ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Джордан проиграл Беленову, «Спартак» не дожал «Уфу» (видео)
19 августа 17:59
автор: Артем Зибрак

Джордан проиграл Беленову, «Спартак» не дожал «Уфу» (видео)

Первый для красно-белых выезд в рамках РПЛ-2020/21 завершился результативной ничьей в Уфе (1:1).

«ДЕРБИ ИМЕНИ ГАЗИЗОВА»

Второй игровой день третьего тура начался двумя матчами – в Уфе и Екатеринбурге. При благоприятном стечении обстоятельств «Спартак» мог вернуться на промежуточное первое место, которое занимал почти сутки в ходе второго тура... Но для многих главную интригу матчу обеспечила фигура нынешнего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова, который еще недавно занимал аналогичную должность в «Уфе». Только ленивый не обсудил с тех пор угрозу превращения башкирской команды в спартаковский фарм-клуб. Однако ход игры опроверг подобные «подозрения».

Состав «Спартака» по сравнению с победной игрой против «Ахмата» изменений не претерпел. Оба летних новичка команды Александр Кокорин и Остон Урунов по-прежнему играть не готовы. Зелимхан Бакаев пока не может вернуть себе место в основе. При этом функции главного тренера команды очередной раз исполнил Андреас Хинкель, так как Доменико Тедеско долечивает ангину.

Вадим Евсеев в свою очередь из-за травм не мог использовать с первых минут Вячеслава Кротова (тот получил повреждение в Туле в момент собственного гола) и Ловро Бизяка. В их отсутствие переднюю линию уфимцев составили Артем Голубев и перешедший из ЦСКА Тимур Жамалетдинов. Увидели болельщики и первое в нынешнем сезоне появление на поле у хозяев Олега Данченко и Павла Аликина.

ВТОРОЙ СПАРТАКОВСКИЙ ПЕНАЛЬТИ ПОДРЯД

Данченко и Аликин стали одними из героев первого тайма. Уже на второй минуте первый подал от углового флага, а второй головой отправил мяч в сетку ворот Александра Максименко. Не умаляя заслуг «джокеров» Евсеева, отметим удивительное расположение спартаковцев в обороне, оставивших 36-летнего голеадора в полном одиночестве. Ближе всех к Аликину располагался Эсекиэль Понсе, но помешать тому не успел, а обычно надежный Георгий Джикия застрял в полупозиции.

«Спартак», впрочем, быстро отыгрался в очень схожем эпизоде: подачу с углового Джордана Ларссона воплотил в гол головой «провинившийся» в дебюте Понсе.

Счет стал 1:1. А мог быть и 2:1 в пользу красно-белых. Еще до ответного мяча гостей Александр Беленов успел спасти «Уфу», отразив пенальти в исполнении Ларссона, чей отец - знаменитый Хенрик Ларссон - наверняка смотрел эту игру в интернете уже в качестве помощника нового главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана. Подобные осечки вряд ли приближают Джордана к каталонскому суперклубу (куда он наверняка мечтает попасть). Хотя эпизод не выбил молодого спартаковского шведа из колеи. В дальнейшем он отметился не только голевым навесом на Понсе, но и другими обострениями. Отметим, кстати, что в ворота соперников «Спартака» 11-метровый назначается уже во втором туре кряду. При этом изначально арбитр Станислав Васильев игру рукой Бояна Йокича не заметил - на выручку пришел видеоповтор. VAR потихоньку начинает возвращать долги красно-белым.

По гамбургскому счету, судьи могли пойти и дальше - и позволить «Спартаку» исполнить 11-метровый повторно. Как минимум Аликин, Данченко и Йокич вбежали в штрафную еще до удара Ларссона. Однако бригада Васильева этот нюанс проглядела.

Вообще, быстрый гол сыграл не на руку хозяевам. Команда Евсеева слишком откровенно отдала мяч сопернику. Спартаковцы атаковали много, хотя и не слишком разнообразно. Столь массированную оборону логично вскрывать через фланги, что они и пытались сделать (чаще - через правый край Романа Зобнина), куда стягивались Наиль Умяров и Алекс Крал. Правда, последний пас оказывался или неподготовленным, или просто неудачным. Красно-белым не хватало динамики, чтобы разорвать линии соперника. Тем удивительнее, что спартаковцы так редко пользовались абсолютным преимуществом Айртона в скорости над Александром Суховым.

Еще до перерыва Евсееву пришлось сделать вынужденную замену – вместо получившего повреждение Йокича появился Кирилл Фольмер. А под занавес тайма Самюэль Жиго едва не повторил трюк Аликина и Понсе – классно выпрыгнул в чужой штрафной и пробил в дальний угол, но мяч прошел в сантиметрах от штанги.

45 МИНУТ У ВОРОТ БЕЛЕНОВА

Вторая половина началась не в пример спокойно и малособытийно. Одни умело защищались, другие пытались взломать эшелонированную оборону. Все-таки в позиционной атаке «Спартаку» по-прежнему не хватает домашних заготовок, если не относить к ним подачи с флангов. Сказывается отсутствие игрока, умеющего вести игру команды. Правда, Умярова стоит похвалить за постоянные попытки внести разнообразие нестандартными действиями. Да и потенциал Ларссона в этом направлении очевиден.

Первый по-настоящему стоящий момент после перерыва был создан, когда уфимцы не успели вернуться из нападения. Умяров вовремя вступил в отбор, мяч оказался на фланге у Крала, и Александр Соболев очень опасно пробил головой рядом с ближней штангой. В рядах «Уфы» началось подобие паники. В течение нескольких минут хозяева позволяли «Спартаку» наносить удары из пределов штрафной. Но Соболев не попал в створ, а Ларссон угодил в Беленова.

