольствием обложила штрафную Петера Гулачи. Мбаппе с угла вратарской попал голкиперу в плечо, Неймар со штрафного из неочевидной позиции неожиданно пробил в ближний угол – вновь штанга.

ГИБКОСТЬ ПАРИЖАН

«ПСЖ» понравился тактической гибкостью. В ходе позиционных атак французы перестраивались на различные схемы с изначальных 4-3-3. Временами можно было увидеть 3-4-3 или даже 4-2-4, но суть оставалась прежней – найти передачей Мбаппе или Неймара. Форварды дополнительно запутывали ситуацию, меняясь позициями на левом фланге и центре нападения.

Однако второй гол пришел не из позиционной атаки, коих хватало, а из катастрофической ошибки Гулачи. Вратарь неудачно отдал передачу Марселю Забитцеру. Последовали перехват и мгновенная передача в штрафную, где Неймар легким касанием подправил траекторию мяча, а Ди Мария с близкого расстояния легко переиграл венгерского голкипера. Под занавес тайма Неймар вновь простил соперников, пробив рядом с ближней штангой.

Shocking mistake at the back and PSG go 2 up. Di Maria with the finish. Game over #RBLPSG #UCL pic.twitter.com/pEeUZ5cCpL — FUT 94 (@FUT_1994) August 18, 2020

ПОДАРОК МУКИЭЛЕ

Тактическому гику Нагельсманну требовалось кардинально менять планы на игру и больше рисковать. Вместо Кристофера Нкунку и Даниэля Ольмо он после перерыва выпустил Эмиля Форсберга и Патрика Шика. «Лейпциг» перешел на 4-4-2 и включил агрессивный прессинг. Движение стало совсем иным, и уже парижане вынуждены были играть на отбой. Однако более высокий отбор требовал от немцев выдвигаться со своих позиций, что их и погубило.

Хуан Бернат, обыграв выбросившегося на него оппонента, рванул в штрафную и дважды за несколько секунд получил две роскошные передачи от Ди Марии. Первую он запорол, позволив Гулачи добраться до мяча, но тут Мукиэле упал на ровном месте, и аргентинец сделал еще один пас. В итоге Бернат избежал офсайда и переправил мяч в сетку. Отыграть 0:3 «Лейпциг» был уже точно не в состоянии.

Tomaram gol de cabeça do BERNAT! Deveria ser eliminação automática



Leipzig 0x3 PSG



pic.twitter.com/kmCyL9Crho — Sala12 (@OficialSala12) August 18, 2020

«ПСЖ» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов и всего второй раз добрался до решающего матча еврокубка (до этого была победа в Кубке кубков-1996). А ведь за минуту до конца основного времени четвертьфинала с «Аталантой» команда Тухеля уступала 0:1 - и, казалось, снова потерпит фиаско. Тем не менее, тогда парижане спаслись, а сейчас поймали кураж и уже не согласны только на финал. Неймар и Мбаппе созрели для большой победы. И при всей мощи «Баварии» (которая обязана проходить «Лион»), эта парочка 23 августа попробует обеспечить Парижу трофей. Если получится - про Неймара уже никто не скажет, что он выигрывал ЛЧ только с Лионелем Месси...

Если же в финал просочится «Лион», то футбольная Франция сойдет с ума. Эта страна за всю история брала еврокубок только два раза. Помимо упомянутого Кубка кубков-1996 был еще триумф «Марселя» в Лиге чемпионов-1993. И всё. А тут может получиться французский финал! Но скорее все-таки мы увидим очередную дуэль немецких тренеров. Тухель против наставника «Баварии» Ханса-Дитера Флика.

Лига чемпионов. 1/2 финала

«Лейпциг» - «ПСЖ» - 0:3 (0:2)

Голы: Маркиньос, 13 – 0:1. Ди Мария, 42 – 0:2. Бернат, 56 – 0:3.

«Лейпциг»: Гулачи, Мукиэле, Юпамекано, Клостерман (Орбан, 82), Анхелиньо, Кампль (Адамс, 64), Лаймер (Хальстенберг, 62), Забитцер, Ольмо (Шик, 46), Нкунку (Форсберг, 46), Поульсен.

«ПСЖ»: Рико, Керер, Т. Сильва, Кимпембе, Бернат, Эррера (Верратти, 83), Маркиньос, Паредес (Дракслер, 83), Ди Мария (Сарабия, 87), Мбаппе (Шупо-Мотинг, 86), Неймар.

Предупреждения: Кимпембе, 45+3. Лаймер, 61. Хальстенберг, 79. Поульсен, 79.

Судья: Куйперс (Голландия).