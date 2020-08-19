Джордан проиграл Беленову, «Спартак» не дожал «Уфу» (видео)

Вадим Евсеев в свою очередь из-за травм не мог использовать с первых минут Вячеслава Кротова (тот получил повреждение в Туле в момент собственного гола) и Ловро Бизяка . В их отсутствие переднюю линию уфимцев составили Артем Голубев и перешедший из ЦСКА Тимур Жамалетдинов . Увидели болельщики и первое в нынешнем сезоне появление на поле у хозяев Олега Данченко и Павла Аликина .

Состав «Спартака» по сравнению с победной игрой против «Ахмата» изменений не претерпел. Оба летних новичка команды Александр Кокорин и Остон Урунов по-прежнему играть не готовы. Зелимхан Бакаев пока не может вернуть себе место в основе. При этом функции главного тренера команды очередной раз исполнил Андреас Хинкель , так как Доменико Тедеско долечивает ангину.

Второй игровой день третьего тура начался двумя матчами – в Уфе и Екатеринбурге. При благоприятном стечении обстоятельств «Спартак» мог вернуться на промежуточное первое место, которое занимал почти сутки в ходе второго тура... Но для многих главную интригу матчу обеспечила фигура нынешнего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова , который еще недавно занимал аналогичную должность в «Уфе». Только ленивый не обсудил с тех пор угрозу превращения башкирской команды в спартаковский фарм-клуб. Однако ход игры опроверг подобные «подозрения».

Данченко и Аликин стали одними из героев первого тайма. Уже на второй минуте первый подал от углового флага, а второй головой отправил мяч в сетку ворот Александра Максименко. Не умаляя заслуг «джокеров» Евсеева, отметим удивительное расположение спартаковцев в обороне, оставивших 36-летнего голеадора в полном одиночестве. Ближе всех к Аликину располагался Эсекиэль Понсе, но помешать тому не успел, а обычно надежный Георгий Джикия застрял в полупозиции.

«Спартак», впрочем, быстро отыгрался в очень схожем эпизоде: подачу с углового Джордана Ларссона воплотил в гол головой «провинившийся» в дебюте Понсе.

Счет стал 1:1. А мог быть и 2:1 в пользу красно-белых. Еще до ответного мяча гостей Александр Беленов успел спасти «Уфу», отразив пенальти в исполнении Ларссона, чей отец - знаменитый Хенрик Ларссон - наверняка смотрел эту игру в интернете уже в качестве помощника нового главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана. Подобные осечки вряд ли приближают Джордана к каталонскому суперклубу (куда он наверняка мечтает попасть). Хотя эпизод не выбил молодого спартаковского шведа из колеи. В дальнейшем он отметился не только голевым навесом на Понсе, но и другими обострениями. Отметим, кстати, что в ворота соперников «Спартака» 11-метровый назначается уже во втором туре кряду. При этом изначально арбитр Станислав Васильев игру рукой Бояна Йокича не заметил - на выручку пришел видеоповтор. VAR потихоньку начинает возвращать долги красно-белым.

По гамбургскому счету, судьи могли пойти и дальше - и позволить «Спартаку» исполнить 11-метровый повторно. Как минимум Аликин, Данченко и Йокич вбежали в штрафную еще до удара Ларссона. Однако бригада Васильева этот нюанс проглядела.

Вообще, быстрый гол сыграл не на руку хозяевам. Команда Евсеева слишком откровенно отдала мяч сопернику. Спартаковцы атаковали много, хотя и не слишком разнообразно. Столь массированную оборону логично вскрывать через фланги, что они и пытались сделать (чаще - через правый край Романа Зобнина), куда стягивались Наиль Умяров и Алекс Крал. Правда, последний пас оказывался или неподготовленным, или просто неудачным. Красно-белым не хватало динамики, чтобы разорвать линии соперника. Тем удивительнее, что спартаковцы так редко пользовались абсолютным преимуществом Айртона в скорости над Александром Суховым.

Еще до перерыва Евсееву пришлось сделать вынужденную замену – вместо получившего повреждение Йокича появился Кирилл Фольмер. А под занавес тайма Самюэль Жиго едва не повторил трюк Аликина и Понсе – классно выпрыгнул в чужой штрафной и пробил в дальний угол, но мяч прошел в сантиметрах от штанги.

45 МИНУТ У ВОРОТ БЕЛЕНОВА

Вторая половина началась не в пример спокойно и малособытийно. Одни умело защищались, другие пытались взломать эшелонированную оборону. Все-таки в позиционной атаке «Спартаку» по-прежнему не хватает домашних заготовок, если не относить к ним подачи с флангов. Сказывается отсутствие игрока, умеющего вести игру команды. Правда, Умярова стоит похвалить за постоянные попытки внести разнообразие нестандартными действиями. Да и потенциал Ларссона в этом направлении очевиден.

Первый по-настоящему стоящий момент после перерыва был создан, когда уфимцы не успели вернуться из нападения. Умяров вовремя вступил в отбор, мяч оказался на фланге у Крала, и Александр Соболев очень опасно пробил головой рядом с ближней штангой. В рядах «Уфы» началось подобие паники. В течение нескольких минут хозяева позволяли «Спартаку» наносить удары из пределов штрафной. Но Соболев не попал в створ, а Ларссон угодил в Беленова.

Чтобы дожать подсевшего соперника, Хинкель выпустил на заключительные 15 минут Бакаева. Тот занял позицию Ларссона под нападающими, а швед (вскоре Джордан уступил место Максиму Глушенкову) поднялся в переднюю линию к Соболеву вместо ушедшего с поля Понсе. У «Спартака» был еще один голевой момент. Победа назревала, но так и не вызрела.

В концовке москвичи уже не покидали чужую половину поля, в итоге они нанесли 21 удар по воротам. Тем не менее, Евсеев третий раз кряду не проиграл «Спартаку». А красно-белые так и не поднялись на первое место, даже промежуточное. В следующем туре их ждет дерби с «Локомотивом», который сегодня увез аналогичную ничью 1:1 из Екатеринбурга.

РПЛ. 3-й тур

«Уфа» - «Спартак» - 1:1 (1:1)

Голы: Аликин, 2 – 1:0. Э. Понсе, 18 – 1:1.

Нереализованный пенальти: Ларссон, 12 (вратарь).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Никитин, Аликин, Йокич (Фольмер, 36), Данченко (Тиль, 73), Карп, Алиев, Голубев, Жамалетдинов (Кротов, 84).

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Зобнин, Умяров, Крал, Айртон, Ларссон (Глушенков, 83), Э. Понсе (З. Бакаев, 77), Соболев.

Турнирная таблица