Чтобы дожать подсевшего соперника, Хинкель выпустил на заключительные 15 минут Бакаева. Тот занял позицию Ларссона под нападающими, а швед (вскоре Джордан уступил место Максиму Глушенкову) поднялся в переднюю линию к Соболеву вместо ушедшего с поля Понсе. У «Спартака» был еще один голевой момент. Победа назревала, но так и не вызрела.

В концовке москвичи уже не покидали чужую половину поля, в итоге они нанесли 21 удар по воротам. Тем не менее, Евсеев третий раз кряду не проиграл «Спартаку». А красно-белые так и не поднялись на первое место, даже промежуточное. В следующем туре их ждет дерби с «Локомотивом», который сегодня увез аналогичную ничью 1:1 из Екатеринбурга.

РПЛ. 3-й тур

«Уфа» - «Спартак» - 1:1 (1:1)
Голы: Аликин, 2 – 1:0. Э. Понсе, 18 – 1:1.
Нереализованный пенальти: Ларссон, 12 (вратарь).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Никитин, Аликин, Йокич (Фольмер, 36), Данченко (Тиль, 73), Карп, Алиев, Голубев, Жамалетдинов (Кротов, 84).
«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Зобнин, Умяров, Крал, Айртон, Ларссон (Глушенков, 83), Э. Понсе (З. Бакаев, 77), Соболев.

Турнирная таблица

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Skoda представит свой первый электрический кроссовер Enyaq iVЗапотели стекла в автомобиле? Несколько способов решить проблемуПроблемный автомобиль: так ли безопасно использовать каршеринговые автомобили?Хорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринГимнастка Бирюкова показала растяжку в постели
Смолов спас «Локомотив» от поражения. Все голы 3-го тура РПЛ
Смолов спас «Локомотив» от поражения. Все голы 3-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал видео всех голов очередного тура чемпионата России.
19.08.2020 19:00
Футбол
Джордан проиграл Беленову, «Спартак» не дожал «Уфу» (видео)
Джордан проиграл Беленову, «Спартак» не дожал «Уфу» (видео)
Первый для красно-белых выезд в рамках РПЛ-2020/21 завершился результативной ничьей в Уфе (1:1).
19.08.2020 17:59
Футбол
автор: Артем Зибрак
Сергей Гуренко: Зачем мешать футбол и политику? Ты ж играешь не за Лукашенко, не за ОМОН, а за людей
Сергей Гуренко: Зачем мешать футбол и политику? Ты ж играешь не за Лукашенко, не за ОМОН, а за людей
Бывший главный тренер минского «Динамо» рассказал о ситуации в Белоруссии, где из-за народных протестов чемпионат оказался под угрозой срыва.
19.08.2020 10:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Тимур Жамалетдинов: «Уфа» сделает все, чтобы «Спартак» не набрал три очка
Тимур Жамалетдинов: «Уфа» сделает все, чтобы «Спартак» не набрал три очка
23-летний нападающий, летом перешедший из ЦСКА в «Уфу», рассказал «Советскому спорту» о подготовке к матчу 3-го тура РПЛ против «Спартака».
19.08.2020 09:30
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
«ПСЖ» впервые в финале Лиги чемпионов, Слуцкий в опасной зоне, Овечкин не сдается
«ПСЖ» впервые в финале Лиги чемпионов, Слуцкий в опасной зоне, Овечкин не сдается
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
19.08.2020 08:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Учитель Тухель не пощадил ученика Нагельсманна. Неймар – в финале Лиги чемпионов (видео)
Учитель Тухель не пощадил ученика Нагельсманна. Неймар – в финале Лиги чемпионов (видео)
«ПСЖ» без особых проблем разобрался в полуфинале с «Лейпцигом» (3:0) и теперь поспорит за главный еврокубок с победителем матча «Лион» - «Бавария».
19.08.2020 00:15
Футбол
автор: Артем Зибрак
Финал Лиги чемпионов УЕФА можно будет увидеть в «Лужниках»!
Финал Лиги чемпионов УЕФА можно будет увидеть в «Лужниках»!
Немало мероприятий в России будут сопровождать финал Лиги чемпионов.
18.08.2020 20:00
Футбол
автор: Елена Коновальцева
Андрей Ещенко: Стараюсь сделать из Айртона топового защитника
Андрей Ещенко: Стараюсь сделать из Айртона топового защитника
36-летний защитник «Спартака» рассказал «Советскому спорту» о том, как команда приняла Кокорина, как восприняла слова Федуна о снятии с чемпионата, и сравнил Тедеско с Каррерой.
18.08.2020 17:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Сбежит ли Гончаренко снова в Белоруссию после «Зенита»? Интриги 3-го тура РПЛ
Сбежит ли Гончаренко снова в Белоруссию после «Зенита»? Интриги 3-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
18.08.2020 10:30
Футбол
автор: Иван Сергеев
Здесь мог быть «Спартак»-1996. Клубы-сюрпризы полуфиналов Лиги чемпионов до «Лиона» и «Лейпцига»
Здесь мог быть «Спартак»-1996. Клубы-сюрпризы полуфиналов Лиги чемпионов до «Лиона» и «Лейпцига»
В 1/2 финала ЛЧ вышли две команды, которых никто не ждал увидеть на этой стадии. «Советский спорт» вспомнил других сенсационных полуфиналистов Лиги чемпионов.
18.08.2020 09:30
Футбол
автор: Эмиль Велиев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика