Сергей Гуренко: Зачем мешать футбол и политику? Ты ж играешь не за Лукашенко, не за ОМОН, а за людей

- Не обидно, что в короновирусную пандемию выстояли, а сейчас чемпионат приостановили? - Есть работники федерации, которые отвечают за проведение соревнований. Это к ним вопрос.

- Толпы болельщиков, идущих на стадион, могут спровоцировать милицию. - У нас нет такого движения. Во время пандемии на трибуны ходило максимум тысяча человек.

- Нет опасений, что пауза может затянуться в связи с последними событиями? - При чем здесь футбол и политика? Я бы не сказал, что обстановка не позволяет проводить матчи. Спорт всегда был отвлекающим моментом от политики. Почему не проводить чемпионат? Какая может быть опасность, если демонстрации у нас мирные?

- Что происходит с футболом в Белоруссии? Писали, что чемпионат приостановлен с 14 по 17 августа и матчи переносят. - В связи с последними событиями, с выборами, чемпионат остановили. Дальше могут играть без зрителей или еще как-то. Я точно не знаю. Все будет решать федерация футбола.

- Как у вас дела, где находитесь, чем занимаетесь? - Я в Белоруссии, у меня все нормально. И на даче отдыхаю, и дома провожу время. Набираюсь силенок.

- Нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии при президентстве Александра Лукашенко. Как вы к этому отнеслись?

- Это его право, его выбор. Он не согласен с тем, что происходит, но у нас процентов девяносто несогласных людей. Если не больше. Когда мирных людей бьют, детей, женщин – это беспредел. Не понимаю, как такое возможно в 21-м веке, когда есть интернет, другие информационные средства. Не понимаю, на что люди наверху рассчитывают.

- Для этого и отключают интернет, чтобы минимизировать доступ к информации.

- Дня три его не было. Это все правда...

- Кроме Шкурина пока никто не отказался выступать за сборную.

- И я надеюсь, никто и не будет отказываться. Ты же играешь за страну. За тех людей, которые выходят на демонстрации, защищаешь честь своей родины. Повторюсь, это выбор Шкурина, я его не осуждаю. Но сам я считаю, что в сборной ты не за Лукашенко играешь или за ОМОН, а за людей.

Илья Шкурин

- Как думаете, кто-нибудь все-таки последует примеру Шкурина?

- Сложно сказать. Но мне кажется, наоборот, в трудную минуту было бы важнее дать хороший результат, чтобы народ еще больше сплотился. Нам же жить дальше, и людям придется выправлять экономическую ситуацию. Многое пошло не так и много сделано неправильно - придется за все расплачиваться. Предстоят непростые времена.

- Нет опасений, что теперь может рухнуть союз с Россией, а, значит, белорусские футболисты снова будут считаться легионерами в РПЛ?

- Не могут ничего сказать по этому поводу. Если бы да кабы… Я говорю только о том, что я вижу, что понимаю.

- Как у вас обстоят дела с поисками работы? Есть варианты?

- Жду предложений. Понятно, что сейчас еще каронавирус, все вместе совпало. Это дает свой отпечаток. Но иногда перезагрузиться, остановиться и присмотреться тоже надо.

- Наверняка активно смотрите еврокубки.

- Да. Мне тоже интересен такой формат, когда в каждом раунде плей-офф соперники проводят один матч. Встречи все интересные, и мячей много забивают. Плохо только, что игры проходят без зрителей. Футбол ведь для людей. Может, хоть призадумаемся. Возможно, пандемия даст толчок всем людям, что и за экологией надо следить, и вообще есть более ценные вещи, чем деньги и другие блага.

- В Лиге чемпионов симпатизируете какой-то команде?

- Интересно, что из Испании, Англии и Италии никто не попал даже в полуфинал. Это тоже связано с пандемией, потому что у одних команды была одна подготовка, у других она получилась скомканная. Не все фавориты выстрелили. Отсюда - сюрпризы.

- Нет ощущения, что акценты в европейском футболе смещаются?

- Да нет. Больше это связываю с пандемией.

- Кто выиграет Лигу чемпионов?

- «Бавария» очень хорошо себя показала, но в финале с «ПСЖ» возможно все. Да и «Лион» еще нужно пройти. Французы не подарок.

- Пишут, что Алексей Миранчук может перейти в «Аталанту». Вы же выступали в итальянских командах. Сможет Миранчук там заиграть? Хватит ему уровня?

- Думаю, что уровня вполне хватит. Леша мне всегда нравился мышлением. Он может и отдать, и сам решить. Будет очень важно, в какую команду он попадет, и как его там примут.

- Миранчуком еще «Милан» интересуется. Сравните этот вариант с «Аталантой».

- «Аталанта» на данный момент, как ни странно, сильнее «Милана». Но самое важное - попасть к тренеру, который хочет тебя видеть в команде. Я не знаю, насколько клубы из Милана и Бергамо заинтересованы в Миранчуке. Но перед трансфером надо все эти факторы учитывать.