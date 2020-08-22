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Андрей Талалаев: Не буду кривить душой, матч с «Химками» был особенным для меня
22 августа 19:00
автор: Юлия Григорьевская

Андрей Талалаев: Не буду кривить душой, матч с «Химками» был особенным для меня

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал волевую победу своей команды в 4-м туре РПЛ (2:1).

- Соперник был принципиальный, - заявил Талалаев. - Мы здесь работалив прошлом сезоне и, надеюсь, оставили хорошую память. Я просил команду сыграть на сто процентов, быть готовыми к тому, что соперник будет играть агрессивно. Опасались быстрых атак «Химок» и стандартных положений. К сожалению, пропустили гол именно со стандарта... Во втором тайме ключевым моментом стал нереализованный Артемом Полярусом пенальти. Усилили игру заменами и воспользовались тем, что хозяева поля после промаха Поляруса потеряли уверенность. В итоге сами забили два, а могли и больше.

- Победить «Химки» было принципиально?
- Можно банально ответить, что за победу над любой командой дают три очка. Но я не буду кривить душой. Повторюсь, эта игра была для меня особенной. Оставил в Химках частичку души. После матча поблагодарил соперников за игру, пожелал удачи. Если «Химки» будут качественно играть, то начнут регулярно набирать очки.

- За «Ахмат» во втором тайме дебютировал Георгий Мелкдзе. Как оцените его готовность?
- Я бы не стал отталкиваться только от готовности. Человеку нужно влиться в коллектив, понять, как мы играем. Он двигается очень быстро в правильном направлении. Надеюсь, скоро будет претендовать на место в стартовом составе.

- Вы выпустили вперед Марата Быстрова. Рассматриваете его как игрока атаки?
- Мы хорошо знаем способности Марата. Когда разговаривали со спортивным отделом, нам сказали, что он может закрыть четыре позиции. Сегодня лишний раз в этом убедились.

- Игра разделились на две части, - отметил главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько. - До нашего пенальти - и после. Этот эпизод нас надломил. Упустили инициативу. Потеряли концентрацию, что привело к двум пропущенным мячам.

- Болельщики в конце матча начали скандировать кричалки, требуя вашей отставки. Что ответите?
- Я их понимаю. Одно очко в в таблице никого не устраивает, и меня тоже. Мы сегодня выкладывались, создавали моменты, но результат неудовлетворительный. Я это понимаю.

источник: «Советский спорт»
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