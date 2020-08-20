Сергей Хусаинов: Мешков помог «Зениту» – не поставил пенальти за руку Оздоева и не удалил Дриусси

- Была необходимость Васильеву самому идти к монитору? - Так прописана процедура в протоколе VAR. Если у главного арбитра есть сомнения в решении после подсказки видеоассистента, надо сходить. Вот «братья-близнецы» Василий Казарцев и Алексей Еськов в игре «Спартак» - «Сочи» не стали затягивать с решением. Главный судья неправильно увидел эпизод, а его ассистент просто не вмешался. Карасев же - один из наших ведущих арбитров, и он правильно разобрался. Однако, по протоколу, он не мог настоять на назначении пенальти, только - рекомендовать главному пересмотреть эпизод на экране. Так что заговора тут никакого ни против «Спартака», ни в его пользу нет. Это просто низкая квалификация арбитра Васильева, чему подтверждением тот факт, что пенальти не был перебит.

- Разбор эпизода у VAR с походом Васильева к монитору занял пару минут. Почему так долго, если момент был простой и понятный для видеоассистента Сергея Карасева? - Руку было видно сразу. У меня нет ответа на ваш вопрос.

- Как оцениваете действия арбитра Станислава Васильева при назначении пенальти в пользу «Спартака»? - Начать надо с того, что нарушение правил в штрафной «Уфы» было очевидным. Это был простой игровой эпизод – никакой скученности игроков, никто ни за кем не прятался. Арбитр находился в удобной позиции. Но почему-то правильное решение было принято только после вмешательства VAR. Это следствие низкой квалификации Васильева и его неуверенности. Так он читает игру и разбирает простые эпизоды... Любой начинающий арбитр моментально определил бы в данном эпизоде игру рукой со стороны Бояна Йокича . Да, тот упал, споткнулся, но движение рукой сделал с целью увеличить площадь обороны ворот и помешать забить. Это умышленное действие, а не случайное попадание.

- А должен был?

- Давайте обратимся к правилам игры. Если при пробитии 11-метрового правила нарушает атакующая команда, то решение принимается в пользу защищающихся. В случае гола назначается свободный удар с места пробития, а если мяч не забит – все, тема закрыта. И наоборот, если правила нарушает защищающаяся команда, в случае забитого мяча засчитывается гол, а в случае незабитого – пенальти перебивается.

Во всех этих случаях ответственность за решения несет главный арбитр матча – он проводит инструктаж вратаря (чтобы стоял одной ногой на линии ворот) и полевых (чтобы до удара не пересекали линию штрафной площади). Он же контролирует соблюдение этих правил, ассистент дан ему только в помощь, чтобы следить за линией ворот. Все это было еще до введения VAR.

В данном случае, согласно телекартинке, как минимум трое футболистов «Уфы» вбежали в штрафную до удара Джордана Ларссона. Самое примечательное, что арбитр допустил две грубых ошибки в течение пары-тройки минут – сначала не увидел очевидную игру рукой, затем нарушение при пробитии 11-метрового. Варовцы во втором случае вмешаться уже не могли, это была работа Васильева.

В моем понимании он видел оба эпизода, но просто не знает правил игры, чтобы верно их трактовать. Может, у него в практике таких моментов не было, нет такого опыта.

Момент 11-метрового удара Джордана Ларссона.

«КАРАСЕВ МОГ ПОДСКАЗАТЬ ВАСИЛЬЕВУ ТОЛЬКО ПО-ТОВАРИЩЕСКИ»

- Может, две ошибки с разницей в две минуты – отсутствие концентрации?

- В первую очередь - профессионализма.

- Мог ли Карасев, не вмешиваясь официально, подсказать товарищу в поле, что тот проглядел эпизод досрочного вторжения в штрафную защитников «Уфы»?

- По дружбе это должно быть, но поскольку их переговоры записываются, это считается подсказкой. Получится, что судит матч Карасев, а не Васильев. Так что, по протоколу, это нельзя делать, но, наверное, надо. Как и Еськов, если бы разбирался в правилах, мог подсказать Казарцеву.

- Каждый раз, когда нам объясняют, что VAR не имеет права вмешаться, возникает вопрос: может, стоит внести в протокол какие-то изменения, которые помогли бы судьям лучше делать свою работу?

- Абсолютно согласен с этим. Глуп тот человек, который не может поменять свое мнение. Это не я сказал, а Уинстон Черчилль. VAR ведь является нововведением, протокол был написан с чистого листа. Конечно, в него должны вноситься какие-то изменения. Главное ведь не соблюдение протокола, а справедливый результат матча. А это, в свою очередь, как в советском фильме «Укротительница тигров»: «Казимир Алмазов – аттракцион, имя, афиша, публика, касса». Для РПЛ справедливый результат – это болельщики, сувенирная продукция, репутация и, в конечном счете, доходы.

