Андрей Талалаев: Не буду кривить душой, матч с «Химками» был особенным для меня

- Соперник был принципиальный, - заявил Талалаев. - Мы здесь работалив прошлом сезоне и, надеюсь, оставили хорошую память. Я просил команду сыграть на сто процентов, быть готовыми к тому, что соперник будет играть агрессивно. Опасались быстрых атак «Химок» и стандартных положений. К сожалению, пропустили гол именно со стандарта... Во втором тайме ключевым моментом стал нереализованный Артемом Полярусом пенальти. Усилили игру заменами и воспользовались тем, что хозяева поля после промаха Поляруса потеряли уверенность. В итоге сами забили два, а могли и больше.

- Победить «Химки» было принципиально?

- Можно банально ответить, что за победу над любой командой дают три очка. Но я не буду кривить душой. Повторюсь, эта игра была для меня особенной. Оставил в Химках частичку души. После матча поблагодарил соперников за игру, пожелал удачи. Если «Химки» будут качественно играть, то начнут регулярно набирать очки.

- За «Ахмат» во втором тайме дебютировал Георгий Мелкдзе. Как оцените его готовность?

- Я бы не стал отталкиваться только от готовности. Человеку нужно влиться в коллектив, понять, как мы играем. Он двигается очень быстро в правильном направлении. Надеюсь, скоро будет претендовать на место в стартовом составе.

- Вы выпустили вперед Марата Быстрова. Рассматриваете его как игрока атаки?

- Мы хорошо знаем способности Марата. Когда разговаривали со спортивным отделом, нам сказали, что он может закрыть четыре позиции. Сегодня лишний раз в этом убедились.

- Игра разделились на две части, - отметил главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько. - До нашего пенальти - и после. Этот эпизод нас надломил. Упустили инициативу. Потеряли концентрацию, что привело к двум пропущенным мячам.