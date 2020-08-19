«Бавария» показала Гвардиоле и Роналду, как громить «Лион». Мюнхенцы – в финале Лиги чемпионов

Оба наставника решили, что победный состав не меняют, и полностью повторили свой выбор, сделанный несколькими днями ранее. Подопечные Руди Гарсия вышли играть по оборонительной схеме 3-5-2, а Ханс-Дитер Флик выбрал привычные 4-2-3-1 с Робертом Левандовски на острие.

Понятно, что шансы команд изначально были не равны. Показательно, что для «Лиона» этот полуфинал Лиги чемпионов был всего лишь вторым в истории, тогда как «Бавария» на этой стадии вышла на поле аж в 20-й раз. С другой стороны, в финале она последний раз играла в 2013 году, а лионцы мечтали о французском финале, где их уже ждал «ПСЖ». Увы, очередного чуда не случилось.

Когда до финала остается один шаг, каждый лелеет надежду сделать этот последний шаг и готовится выложиться на все 100%. Тем более, что «Лион» и «Бавария» в четвертьфинале выдали два сенсационных матча, пусть и по-разному. Французы выбили из борьбы одного из фаворитов «Манчестер Сити», а немцы размазали «Барселону», отправили в отставку Кике Сетьена и предрешили судьбу Хосепа Бартомеу.

Лионцы очень ярко начали матч и упустили в дебюте два убойных момента. Мемфис Депай не реализовал выход один на один, подаренный ему Тьяго Алькантарой (мимо), а затем Карл Токо Экамби, выйдя на расстрельную позицию, с нескольких метров угодил в ближнюю штангу. Поэтому гол «Баварии» уже через минуту после шанса Экамби выглядел не очень логично. Серж Гнабри взял игру на себя, протащил мяч с правого края в центр между линиями французов и роскошным ударом пробил Антони Лопеша.

Гол сломал игру «Лиона». Немцы почувствовали кровь, завладели мячом и стали раскатывать дрогнувших соперников. Центр полузащиты номинальных хозяев буквально рассыпался. Томас Мюллер и Левандовски раз за разом принимали проникающие передачи в чужой штрафной, но до поры до времени им не хватало удачи.

На 33-й минуте поляк курьезно не смог забить с с лини вратарской – в падении он попал в Лопеша. Благо, набежавший Гнабри не испытал трудностей. Вопрос о том, где в это время была тройка защитников из разряда риторических. Вновь высочайшей похвалы заслужил немец. Именно он начал атаку отбором мяча на чужой половине поля и разогнал ее разрезающим пасом в штрафную на Ивана Перишича. Гнабри лишь второй немецкий игрок, оформивший дубль в полуфинале ЛЧ. А первым был… Томас Мюллер (сезон-2012/13).

2-0!!! It’s Gnabry again, albeit a slightly easier chance compared to his first 🤙🏻



That is 9 goal in 9 games for him in this years CL 🔥 #LYOBAY https://t.co/vrmRbO5yOn — Footy Feed (@FootyFeed) August 19, 2020

С этого момента исход стал ясен. Средняя линия французов вчистую проигрывала середину поля, так что Мемфис Депай и Экамби не получали ни поддержки от партнеров, ни мяча. После попадания Экамби в штангу до конца тайма «Лион» ни разу не потревожил Мануэля Нойера.

Второй фэйл Экамби

В перерыве тренеры сделали по одной замене, но если выход Тьяго Мендеса вместо соотечественника Бруно Гимарайнса объясним (бразилец не справлялся с задачей разбивать атакующие порывы соперников через центр), то появление Никласа Зюле на позиции Жерома Боатенга удивила. Возможно, Боатенг просто почувствовал недомогание. Обе замены были проведены по позициям.

Вопреки ожиданиям, «Бавария» не побежала во втором тайме добивать соперника, как это было в игре с «Барселоной». Возможно, мыслями подопечные Флика были уже в финале и экономили силы. И едва не поплатились за беспечность после выхода героя матча с «Ман Сити» Мусса Дембеле. Он сходу включился в игру, помог Уссему Ауа отобрать мяч на чужой половине поля и создать еще один убойный момент для Экамби, но тот не смог переиграть в ближнем бою Нойера. Своей игрой вратарь подтверждает правоту руководства клуба, несколько месяцев бившегося за продление с ним контракта.

Баварцы лениво провели вторую половину встречи. Или перекатывали мяч на своей половине, или забрасывали его вперед на Мюллера, Левандовски или вышедшего на замену Кингсли Комана. Как следствие, увеличение потерь и атак «Лиона», но у французов не нашлось игрока, способного сделать хороший последний пас. А минут за 10 до конца «львы» отчаяилсь и бросили играть.

Даже не включая особых скоростей, баварцы спокойно довели матч до крупной победы. За считанные минуты до финального свистка Левандовски перевисел в воздухе Марсело и после подачи со штрафного забил третий мяч. Таким образом, в нынешнем сезоне поляк отличился во всех (!) матчах Лиги чемпионов, в которых принимал участие. У него 15 голов в девяти играх. А «Олимпиакос» остался единственным, кому удалось пропустить от «Баварии» менее трех мячей – им «удалось» проиграть в Мюнхене всего лишь 0:2.

Лига чемпионов. 1/2 финала

«Лион» - «Бавария» - 0:3 (0:2)

Голы: Гнабри, 18 – 0:1. Гнабри, 33 – 0:2. Левандовски, 88 – 0:3.

«Лион»: Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал (Шерки, 73), Дюбуа (Тете, 67), Какере, Гимарайнс (Мендес, 46), Ауа, Корне, Экамби (Рен-Аделед, 67), Депай (М. Дембеле, 58).

«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Дэвис, Алькантара (Толиссо, 82), Горецка (Павар, 82), Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Перишич (Коман, 63), Левандовски.