«Бавария» показала Гвардиоле и Роналду, как громить «Лион». Мюнхенцы – в финале Лиги чемпионов

Лионцы очень ярко начали матч и упустили в дебюте два убойных момента. Мемфис Депай не реализовал выход один на один, подаренный ему Тьяго Алькантарой (мимо), а затем Карл Токо Экамби, выйдя на расстрельную позицию, с нескольких метров угодил в ближнюю штангу. Поэтому гол «Баварии» уже через минуту после шанса Экамби выглядел не очень логично. Серж Гнабри взял игру на себя, протащил мяч с правого края в центр между линиями французов и роскошным ударом пробил Антони Лопеша.

Гол сломал игру «Лиона». Немцы почувствовали кровь, завладели мячом и стали раскатывать дрогнувших соперников. Центр полузащиты номинальных хозяев буквально рассыпался. Томас Мюллер и Левандовски раз за разом принимали проникающие передачи в чужой штрафной, но до поры до времени им не хватало удачи.

На 33-й минуте поляк курьезно не смог забить с с лини вратарской – в падении он попал в Лопеша. Благо, набежавший Гнабри не испытал трудностей. Вопрос о том, где в это время была тройка защитников из разряда риторических. Вновь высочайшей похвалы заслужил немец. Именно он начал атаку отбором мяча на чужой половине поля и разогнал ее разрезающим пасом в штрафную на Ивана Перишича. Гнабри лишь второй немецкий игрок, оформивший дубль в полуфинале ЛЧ. А первым был… Томас Мюллер (сезон-2012/13).