Вот был же фильм «Движение вверх», где хорошо показано, как после финальной сирены президент ФИБА лично спустился и вмешался в эпизод с табло. Так и здесь – если с протоколом намутили, надо исправить, переделать его.

«ОЗДОЕВ СЫГРАЛ РУКОЙ - ЭТО ПЕНАЛЬТИ»

- Как оцените эпизод в штрафной «Зенита» в конце первого тайма?

- Вы об игре рукой Магомеда Оздоева? Это стопроцентный пенальти, потому что со стороны зенитовца было кошачье движение рукой с целью перехватить мяч. Но Виталий Мешков от эпизода был далеко, а видеоассистент, согласно рекомендации, не стал вмешиваться. Это не попадание мяча в руку, потому что Никола Влашич подбросил мяч вверх, и туда же устремилась рука защитника. Это значит, что Оздоев сознательно получил выгоду из этой игры рукой.

Но это «Зенит» и Мешков! Вот вам другой эпизод из этого же матча, случившийся несколькими минутами ранее. Себастьян Дриусси сильным броском мяча из аута попадает в лицо Марио Фернандесу и даже не подходит к нему извиниться. Какое решение принимает арбитр? Просто перебросить аут. И все?

- Таких эпизодов и не вспомнишь. Что требовалось сделать судье?

- Надо подчеркнуть, что бросок был акцентированный. Фернандес был в расслабленном состоянии. По факту, это был удар мячом в лицо сопернику. Любой удар мячом по сопернику после остановки игры – это как минимум желтая карточка, а умышленное аналогичное действие карается прямой красной.

- Можно ли трактовать данный эпизод не как остановку игры, а как ввод мяча в игру?

- В данном случае нет никакой разницы. Представьте себе: штрафной в середине поля. Игрок ставит мяч и со всех дури бьет им в спину медленно отходящего от места нарушения соперника. «Реф, а что он так долго отходит?» Это ввод мяча в игру? Да. Тебя не устраивает расстояние? Обратись к арбитру. Ты же умышленно это сделал. А Фернандес не мешал ввести мяч в игру. Наверное, где-то во время матча у них произошел конфликт, Фернандес ему что-то сказал, и вот ответ Дриусси. Но вы же профессионалы – вы должны с уважением относиться друг к другу.

- Тот факт, что произошло повторное вбрасывание, можно объяснить тем, что мяч от Фернандеса ушел обратно за боковую?

- Да, так и было расценено арбитром.

- Это правильная оценка?

- Нет, конечно. Произошло нарушение правил. Значит, ЦСКА должен был вводить мяч в игру с той точки, где стоял Фернандес.

«МЕШКОВ ПОВЛИЯЛ НА РЕЗУЛЬТАТ»

- Значит ли это, что Мешков своими решениями повлиял на исход матча, не назначив пенальти и не удалив в первом тайме Дриусси?

- Именно так и было.

- Эти два эпизода тоже разделило несколько минут. Как получается, что два разных арбитра в двух разных матчах допустили по две грубые ошибки в течение короткого периода времени?

- Их уровень подготовки не соответствует уровню играющих команд. К сожалению, это повторяется из тура в тур. А исправлять их ошибки и прогрессировать некогда. Надо сдавать тесты на коронавирус и готовиться к следующей игре. В каком плане? Психологическом, физическом и, самое главное, интеллектуальном. Сейчас арбитры после матчей получили оценки от инспекторов, но никаких выводов о том, что надо сделать, нет. Где тренер-наставник? Его нет, есть только руководитель. Защитник совершил позиционную ошибку, ему тренер подсказал после матча. А судьям кто подсказывает?

- Сейчас матчи в РПЛ идут по два в неделю. Футболисты успевают только восстановиться, провести теоретическое занятие и одну тренировку между играми. Это сказывается на их подготовке. А на судьях такой плотный график отражается?

- Безусловно. У них нет времени анализировать прошедшие матчи, надо забыть те ошибки и готовиться к следующим играм. Для арбитра это очень короткий цикл. У нас ведь задействованы одни и те же люди, это очень сложно психологически. Нужен хотя бы семидневный цикл.

- Психологическая сложность в давлении, уровне ответственности?

- Да, тем более это начало чемпионата, когда многое решается. Вспомните прошлый сезон – те команды, которые хорошо начали, они и боролись за еврокубки. За редким исключением. Потому что со старта начинается расслоение, которое практически полностью сохраняется до самого конца. Так что времени на раскачку нет. Как говорили мудрецы, «дорога в Потом приведет в страну Никогда».